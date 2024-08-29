Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны и оборудование для воинов. ФОТОрепортаж

Воинам, которые защищают Украину на Покровском направлении крайне необходимы зарядные станции, дроны и приборы ночного видения.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На Покровском направлении крайне тяжелая ситуация. Враг уже возле города, продолжаются ужасные, кровопролитные бои и обстрелы. Очень много тяжелораненых и погибших. Люди, я Вас умоляю помочь закрыть срочные просьбы наших бойцов!!! Присоединяйтесь!" - отметила она.

Защитникам нужны:

Две зарядные станции - 130 тыс. грн;

Дроны - 151 тыс. грн;

Приборы ночного видения от 46 тыс. грн;

Одежда в прифронтовой госпиталь для раненых.

Юсупова оплатила и отправила на фронт:

Дроны -150 тыс. грн;

Три прибора ночного видения - 28 930 грн, 43 470 грн и 49 тыс. грн;

Прицеп металлический - 74 500 грн;

Запчасти -11 960;

Одежда в госпиталь - 19 900 грн;

Генератор - 27 тыс. грн;

Большую зарядную станцию - 61 тыс. грн;

Зарядные станции - 50 тыс. грн.

Читайте: Критически тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам срочно нужны дроны, зарядные станции, тепловизор и генератор, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на фронте очень тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж































