Критически трудная ситуация на Покровском направлении. Воинам срочно нужны дроны, зарядные станции, тепловизор и генератор, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова обратилась к украинцам с просьбой о помощи украинским защитникам на Покровском направлении, где сейчас сложилась критическая ситуация. Украинские воины срочно нуждаются в дронах, зарядных станциях, тепловизоре и генераторе.
Об этом она написала на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ
"Люди, очень прошу, услышьте
Критически тяжелая ситуация на Покровском направлении. Враг продвигается вперед... продолжаются очень кровопролитные бои
Много погибших и тяжелораненых
Для двух штурмовых подразделений срочно нужны дроны. Очень срочно!!!
4 дрона Мавик 3 о - 302 тыс. грн
Зарядные станции - 100 тыс. грн
Очень нужен тепловизор - около 90 тыс. грн
Нужен генератор
Просим только крайне необходимое!!!
Люди, кто как может 5-20-100 грн, каждая гривна это помощь
За две недели оплатила и уже все поехало на фронт
Два дрона Мавик 3 про - 151000 грн
Десять зарядных станций, общая сумма - 250 000 грн
Четыре старлинка - 72000 грн
Монокуляр ночного видения - 80000 грн
Одежда для раненых - 22 400 грн
Пнб - 26900 грн
Все чеки публикую и большое спасибо за помощь!
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253", - обратилась Юсупова к украинцам с просьбой о помощи.
Пожалуйста, подождите...
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Так от, влетіли тоді десь на 150 тис грн. На безоплатному лікуванні. Думаєте були гроші сплачувати комуналку?
А до суду, курви подали, коли я роздала борги й почала її сплачувати. Причому про позов дізналась через півроку після подання. З Дії. І заблокованих рахунків сина.
Малюють все, що завгодно.
Є президент, офіс президента/АП, партія&правительство, ВР і навіть спеціальна партія "Слуги народу", Генштаб, а країну рятують волонтери...
З чим тоді відправляють людей відбівати ворога? Це ж вбивство!