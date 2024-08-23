Делегація митної та прикордонної служб США прибула до Києва. ФОТО

У п'ятницю, 23 серпня, до України із візитом прибула виконувачка обов’язків виконавчого помічника комісара Управління польових операцій митної та прикордонної служб США Діана Сабатіно разом із делегацією цього відомства.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони", - йдеться у повідомленні.

Члени американської делегації вшанували пам'ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.