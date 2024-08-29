Ситуація на Покровському напрямку вкрай важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти придбати дрони та обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Воїнам, які боронять Україну на Покровському напрямку вкрай необхідні зарядні станції, дрони та прилади нічного бачення.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку вкрай важка ситуація. Ворог вже біля міста, тривають жахливі, кровопролитні бої та обстріли. Дуже багато важкопоранених та загиблих. Люди, я Вас благаю допомогти закрити термінові прохання наших бійців!! Приєднуйтесь!" - зазначила вона.

Захисникам потрібні:

Дві зарядні станції - 130 тис. грн;

Дрони - 151 тис. грн;

Прилади нічного бачення від 46 тис. грн;

Одяг в прифронтовий шпиталь для поранених.

Юсупова оплатила та відправила на фронт:

Дрони -150 тис. грн;

Три прилади нічного бачення - 28 930 грн, 43 470 грн та 49 тис. грн;

Причіп металевий - 74 500 грн;

Запчастини -11 960;

Одяг в шпиталь - 19 900 грн;

Генератор - 27 тис. грн;

Велику зарядну станцію - 61 тис. грн;

Зарядні станції - 50 тис. грн.

Читайте: Критично важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам терміново потрібні дрони, зарядні станції, тепловізор та генератор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

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Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на фронті дуже важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж































