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Новости Фото Волонтеры для армии
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Критически трудная ситуация на Покровском направлении. Воинам срочно нужны дроны, зарядные станции, тепловизор и генератор, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова обратилась к украинцам с просьбой о помощи украинским защитникам на Покровском направлении, где сейчас сложилась критическая ситуация. Украинские воины срочно нуждаются в дронах, зарядных станциях, тепловизоре и генераторе.

Об этом она написала на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"Люди, очень прошу, услышьте

Критически тяжелая ситуация на Покровском направлении. Враг продвигается вперед... продолжаются очень кровопролитные бои

Много погибших и тяжелораненых

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защитникам Волчанска нужна срочная помощь с приобретением дронов и зарядных станций, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Для двух штурмовых подразделений срочно нужны дроны. Очень срочно!!!

4 дрона Мавик 3 о - 302 тыс. грн

Зарядные станции - 100 тыс. грн

Очень нужен тепловизор - около 90 тыс. грн

Нужен генератор

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 36-й, 82-й и 92-й бригад, которые сейчас защищают Харьковщину, получили FPV-дроны разных модификаций, технику и РЭБы. ВИДЕО

Просим только крайне необходимое!!!

Люди, кто как может 5-20-100 грн, каждая гривна это помощь

За две недели оплатила и уже все поехало на фронт

Два дрона Мавик 3 про - 151000 грн

Десять зарядных станций, общая сумма - 250 000 грн

Четыре старлинка - 72000 грн

Монокуляр ночного видения - 80000 грн

Одежда для раненых - 22 400 грн

Пнб - 26900 грн

Все чеки публикую и большое спасибо за помощь!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253", - обратилась Юсупова к украинцам с просьбой о помощи.

Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам
Волонтерка Наталія Юсупова прозвітувала про допомогу українським воїнам

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7798) волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+15
А нафига тогда нужны эти умеровы со шмиголями.
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01.08.2024 19:07
+13
Зверніться до Порошенка , він все організує . І не треба всякі фото показувати якісь платіжки , тим більше з приватбанку , ви мені нагадуєте закарпатських жебраків , вони з такими самими швендяються по Самбору.
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01.08.2024 18:07
+12
приЗедент наш всесильний, обіцяв мельярд дерев і виростив (на дні Каховського водосховища) Клятий барига такого точно б не зміг..
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01.08.2024 18:20
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Правила форума Совет форумчан
а я віру в мільйон дронів від преЗЕдента цього року
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01.08.2024 17:19 Ответить
приЗедент наш всесильний, обіцяв мельярд дерев і виростив (на дні Каховського водосховища) Клятий барига такого точно б не зміг..
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01.08.2024 18:20 Ответить
Тепер ясно, чому за заборгованість на будь яку суму, за ту ж комуналку, відразу блокують картки - щоб ще й не донили..
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01.08.2024 17:22 Ответить
Де це блокують картки?
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01.08.2024 17:25 Ответить
Приват, аж гай гуде.
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01.08.2024 18:26 Ответить
Можливо, якщо людина не сплачує місяцями і борг великий і на підставі виконавчого листа. А так перший раз чую. Спокійно сплачую "комуналку" раз на два місяці і не парюсь
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01.08.2024 18:31 Ответить
Спокійно з ковідом 3 роки тому опинилась у реанімації безплатної муніципальної лікарні. Т.я. була нетипова картина - крім температури під 40, яка не збивалась, сатурації 43 - я втратила одномоментно вагу - 40---- було. Лікарі зробили дуже класно - за всі аналізи, мрт, кт, ренгени брали гроші. Катетер вшити - добре, гони бабло. Поставивши хибний діагноз мене зафігачили до тубдиспансера, де за окрему палату (щоб не лежати з реальними хворими) ще платили - 4 тис тиждень. Палати в стилі - шпиталь у другу світову, десь не в дуже глибокому тилу. Наввть ліжка того часу. Т.я. діагноз хибним був, я через їх лікквання втратила здатність ходити, виникла непереносимість лактози. Знеболювальне прописали шикардос - морфіни, 3 банки на добу, вартість 500 грн. шт. Ну й по мілочовці - як у школі - постійно треба приносити хозтовари, папір пачками..

Так от, влетіли тоді десь на 150 тис грн. На безоплатному лікуванні. Думаєте були гроші сплачувати комуналку?

А до суду, курви подали, коли я роздала борги й почала її сплачувати. Причому про позов дізналась через півроку після подання. З Дії. І заблокованих рахунків сина.
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01.08.2024 19:21 Ответить
Мої співчуття. Але "Приват Банк" тут ні до чого: позов подали постачальники послуг за великі борги
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01.08.2024 19:48 Ответить
До чого. Ми з сином співвласники. Позов був на обох. Йому заблокували, Приват. Причому ще й гроші списали, що на похорон батька отримав. А мою ні - Монобанк лист надіслав, що прийшов виконавчий, але вони послали.
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01.08.2024 20:21 Ответить
Зрозуміло. Но сам банк по своїй ініціативі не заблокував же. І бачите - не всі банки таки блокують. Мої співчуття і при всій повазі - але це все не вписується в контекст того, що "банки блокують картки, щоб не донатили"
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01.08.2024 20:25 Ответить
Ну я тепер по нулях на картці. Тому й донити не можу. Думаю, не я така одна.
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01.08.2024 20:27 Ответить
Ну я гадаю вам про себе треба зараз дбати. Слава богу є кому донатити - ви не одна
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01.08.2024 20:29 Ответить
Ви не розумієте, який це кайф, коли можеш хоч чим допомагати, і як бісить, коли в тебе й цю можливість віднімають.
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01.08.2024 20:31 Ответить
Та чого не розумію - розумію
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01.08.2024 20:41 Ответить
А, ще. Наголошую - позов подали - коли стали сплачувати. Ще й хибні свідчення - ми отримували виклики, але не явились. Крім того, я по лічільнику данні передавала, повірка була - її не вразовували й малювали від 11 до 20 кубів кип'ятку. Залізничними цистернами. При нульових показниках, бо бойлер.

Малюють все, що завгодно.
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01.08.2024 20:26 Ответить
+ спеціально піднімають тарифи, щоб народ менше донатив на ЗСУ.
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01.08.2024 17:26 Ответить
А ще ходять по оселях і примусово вимагають підписатися на "Телемарафон"
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01.08.2024 17:41 Ответить
Зверніться до Порошенка , він все організує . І не треба всякі фото показувати якісь платіжки , тим більше з приватбанку , ви мені нагадуєте закарпатських жебраків , вони з такими самими швендяються по Самбору.
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01.08.2024 18:07 Ответить
або донать або якщо ти жлоб то сиди тихо а не показуй своє гниле нутро
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02.08.2024 09:03 Ответить
Тобі ніколи в світі аферист ти тупорилий .
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02.08.2024 14:14 Ответить
мені? ти дебіл чи шо?
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02.08.2024 14:17 Ответить
++
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01.08.2024 18:22 Ответить
+
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01.08.2024 18:52 Ответить
А нафига тогда нужны эти умеровы со шмиголями.
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01.08.2024 19:07 Ответить
Щоб тирити народні гроші та позувати на фоточках
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02.08.2024 09:24 Ответить
+
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01.08.2024 19:21 Ответить
+
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01.08.2024 20:35 Ответить
+600
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01.08.2024 21:22 Ответить
давайте ... зі світу по нитці....
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01.08.2024 21:23 Ответить
Умєров вже мєтнулся на склад.
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02.08.2024 08:43 Ответить
А де тут держава?(
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02.08.2024 08:58 Ответить
Критично важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам терміново потрібні дрони, зарядні станції, тепловізор та генератор,

Є президент, офіс президента/АП, партія&правительство, ВР і навіть спеціальна партія "Слуги народу", Генштаб, а країну рятують волонтери...
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02.08.2024 09:08 Ответить
Обратитесь в раду,пусть примут закон о конфискации активов непонятного происхождения у госслужащих,например у гетьмановича и его мамашки десятки,если не сотни, квартир и земучастков явно мутного происхожления.
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02.08.2024 09:09 Ответить
Що там з "хатинкою" Халімона, вже мабуть порішав питання та "тихенько пішов у ліс"?
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02.08.2024 09:26 Ответить
+
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02.08.2024 09:17 Ответить
10 років армію забезпечують волонтери , а держава висаджує клумби і піднімає зарплату своїм бездарам . так ми точно виграємо .
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02.08.2024 09:23 Ответить
Вона хоче сказати, що командувачі не запланували потрібну кількість спорядження?
З чим тоді відправляють людей відбівати ворога? Це ж вбивство!
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02.08.2024 09:26 Ответить
Тепловізорів повно на західному фронті на кордоні з Румунією. Ухилянтів відловлюють. На це їм дронів не шкода, там аж кишить.
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02.08.2024 10:27 Ответить
+
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02.08.2024 10:36 Ответить
невже з мільйона дронів від найвеличнішого нічого не перепало ?
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02.08.2024 11:29 Ответить
Продайте нахрен не нужные корветы которые Украина заказала в Турции и обеспечьте уже в конце концов нашу армию самым необходимым. Иначе если мы проиграем то ети корветы просто достанутся рашке и нам будет очень обидно смотреть как ***** на них принимает парад.
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02.08.2024 11:55 Ответить
+
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02.08.2024 12:49 Ответить
+1000 грн
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02.08.2024 16:35 Ответить
 
 