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Війська РФ ударили по Нікопольщині, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру, газогін та ЛЕП. ФОТО

Вдень 1 вересня 2024 року війська РФ знову обстріляли територію Нікопольщини Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів Нікопольщини двоє постраждалих. У Марганецькій громаді через ворожий артобстріл поранені 58-річний чоловік і 52-річна жінка. Вони отримали медичну допомогу.

"Потрощено приватні будинки, господарські споруди, авто. Пошкоджено газогін і лінія електропередач. Зайнялася суха трава. Вогонь приборкали. Якої ще шкоди завдали російські війська, зʼясовують рятувальники" - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190)


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Постійні обстріли Нікопольщини це результат злочинної бездіяльності Боневтіка Янелоховича, який здав найбільшу атомну станцію Європи без бою.
Зато тепер їжте шашлики і їздіть по дорогам, на які виділили вдесятеро більше коштів, ніж на армію - і це тоді, коли прекрасно знали, що готується повномасштабний напад.
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01.09.2024 13:55 Відповісти
Це наслвдки заміни керівного складу. Щодо обстрілів Куп'янська усі повинні бути вдячні генералу Богомолову, який на керівні посади ставить своїх, скажемо так, не зовсім компетентних
людей.
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01.09.2024 14:04 Відповісти
 
 