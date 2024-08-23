Делегація митної та прикордонної служб США прибула до Києва. ФОТО
У п'ятницю, 23 серпня, до України із візитом прибула виконувачка обов’язків виконавчого помічника комісара Управління польових операцій митної та прикордонної служб США Діана Сабатіно разом із делегацією цього відомства.
Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони", - йдеться у повідомленні.
Члени американської делегації вшанували пам'ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.
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Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв'язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони
А де наші героїчні митники, які стоять на стражі кордону? Вони ж герої побороли контрабанду, не випускають блогерів по шляху закордон, оптимізували роботи митниці, побороли черги на КПП. Чому ці герої ручки і папірчика не фігурують тут?