Росіяни просунулись поблизу Вугледару, - DeepState. КАРТА
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили про просування російських військ поблизу міста Вугледар в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
Окрім цього, ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки та Пантелеймонівки.
"Сьогодні (28 серпня - Ред.) кацапи в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", - зазначають DeepState.
Нагадаємо, напредодні повідомлялось, що росіяни намагаються атакувати Вугледар на Донеччині з флангів.
Топ коментарі
+19 Олександр Дніпро
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+19 Старый зольдат
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+18 Hulio
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Стая левів програє стає гієн, як шо левів очолить віслюк.
В Спарте всякий навоз, илоты, и прочая дрянь не считалась. И потому перевал охраняло всего 300 спартанцев. И всякая обслуга.
"Среди них был и элитный отряд спартанцев численностью 300 воинов. Кроме них были воины из других частей Греции (например, 700 феспийцев, 400 фиванцев, по тысяче факийцев и лакрейцев)."
Чого ви очикуєтє коли на мавіки люди складають гроши, а фортіфікація не будуєтся? Коли зелені кралуть так як не кралині кравчук, ющенко та кучма з янеком разом?
Не просто так же вони квіти висаджують, точно когось будуть зустрічати. Гниди.
Сциклива Європа готова до нових млнів біженців?
Курвська операція, схоже, похоронить Україну, бо провальна та недолуга на стратегічному рівні. Так вже бувало в історії, і тепер буде новий приклад, як не треба воювати, коли головною метою є піар.
Вугледарський напрямок.
На північ від села Шевченко противник просунувся на ділянці завширшки до 6.75 км на глибину до 2.8 км.
На північ від Микільського і на схід від шахти «Південнодонбаська № 1» російські війська просунулися на ділянці шириною до 2.5 км на глибину до 1 км.
На південь від Водяного мобільні групи противника атакують у районі східної частини ставка «Мильний» у напрямку дачних ділянок.
Південнодонецький напрямок.
Бійці 79-ої ОДШБр відбили низку атак противника на північно-східній околиці балки «Свиняча» та у західній частині села Костянтинівка.
📍47.886035, 37.463235
Торецькеий напрямок.
В Торецьку супротивник просунувся вздовж вулиці Центральна на глибину до 500 метрів та захопив гаражний кооператив.
У Дружбі дроноводи ЗСУ атакували російські позиції вздовж вулиць Дружна та Космонавтів. Противник закріпився на глибину до 250 метрів у центральній частині селища. Ситуація у західній частині на уточненні.
📍48.407100, 37.914070
📍48.410047, 37.904333
Но вы останетесь при почке. Даю зуб))