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Новини Фото Війна
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Росіяни просунулись поблизу Вугледару, - DeepState. КАРТА

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування російських військ поблизу міста Вугледар в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

Окрім цього, ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки та Пантелеймонівки.

"Сьогодні (28 серпня - Ред.) кацапи в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", - зазначають DeepState.

Карта бойових дій поблизу Вугледару

Нагадаємо, напредодні повідомлялось, що росіяни намагаються атакувати Вугледар на Донеччині з флангів.

Читайте: Від початку повномасштабної війни з Донеччини евакуювали 1,468 млн цивільних, - ОВА

Автор: 

Донецька область (8459) Вугледар (141)


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Топ коментарі
+19
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29.08.2024 04:49
+19
Тепер зрозуміло для чого Зеленський та дЕрьмак зняли Залужного та ще 16 найкращіх генералів, а потім і багато комбригів?
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29.08.2024 06:32
+18
Шось дуже впевнено наступають. Наче договорняк.
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29.08.2024 05:31
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Тепер зрозуміло для чого захватили частину Курської області.
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29.08.2024 02:39 Відповісти
Для чого?
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29.08.2024 03:01 Відповісти
Тепер зрозуміло для чого Зеленський та дЕрьмак зняли Залужного та ще 16 найкращіх генералів, а потім і багато комбригів?
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29.08.2024 06:32 Відповісти
, zelionni ruski , u tebia divan naverna uzhe driavii ot pukanov .......🤣
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29.08.2024 07:54 Відповісти
*******, спартанцев було лише 300 но командував Леонид.
Стая левів програє стає гієн, як шо левів очолить віслюк.
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29.08.2024 08:32 Відповісти
Кац пропонує здатись?
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29.08.2024 09:09 Відповісти
Висячие сады построила лично Семирамида, а сражение при Ватерлоо "продул" Наполеон, в одиночку.
В Спарте всякий навоз, илоты, и прочая дрянь не считалась. И потому перевал охраняло всего 300 спартанцев. И всякая обслуга.
"Среди них был и элитный отряд спартанцев численностью 300 воинов. Кроме них были воины из других частей Греции (например, 700 феспийцев, 400 фиванцев, по тысяче факийцев и лакрейцев)."
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29.08.2024 08:44 Відповісти
Згоден, тут вже всі бачать йде злив Донецької обл. А Зермак ворог, після того як він Татарова захищав, це така сама мерзота.
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29.08.2024 09:25 Відповісти
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29.08.2024 04:49 Відповісти
З оманським зрадником все зрозуміло
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29.08.2024 05:29 Відповісти
Шось дуже впевнено наступають. Наче договорняк.
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29.08.2024 05:31 Відповісти
А чого ви очикували після того як Вальдья звільнив Залужного, Шептало, Марченко, Наєва, Забродського тощо?
Чого ви очикуєтє коли на мавіки люди складають гроши, а фортіфікація не будуєтся? Коли зелені кралуть так як не кралині кравчук, ющенко та кучма з янеком разом?
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29.08.2024 07:06 Відповісти
Мабуть місцева влада у Покровську добре знає, чого очікує.
Не просто так же вони квіти висаджують, точно когось будуть зустрічати. Гниди.
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29.08.2024 07:37 Відповісти
Шаптала, то ти шептало.
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29.08.2024 08:41 Відповісти
Ющенко не крав.
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29.08.2024 07:08 Відповісти
Дійсно схоже на якусь навмисну здачу території. Не факт що в дон області кацапи зупиняться. Підуть далі
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29.08.2024 07:10 Відповісти
Немає ніякого "договорняка" і на кордонах Донбасу кацапи не зупиняться, підуть далі захоплювати "новиє терріторіі". Скоріше за все зрадники в керівництві (всі їх знають) отримали з Центру терміновий наказ все здавати. Для відволікання "процесу" - абсолютно провальний (стратегічно) похід на Курськ.
Сциклива Європа готова до нових млнів біженців?
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29.08.2024 07:27 Відповісти
І наказу теж ніякого немає. Це наслідки бусифікації, стирання мотивації воювати за тоталітарну державу та рівень командування середньої та вищої ланки, яка відповідає стратегії.
Курвська операція, схоже, похоронить Україну, бо провальна та недолуга на стратегічному рівні. Так вже бувало в історії, і тепер буде новий приклад, як не треба воювати, коли головною метою є піар.
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29.08.2024 07:41 Відповісти
@ "Зведення на 29 серпня:

Вугледарський напрямок.
На північ від села Шевченко противник просунувся на ділянці завширшки до 6.75 км на глибину до 2.8 км.
На північ від Микільського і на схід від шахти «Південнодонбаська № 1» російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.5 км на глибину до 1 км.
На південь від Водяного мобільні групи противника атакують у районі східної частини ставка «Мильний» у напрямку дачних ділянок.

Південнодонецький напрямок.
Бійці 79-ої ОДШБр відбили низку атак противника на північно-східній околиці балки «Свиняча» та у західній частині села Костянтинівка.
📍47.886035, 37.463235

Торецькеий напрямок.
В Торецьку супротивник просунувся вздовж вулиці Центральна на глибину до 500 метрів та захопив гаражний кооператив.
У Дружбі дроноводи ЗСУ атакували російські позиції вздовж вулиць Дружна та Космонавтів. Противник закріпився на глибину до 250 метрів у центральній частині селища. Ситуація у західній частині на уточненні.
📍48.407100, 37.914070
📍48.410047, 37.904333
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29.08.2024 08:06 Відповісти
Мда
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29.08.2024 08:50 Відповісти
******* виконує обіцяне в омані
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29.08.2024 09:29 Відповісти
а ну зелений підоре, розкажи про успіхи на курщині!! уйобку зелений, й не забудь прогундосити, чому суджа більш важлива, ніж вугледар!!
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29.08.2024 10:05 Відповісти
минулого тижня мене тут не було, тому що забанив місцевий адмін
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29.08.2024 14:25 Відповісти
дай Бог.
Но вы останетесь при почке. Даю зуб))
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30.08.2024 02:49 Відповісти
 
 