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Новини Фото Хабарники
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Викрито харків’янина, який за 180 тис. грн обіцяв посприяти виключенню з обліку військовозобов’язаних, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські викрили мешканця Харкова, який обіцяв посприяти виключенню з обліку військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на департамент комунікацій ДСР Нацполіції.

Як зазначається, 29-річний підозрюваний запевняв чоловіка, що має особисті зв’язки в закладах охорони здоров’я, ВЛК, ТЦК і що рішення посадовими особами буде ухвалене лише за умови надання йому грошових коштів загальною сумою 150 000 гривень.

Після отримання перших 30 тисяч гривень порушник збільшив "вартість" послуг до 180 тисяч.

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Хабарник із Харкова
Хабарник із Харкова
Хабарник із Харкова

28 серпня після отримання 150 тис. грн зловмисника затримали повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4703) Нацполіція (15168) ухилянти (905)


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Це вже така мода пішла, ''бабло'' возити в багажнику?
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31.08.2024 09:57 Відповісти
В багажнику не так вітром здуває при підрахунку.
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31.08.2024 10:14 Відповісти
Закон про військовий обов*язок і військову службу ( від 25.03.1992 року) Ст.28

Якщо до 1 квітня 2014 року( початок АТО) вам виповнилось: для рядового - 40 років, для сержантів 45 років , то ви знімаєтеся з військового обліку. 👈
( Стаття 58 Конституції України про незворотність закону, закони не мають зворотньої сили в часі).👈
Стаття 1 пункт 9 (про військову службу і обов*язок)
"Військозозабов*язаний це той , хто перебуває в запасі", тому якщо вас виключили с запасу ви не військовозабов*язаний.👈
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31.08.2024 10:04 Відповісти
Правильно! Тому хай ворог грабує і руйнує ваше житло, ґвалтує ваших дітей - ви не при ділах, ви не військовозобов'язаний.
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31.08.2024 10:18 Відповісти
Хай краще ваше грабує і вас гвалтує, якщо ви лошара.
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31.08.2024 10:20 Відповісти
Так похвалу йому видайте, за боротьбу з ухилянтами🤣
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31.08.2024 10:14 Відповісти
От негідник,демпінгує!!!!
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31.08.2024 10:17 Відповісти
 
 