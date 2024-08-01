Критически трудная ситуация на Покровском направлении. Воинам срочно нужны дроны, зарядные станции, тепловизор и генератор, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова обратилась к украинцам с просьбой о помощи украинским защитникам на Покровском направлении, где сейчас сложилась критическая ситуация. Украинские воины срочно нуждаются в дронах, зарядных станциях, тепловизоре и генераторе.

Об этом она написала на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Люди, очень прошу, услышьте

Критически тяжелая ситуация на Покровском направлении. Враг продвигается вперед... продолжаются очень кровопролитные бои

Много погибших и тяжелораненых

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Для двух штурмовых подразделений срочно нужны дроны. Очень срочно!!!

4 дрона Мавик 3 о - 302 тыс. грн

Зарядные станции - 100 тыс. грн

Очень нужен тепловизор - около 90 тыс. грн

Нужен генератор

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Просим только крайне необходимое!!!

Люди, кто как может 5-20-100 грн, каждая гривна это помощь

За две недели оплатила и уже все поехало на фронт

Два дрона Мавик 3 про - 151000 грн

Десять зарядных станций, общая сумма - 250 000 грн

Четыре старлинка - 72000 грн

Монокуляр ночного видения - 80000 грн

Одежда для раненых - 22 400 грн

Пнб - 26900 грн

Все чеки публикую и большое спасибо за помощь!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253", - обратилась Юсупова к украинцам с просьбой о помощи.











































