Викрито харків’янина, який за 180 тис. грн обіцяв посприяти виключенню з обліку військовозобов’язаних, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські викрили мешканця Харкова, який обіцяв посприяти виключенню з обліку військовозобов’язаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на департамент комунікацій ДСР Нацполіції.
Як зазначається, 29-річний підозрюваний запевняв чоловіка, що має особисті зв’язки в закладах охорони здоров’я, ВЛК, ТЦК і що рішення посадовими особами буде ухвалене лише за умови надання йому грошових коштів загальною сумою 150 000 гривень.
Після отримання перших 30 тисяч гривень порушник збільшив "вартість" послуг до 180 тисяч.
28 серпня після отримання 150 тис. грн зловмисника затримали повідомили про підозру ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Якщо до 1 квітня 2014 року( початок АТО) вам виповнилось: для рядового - 40 років, для сержантів 45 років , то ви знімаєтеся з військового обліку. 👈
( Стаття 58 Конституції України про незворотність закону, закони не мають зворотньої сили в часі).👈
Стаття 1 пункт 9 (про військову службу і обов*язок)
"Військозозабов*язаний це той , хто перебуває в запасі", тому якщо вас виключили с запасу ви не військовозабов*язаний.👈