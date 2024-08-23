Делегация таможенной и пограничной служб США прибыла в Киев. ФОТО
В пятницу, 23 августа, в Украину с визитом прибыла исполняющая обязанности исполнительного помощника комиссара Управления полевых операций таможенной и пограничной служб США Диана Сабатино вместе с делегацией этого ведомства.
Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рады приветствовать Диану Сабатино и делегацию таможенной и пограничной служб США в Украине, чтобы укрепить связи с пограничной службой Украины, которая борется против российского вторжения и защищает свои границы", - говорится в сообщении.
Члены американской делегации почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти на Михайловской площади.
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Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв'язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони
А де наші героїчні митники, які стоять на стражі кордону? Вони ж герої побороли контрабанду, не випускають блогерів по шляху закордон, оптимізували роботи митниці, побороли черги на КПП. Чому ці герої ручки і папірчика не фігурують тут?