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Россияне продвинулись вблизи Угледара, - DeepState. КАРТА

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск вблизи Угледара в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

Кроме этого, враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки и Пантелеймоновки.

"Сегодня (28 августа - Ред.) кацапы в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке", - отмечают DeepState.

Карта бойових дій поблизу Вугледару

Напомним, накануне сообщалось, что россияне пытаются атаковать Угледар в Донецкой области с флангов.

Также смотрите: Армия РФ пытается окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (9648) Угледар (127)


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Топ комментарии
+19
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29.08.2024 04:49
+19
Тепер зрозуміло для чого Зеленський та дЕрьмак зняли Залужного та ще 16 найкращіх генералів, а потім і багато комбригів?
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29.08.2024 06:32
+18
Шось дуже впевнено наступають. Наче договорняк.
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29.08.2024 05:31
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Тепер зрозуміло для чого захватили частину Курської області.
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29.08.2024 02:39 Ответить
Для чого?
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29.08.2024 03:01 Ответить
Тепер зрозуміло для чого Зеленський та дЕрьмак зняли Залужного та ще 16 найкращіх генералів, а потім і багато комбригів?
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29.08.2024 06:32 Ответить
, zelionni ruski , u tebia divan naverna uzhe driavii ot pukanov .......🤣
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29.08.2024 07:54 Ответить
*******, спартанцев було лише 300 но командував Леонид.
Стая левів програє стає гієн, як шо левів очолить віслюк.
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29.08.2024 08:32 Ответить
Кац пропонує здатись?
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29.08.2024 09:09 Ответить
Висячие сады построила лично Семирамида, а сражение при Ватерлоо "продул" Наполеон, в одиночку.
В Спарте всякий навоз, илоты, и прочая дрянь не считалась. И потому перевал охраняло всего 300 спартанцев. И всякая обслуга.
"Среди них был и элитный отряд спартанцев численностью 300 воинов. Кроме них были воины из других частей Греции (например, 700 феспийцев, 400 фиванцев, по тысяче факийцев и лакрейцев)."
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29.08.2024 08:44 Ответить
Згоден, тут вже всі бачать йде злив Донецької обл. А Зермак ворог, після того як він Татарова захищав, це така сама мерзота.
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29.08.2024 09:25 Ответить
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29.08.2024 04:49 Ответить
З оманським зрадником все зрозуміло
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29.08.2024 05:29 Ответить
Шось дуже впевнено наступають. Наче договорняк.
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29.08.2024 05:31 Ответить
А чого ви очикували після того як Вальдья звільнив Залужного, Шептало, Марченко, Наєва, Забродського тощо?
Чого ви очикуєтє коли на мавіки люди складають гроши, а фортіфікація не будуєтся? Коли зелені кралуть так як не кралині кравчук, ющенко та кучма з янеком разом?
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29.08.2024 07:06 Ответить
Мабуть місцева влада у Покровську добре знає, чого очікує.
Не просто так же вони квіти висаджують, точно когось будуть зустрічати. Гниди.
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29.08.2024 07:37 Ответить
Шаптала, то ти шептало.
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29.08.2024 08:41 Ответить
Ющенко не крав.
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29.08.2024 07:08 Ответить
Дійсно схоже на якусь навмисну здачу території. Не факт що в дон області кацапи зупиняться. Підуть далі
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29.08.2024 07:10 Ответить
Немає ніякого "договорняка" і на кордонах Донбасу кацапи не зупиняться, підуть далі захоплювати "новиє терріторіі". Скоріше за все зрадники в керівництві (всі їх знають) отримали з Центру терміновий наказ все здавати. Для відволікання "процесу" - абсолютно провальний (стратегічно) похід на Курськ.
Сциклива Європа готова до нових млнів біженців?
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29.08.2024 07:27 Ответить
І наказу теж ніякого немає. Це наслідки бусифікації, стирання мотивації воювати за тоталітарну державу та рівень командування середньої та вищої ланки, яка відповідає стратегії.
Курвська операція, схоже, похоронить Україну, бо провальна та недолуга на стратегічному рівні. Так вже бувало в історії, і тепер буде новий приклад, як не треба воювати, коли головною метою є піар.
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29.08.2024 07:41 Ответить
@ "Зведення на 29 серпня:

Вугледарський напрямок.
На північ від села Шевченко противник просунувся на ділянці завширшки до 6.75 км на глибину до 2.8 км.
На північ від Микільського і на схід від шахти «Південнодонбаська № 1» російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.5 км на глибину до 1 км.
На південь від Водяного мобільні групи противника атакують у районі східної частини ставка «Мильний» у напрямку дачних ділянок.

Південнодонецький напрямок.
Бійці 79-ої ОДШБр відбили низку атак противника на північно-східній околиці балки «Свиняча» та у західній частині села Костянтинівка.
📍47.886035, 37.463235

Торецькеий напрямок.
В Торецьку супротивник просунувся вздовж вулиці Центральна на глибину до 500 метрів та захопив гаражний кооператив.
У Дружбі дроноводи ЗСУ атакували російські позиції вздовж вулиць Дружна та Космонавтів. Противник закріпився на глибину до 250 метрів у центральній частині селища. Ситуація у західній частині на уточненні.
📍48.407100, 37.914070
📍48.410047, 37.904333
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29.08.2024 08:06 Ответить
Мда
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29.08.2024 08:50 Ответить
******* виконує обіцяне в омані
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29.08.2024 09:29 Ответить
а ну зелений підоре, розкажи про успіхи на курщині!! уйобку зелений, й не забудь прогундосити, чому суджа більш важлива, ніж вугледар!!
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29.08.2024 10:05 Ответить
минулого тижня мене тут не було, тому що забанив місцевий адмін
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29.08.2024 14:25 Ответить
дай Бог.
Но вы останетесь при почке. Даю зуб))
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30.08.2024 02:49 Ответить
 
 