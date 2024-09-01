Войска РФ ударили по Никопольщине, есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура, газопровод и ЛЭП. ФОТО

Днем 1 сентября 2024 года войска РФ снова обстреляли территорию Никопольщины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов Никопольщины двое пострадавших. В Марганецкой громаде из-за вражеского артобстрела ранены 58-летний мужчина и 52-летняя женщина. Они получили медицинскую помощь.

"Разбиты частные дома, хозяйственные постройки, авто. Поврежден газопровод и линия электропередач. Загорелась сухая трава. Огонь потушили. Какой еще ущерб нанесли российские войска, выясняют спасатели", - говорится в сообщении.









