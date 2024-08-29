4 888 19
Ситуація на Покровському напрямку вкрай важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони та обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж
Воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку вкрай необхідні зарядні станції, дрони та прилади нічного бачення.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На Покровському напрямку вкрай важка ситуація. Ворог вже біля міста, тривають жахливі, кровопролитні бої та обстріли. Дуже багато важкопоранених та загиблих. Люди, я Вас благаю допомогти закрити термінові прохання наших бійців!! Приєднуйтесь!" - зазначила вона.
Захисникам потрібні:
- Дві зарядні станції - 130 тис. грн;
- Дрони - 151 тис. грн;
- Прилади нічного бачення від 46 тис. грн;
- Одяг в прифронтовий шпиталь для поранених.
Юсупова оплатила та відправила на фронт:
- Дрони -150 тис. грн;
- Три прилади нічного бачення - 28 930 грн, 43 470 грн та 49 тис. грн;
- Причіп металевий - 74 500 грн;
- Запчастини -11 960;
- Одяг в шпиталь - 19 900 грн;
- Генератор - 27 тис. грн;
- Велику зарядну станцію - 61 тис. грн;
- Зарядні станції - 50 тис. грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Топ коментарі
+16 Sergii Ustim
показати весь коментар29.08.2024 15:52
+13 баламут
показати весь коментар29.08.2024 18:32
+12 Володимир Мик
показати весь коментар29.08.2024 23:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому вони не відповідають за результат своєї недолугої діяльності, вони безкарні.
Тому і такий результат на фронті.
Постійний відступ на Донбасі посилився.
Взагалі, хто в першу чергу відповідальний за втрату керованості, управління військом, розрив фронту на покровському напрямку?
Генштаб, головнокомандувач ЗСУ, керівникі відповідного напрямку ОСУВ.
Але їм це по барабану, бо є безкарність для них.
Вони в палатках, незламно пересадять… Головне, що запис у трудовій кадрова зробить, щоб пенсію платили, за їх НЕЗЛАМНУ бездіяльність!!