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Ситуація на Покровському напрямку вкрай важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони та обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку вкрай необхідні зарядні станції, дрони та прилади нічного бачення.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку вкрай важка ситуація. Ворог вже біля міста, тривають жахливі, кровопролитні бої та обстріли. Дуже багато важкопоранених та загиблих. Люди, я Вас благаю допомогти закрити термінові прохання наших бійців!! Приєднуйтесь!" - зазначила вона.

Захисникам потрібні:

  • Дві зарядні станції - 130 тис. грн;
  • Дрони - 151 тис. грн;
  • Прилади нічного бачення від 46 тис. грн;
  • Одяг в прифронтовий шпиталь для поранених.

Юсупова оплатила та відправила на фронт:

  • Дрони -150 тис. грн;
  • Три прилади нічного бачення - 28 930 грн, 43 470 грн та 49 тис. грн;
  • Причіп металевий - 74 500 грн;
  • Запчастини -11 960;
  • Одяг в шпиталь - 19 900 грн;
  • Генератор - 27 тис. грн;
  • Велику зарядну станцію - 61 тис. грн;
  • Зарядні станції - 50 тис. грн.

Читайте: Критично важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам терміново потрібні дрони, зарядні станції, тепловізор та генератор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на фронті дуже важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку

Автор: 

волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+16
Самі сворюємо кризову ситуацію, самі потім виправляємо. Купа підрозділів, взаємодії немає, звязку немає, глушать РЕБом друг друга, хтось біжить, хтось наступає, тупорилі командири, свинопаси, безвідповідальність...
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29.08.2024 15:52
+13
Як би там не було а допомогти туди потрібно і негайно. Закинув трохі.
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29.08.2024 18:32
+12
Біда в тому, що не покарали жодного генерала, жодного бездарного командувача (крім м'ясника Содоля).
Тому вони не відповідають за результат своєї недолугої діяльності, вони безкарні.
Тому і такий результат на фронті.
Постійний відступ на Донбасі посилився.
Взагалі, хто в першу чергу відповідальний за втрату керованості, управління військом, розрив фронту на покровському напрямку?
Генштаб, головнокомандувач ЗСУ, керівникі відповідного напрямку ОСУВ.
Але їм це по барабану, бо є безкарність для них.
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29.08.2024 23:00
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Самі сворюємо кризову ситуацію, самі потім виправляємо. Купа підрозділів, взаємодії немає, звязку немає, глушать РЕБом друг друга, хтось біжить, хтось наступає, тупорилі командири, свинопаси, безвідповідальність...
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29.08.2024 15:52 Відповісти
Біда в тому, що не покарали жодного генерала, жодного бездарного командувача (крім м'ясника Содоля).
Тому вони не відповідають за результат своєї недолугої діяльності, вони безкарні.
Тому і такий результат на фронті.
Постійний відступ на Донбасі посилився.
Взагалі, хто в першу чергу відповідальний за втрату керованості, управління військом, розрив фронту на покровському напрямку?
Генштаб, головнокомандувач ЗСУ, керівникі відповідного напрямку ОСУВ.
Але їм це по барабану, бо є безкарність для них.
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29.08.2024 23:00 Відповісти
Кризова ситуація була створена у 2019 році, а зараз ми спостерігаємо її наслідки ...
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30.08.2024 00:49 Відповісти
Те яка там ситуація ми й без неї знаємо....
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29.08.2024 17:47 Відповісти
Як би там не було а допомогти туди потрібно і негайно. Закинув трохі.
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29.08.2024 18:32 Відповісти
+
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29.08.2024 20:24 Відповісти
Краще туди закинути Татарова, в нього серйозний досвід #башить.
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29.08.2024 22:53 Відповісти
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29.08.2024 22:53 Відповісти
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29.08.2024 23:00 Відповісти
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29.08.2024 23:02 Відповісти
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29.08.2024 23:42 Відповісти
Дежавю
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30.08.2024 00:11 Відповісти
Зеля, хто бездарно просирає Покровськ?! Як раніше просрав напад і все що можливо просрати. Де твій невйібений Татаров, разом з Василем Малюком?! Де твій Олексій Арестович, разом з о)(уївшим поворозом? Пішов ти НХ!!!
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30.08.2024 00:40 Відповісти
Донатити буду, як і раніше, але Зеля нафіг ти потрібний з своєю ОПою гандонів?
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30.08.2024 00:49 Відповісти
Потужних з Урядового кварталу95, таке мало хвилює….
Вони в палатках, незламно пересадять… Головне, що запис у трудовій кадрова зробить, щоб пенсію платили, за їх НЕЗЛАМНУ бездіяльність!!
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30.08.2024 00:42 Відповісти
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30.08.2024 00:53 Відповісти
На будущее - берегите каждый самолёт, каждый завод - всё может понадобится. А вот так вот резать стратегические бомбардировщики и избавляться от ядерного оружия, как это было ранее - это может так сделать только урод.
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30.08.2024 07:32 Відповісти
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30.08.2024 08:48 Відповісти
 
 