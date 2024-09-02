Власти РФ заявили об атаке на Белгород: российской ПВО повреждены гражданские объекты. ФОТО

Утром 2 сентября в российском Белгороде прогремела серия взрывов. В городе впоследствии вспыхнули пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он заявил, что работала российская противовоздушная оборона - обломки упали в частности на здание детского сада.

Россияне опубликовали видео из Белгорода, на одном из которых голос за кадром утверждает, что прилетело "прям по крыше садика".

Впоследствии Гладков выступил с официальным заявлением: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО".

Есть повреждения многоквартирного дома, пожар в частном. Также горят машины.

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