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Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны и оборудование для воинов. ФОТОрепортаж
Воинам, которые защищают Украину на Покровском направлении крайне необходимы зарядные станции, дроны и приборы ночного видения.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"На Покровском направлении крайне тяжелая ситуация. Враг уже возле города, продолжаются ужасные, кровопролитные бои и обстрелы. Очень много тяжелораненых и погибших. Люди, я Вас умоляю помочь закрыть срочные просьбы наших бойцов!!! Присоединяйтесь!" - отметила она.
Защитникам нужны:
- Две зарядные станции - 130 тыс. грн;
- Дроны - 151 тыс. грн;
- Приборы ночного видения от 46 тыс. грн;
- Одежда в прифронтовой госпиталь для раненых.
Юсупова оплатила и отправила на фронт:
- Дроны -150 тыс. грн;
- Три прибора ночного видения - 28 930 грн, 43 470 грн и 49 тыс. грн;
- Прицеп металлический - 74 500 грн;
- Запчасти -11 960;
- Одежда в госпиталь - 19 900 грн;
- Генератор - 27 тыс. грн;
- Большую зарядную станцию - 61 тыс. грн;
- Зарядные станции - 50 тыс. грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Тому вони не відповідають за результат своєї недолугої діяльності, вони безкарні.
Тому і такий результат на фронті.
Постійний відступ на Донбасі посилився.
Взагалі, хто в першу чергу відповідальний за втрату керованості, управління військом, розрив фронту на покровському напрямку?
Генштаб, головнокомандувач ЗСУ, керівникі відповідного напрямку ОСУВ.
Але їм це по барабану, бо є безкарність для них.
Вони в палатках, незламно пересадять… Головне, що запис у трудовій кадрова зробить, щоб пенсію платили, за їх НЕЗЛАМНУ бездіяльність!!