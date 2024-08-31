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Разоблачен харьковчанин, который за 180 тыс.грн обещал посодействовать исключению из учета военнообязанных, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские разоблачили жителя Харькова, который обещал посодействовать исключению из учета военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на департамент коммуникаций ДВБ Нацполиции.

Как отмечается, 29-летний подозреваемый уверял мужчину, что имеет личные связи в учреждениях здравоохранения, ВВК, ТЦК и что решение должностными лицами будет принято только при условии предоставления ему денежных средств на общую сумму 150 000 гривен.

После получения первых 30 тысяч гривен нарушитель увеличил "стоимость" услуг до 180 тысяч.

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Хабарник із Харкова
Хабарник із Харкова
Хабарник із Харкова

28 августа после получения 150 тыс. грн злоумышленника задержали сообщили о подозрении ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6159) Нацполиция (16463) уклонисты (831)


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Це вже така мода пішла, ''бабло'' возити в багажнику?
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31.08.2024 09:57 Ответить
В багажнику не так вітром здуває при підрахунку.
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31.08.2024 10:14 Ответить
Закон про військовий обов*язок і військову службу ( від 25.03.1992 року) Ст.28

Якщо до 1 квітня 2014 року( початок АТО) вам виповнилось: для рядового - 40 років, для сержантів 45 років , то ви знімаєтеся з військового обліку. 👈
( Стаття 58 Конституції України про незворотність закону, закони не мають зворотньої сили в часі).👈
Стаття 1 пункт 9 (про військову службу і обов*язок)
"Військозозабов*язаний це той , хто перебуває в запасі", тому якщо вас виключили с запасу ви не військовозабов*язаний.👈
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31.08.2024 10:04 Ответить
Правильно! Тому хай ворог грабує і руйнує ваше житло, ґвалтує ваших дітей - ви не при ділах, ви не військовозобов'язаний.
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31.08.2024 10:18 Ответить
Хай краще ваше грабує і вас гвалтує, якщо ви лошара.
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31.08.2024 10:20 Ответить
Так похвалу йому видайте, за боротьбу з ухилянтами🤣
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31.08.2024 10:14 Ответить
От негідник,демпінгує!!!!
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31.08.2024 10:17 Ответить
 
 