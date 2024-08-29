Россияне продвинулись вблизи Угледара, - DeepState. КАРТА
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении российских войск вблизи Угледара в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
Кроме этого, враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки и Пантелеймоновки.
"Сегодня (28 августа - Ред.) кацапы в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке", - отмечают DeepState.
Напомним, накануне сообщалось, что россияне пытаются атаковать Угледар в Донецкой области с флангов.
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Стая левів програє стає гієн, як шо левів очолить віслюк.
В Спарте всякий навоз, илоты, и прочая дрянь не считалась. И потому перевал охраняло всего 300 спартанцев. И всякая обслуга.
"Среди них был и элитный отряд спартанцев численностью 300 воинов. Кроме них были воины из других частей Греции (например, 700 феспийцев, 400 фиванцев, по тысяче факийцев и лакрейцев)."
Чого ви очикуєтє коли на мавіки люди складають гроши, а фортіфікація не будуєтся? Коли зелені кралуть так як не кралині кравчук, ющенко та кучма з янеком разом?
Не просто так же вони квіти висаджують, точно когось будуть зустрічати. Гниди.
Сциклива Європа готова до нових млнів біженців?
Курвська операція, схоже, похоронить Україну, бо провальна та недолуга на стратегічному рівні. Так вже бувало в історії, і тепер буде новий приклад, як не треба воювати, коли головною метою є піар.
Вугледарський напрямок.
На північ від села Шевченко противник просунувся на ділянці завширшки до 6.75 км на глибину до 2.8 км.
На північ від Микільського і на схід від шахти «Південнодонбаська № 1» російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.5 км на глибину до 1 км.
На південь від Водяного мобільні групи противника атакують у районі східної частини ставка «Мильний» у напрямку дачних ділянок.
Південнодонецький напрямок.
Бійці 79-ої ОДШБр відбили низку атак противника на північно-східній околиці балки «Свиняча» та у західній частині села Костянтинівка.
📍47.886035, 37.463235
Торецькеий напрямок.
В Торецьку супротивник просунувся вздовж вулиці Центральна на глибину до 500 метрів та захопив гаражний кооператив.
У Дружбі дроноводи ЗСУ атакували російські позиції вздовж вулиць Дружна та Космонавтів. Противник закріпився на глибину до 250 метрів у центральній частині селища. Ситуація у західній частині на уточненні.
📍48.407100, 37.914070
📍48.410047, 37.904333
Но вы останетесь при почке. Даю зуб))