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Делегация таможенной и пограничной служб США прибыла в Киев. ФОТО

В пятницу, 23 августа, в Украину с визитом прибыла исполняющая обязанности исполнительного помощника комиссара Управления полевых операций таможенной и пограничной служб США Диана Сабатино вместе с делегацией этого ведомства.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады приветствовать Диану Сабатино и делегацию таможенной и пограничной служб США в Украине, чтобы укрепить связи с пограничной службой Украины, которая борется против российского вторжения и защищает свои границы", - говорится в сообщении.

Члены американской делегации почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти на Михайловской площади.

До Києва приїхала делегація митної та прикордонної служб США

Автор: 

визит (3080) Киев (25516) США (26620)


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Така класна фраза:

Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв'язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони

А де наші героїчні митники, які стоять на стражі кордону? Вони ж герої побороли контрабанду, не випускають блогерів по шляху закордон, оптимізували роботи митниці, побороли черги на КПП. Чому ці герої ручки і папірчика не фігурують тут?
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23.08.2024 10:10 Ответить
Та невже домовляться наших митарів замінити на штатівських ?
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23.08.2024 11:02 Ответить
зелена мразото буде проти.....ці не будуть доляху в оп заносити
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23.08.2024 11:06 Ответить
ну, "виконувачка обов'язків виконавчого помічника" - це потужно!! через тотальну безнадійність зеленого пОцієнта, гадаю, що надалі це й буде рівень наших взаємин із штатами...
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23.08.2024 11:49 Ответить
Чекайте, зараз сешеашники ох@їють від автівок на яких їх будуть возити українські митники.
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23.08.2024 16:26 Ответить
НЕОБХІДНО ПОСТАВИТИ ЇХ НА КОРДОНІ !!!
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23.08.2024 22:27 Ответить
 
 