Делегация таможенной и пограничной служб США прибыла в Киев. ФОТО

В пятницу, 23 августа, в Украину с визитом прибыла исполняющая обязанности исполнительного помощника комиссара Управления полевых операций таможенной и пограничной служб США Диана Сабатино вместе с делегацией этого ведомства.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады приветствовать Диану Сабатино и делегацию таможенной и пограничной служб США в Украине, чтобы укрепить связи с пограничной службой Украины, которая борется против российского вторжения и защищает свои границы", - говорится в сообщении.

Члены американской делегации почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти на Михайловской площади.