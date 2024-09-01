Війська РФ ударили по Нікопольщині, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру, газогін та ЛЕП. ФОТО
Вдень 1 вересня 2024 року війська РФ знову обстріляли територію Нікопольщини Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілів Нікопольщини двоє постраждалих. У Марганецькій громаді через ворожий артобстріл поранені 58-річний чоловік і 52-річна жінка. Вони отримали медичну допомогу.
"Потрощено приватні будинки, господарські споруди, авто. Пошкоджено газогін і лінія електропередач. Зайнялася суха трава. Вогонь приборкали. Якої ще шкоди завдали російські війська, зʼясовують рятувальники" - йдеться у повідомленні.
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Зато тепер їжте шашлики і їздіть по дорогам, на які виділили вдесятеро більше коштів, ніж на армію - і це тоді, коли прекрасно знали, що готується повномасштабний напад.
людей.