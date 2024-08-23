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Делегація митної та прикордонної служб США прибула до Києва. ФОТО

У п'ятницю, 23 серпня, до України із візитом прибула виконувачка обов’язків виконавчого помічника комісара Управління польових операцій митної та прикордонної служб США Діана Сабатіно разом із делегацією цього відомства.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони", - йдеться у повідомленні.

Члени американської делегації вшанували пам'ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

До Києва приїхала делегація митної та прикордонної служб США

Автор: 

візит (1584) Київ (19461) США (22778)


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Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв'язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони

А де наші героїчні митники, які стоять на стражі кордону? Вони ж герої побороли контрабанду, не випускають блогерів по шляху закордон, оптимізували роботи митниці, побороли черги на КПП. Чому ці герої ручки і папірчика не фігурують тут?
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23.08.2024 10:10 Відповісти
Та невже домовляться наших митарів замінити на штатівських ?
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23.08.2024 11:02 Відповісти
зелена мразото буде проти.....ці не будуть доляху в оп заносити
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23.08.2024 11:06 Відповісти
ну, "виконувачка обов'язків виконавчого помічника" - це потужно!! через тотальну безнадійність зеленого пОцієнта, гадаю, що надалі це й буде рівень наших взаємин із штатами...
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23.08.2024 11:49 Відповісти
Чекайте, зараз сешеашники ох@їють від автівок на яких їх будуть возити українські митники.
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23.08.2024 16:26 Відповісти
НЕОБХІДНО ПОСТАВИТИ ЇХ НА КОРДОНІ !!!
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23.08.2024 22:27 Відповісти
 
 