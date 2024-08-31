Викрито харків’янина, який за 180 тис. грн обіцяв посприяти виключенню з обліку військовозобов’язаних, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські викрили мешканця Харкова, який обіцяв посприяти виключенню з обліку військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на департамент комунікацій ДСР Нацполіції.

Як зазначається, 29-річний підозрюваний запевняв чоловіка, що має особисті зв’язки в закладах охорони здоров’я, ВЛК, ТЦК і що рішення посадовими особами буде ухвалене лише за умови надання йому грошових коштів загальною сумою 150 000 гривень.

Після отримання перших 30 тисяч гривень порушник збільшив "вартість" послуг до 180 тисяч.

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28 серпня після отримання 150 тис. грн зловмисника затримали повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.