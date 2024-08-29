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Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь приобрести дроны и оборудование для воинов. ФОТОрепортаж

Воинам, которые защищают Украину на Покровском направлении крайне необходимы зарядные станции, дроны и приборы ночного видения.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На Покровском направлении крайне тяжелая ситуация. Враг уже возле города, продолжаются ужасные, кровопролитные бои и обстрелы. Очень много тяжелораненых и погибших. Люди, я Вас умоляю помочь закрыть срочные просьбы наших бойцов!!! Присоединяйтесь!" - отметила она.

Защитникам нужны:

  • Две зарядные станции - 130 тыс. грн;
  • Дроны - 151 тыс. грн;
  • Приборы ночного видения от 46 тыс. грн;
  • Одежда в прифронтовой госпиталь для раненых.

Юсупова оплатила и отправила на фронт:

  • Дроны -150 тыс. грн;
  • Три прибора ночного видения - 28 930 грн, 43 470 грн и 49 тыс. грн;
  • Прицеп металлический - 74 500 грн;
  • Запчасти -11 960;
  • Одежда в госпиталь - 19 900 грн;
  • Генератор - 27 тыс. грн;
  • Большую зарядную станцию - 61 тыс. грн;
  • Зарядные станции - 50 тыс. грн.

Читайте: Критически тяжелая ситуация на Покровском направлении. Воинам срочно нужны дроны, зарядные станции, тепловизор и генератор, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банка

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на фронте очень тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку

Автор: 

волонтеры (2634) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+16
Самі сворюємо кризову ситуацію, самі потім виправляємо. Купа підрозділів, взаємодії немає, звязку немає, глушать РЕБом друг друга, хтось біжить, хтось наступає, тупорилі командири, свинопаси, безвідповідальність...
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29.08.2024 15:52
+13
Як би там не було а допомогти туди потрібно і негайно. Закинув трохі.
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29.08.2024 18:32
+12
Біда в тому, що не покарали жодного генерала, жодного бездарного командувача (крім м'ясника Содоля).
Тому вони не відповідають за результат своєї недолугої діяльності, вони безкарні.
Тому і такий результат на фронті.
Постійний відступ на Донбасі посилився.
Взагалі, хто в першу чергу відповідальний за втрату керованості, управління військом, розрив фронту на покровському напрямку?
Генштаб, головнокомандувач ЗСУ, керівникі відповідного напрямку ОСУВ.
Але їм це по барабану, бо є безкарність для них.
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29.08.2024 23:00
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Правила форума Совет форумчан
Самі сворюємо кризову ситуацію, самі потім виправляємо. Купа підрозділів, взаємодії немає, звязку немає, глушать РЕБом друг друга, хтось біжить, хтось наступає, тупорилі командири, свинопаси, безвідповідальність...
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29.08.2024 15:52 Ответить
Біда в тому, що не покарали жодного генерала, жодного бездарного командувача (крім м'ясника Содоля).
Тому вони не відповідають за результат своєї недолугої діяльності, вони безкарні.
Тому і такий результат на фронті.
Постійний відступ на Донбасі посилився.
Взагалі, хто в першу чергу відповідальний за втрату керованості, управління військом, розрив фронту на покровському напрямку?
Генштаб, головнокомандувач ЗСУ, керівникі відповідного напрямку ОСУВ.
Але їм це по барабану, бо є безкарність для них.
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29.08.2024 23:00 Ответить
Кризова ситуація була створена у 2019 році, а зараз ми спостерігаємо її наслідки ...
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30.08.2024 00:49 Ответить
Те яка там ситуація ми й без неї знаємо....
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29.08.2024 17:47 Ответить
Як би там не було а допомогти туди потрібно і негайно. Закинув трохі.
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29.08.2024 18:32 Ответить
+
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29.08.2024 20:24 Ответить
Краще туди закинути Татарова, в нього серйозний досвід #башить.
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29.08.2024 22:53 Ответить
+
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29.08.2024 22:53 Ответить
+
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29.08.2024 23:00 Ответить
+
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29.08.2024 23:02 Ответить
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29.08.2024 23:42 Ответить
Дежавю
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30.08.2024 00:11 Ответить
Зеля, хто бездарно просирає Покровськ?! Як раніше просрав напад і все що можливо просрати. Де твій невйібений Татаров, разом з Василем Малюком?! Де твій Олексій Арестович, разом з о)(уївшим поворозом? Пішов ти НХ!!!
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30.08.2024 00:40 Ответить
Донатити буду, як і раніше, але Зеля нафіг ти потрібний з своєю ОПою гандонів?
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30.08.2024 00:49 Ответить
Потужних з Урядового кварталу95, таке мало хвилює….
Вони в палатках, незламно пересадять… Головне, що запис у трудовій кадрова зробить, щоб пенсію платили, за їх НЕЗЛАМНУ бездіяльність!!
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30.08.2024 00:42 Ответить
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30.08.2024 00:53 Ответить
На будущее - берегите каждый самолёт, каждый завод - всё может понадобится. А вот так вот резать стратегические бомбардировщики и избавляться от ядерного оружия, как это было ранее - это может так сделать только урод.
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30.08.2024 07:32 Ответить
+
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30.08.2024 08:48 Ответить
 
 