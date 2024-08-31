Разоблачен харьковчанин, который за 180 тыс.грн обещал посодействовать исключению из учета военнообязанных, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские разоблачили жителя Харькова, который обещал посодействовать исключению из учета военнообязанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на департамент коммуникаций ДВБ Нацполиции.
Как отмечается, 29-летний подозреваемый уверял мужчину, что имеет личные связи в учреждениях здравоохранения, ВВК, ТЦК и что решение должностными лицами будет принято только при условии предоставления ему денежных средств на общую сумму 150 000 гривен.
После получения первых 30 тысяч гривен нарушитель увеличил "стоимость" услуг до 180 тысяч.
28 августа после получения 150 тыс. грн злоумышленника задержали сообщили о подозрении ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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