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Власти РФ заявили об атаке на Белгород: российской ПВО повреждены гражданские объекты. ФОТО

Утром 2 сентября в российском Белгороде прогремела серия взрывов. В городе впоследствии вспыхнули пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

скрін,гладков

Он заявил, что работала российская противовоздушная оборона - обломки упали в частности на здание детского сада.

Россияне опубликовали видео из Белгорода, на одном из которых голос за кадром утверждает, что прилетело "прям по крыше садика".

Впоследствии Гладков выступил с официальным заявлением: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО".

Есть повреждения многоквартирного дома, пожар в частном. Также горят машины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Белгороде раздались взрывы, в нескольких местах начались пожары. ВИДЕО

2 вересня в Бєлгороді пролунала серія вибухів
2 вересня в Бєлгороді пролунала серія вибухів
2 вересня в Бєлгороді пролунала серія вибухів

Автор: 

обстрел (27151) Белгород (449)


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Топ комментарии
+22
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02.09.2024 07:32
+15
Хорошо, но пока что недостаточно. Не останавливайтесь.
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02.09.2024 07:28
+14
На парашиї такії бєлгородів і судж - тисячі.
Щоб була реакція кацапів треба бомбить мацкву і підєр
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02.09.2024 07:30
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Правила форума Совет форумчан
Хорошо, но пока что недостаточно. Не останавливайтесь.
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02.09.2024 07:28 Ответить
На парашиї такії бєлгородів і судж - тисячі.
Щоб була реакція кацапів треба бомбить мацкву і підєр
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02.09.2024 07:30 Ответить
Судж може і тисячі, а Білгородів ні. Треба бомбити всіх.
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02.09.2024 08:32 Ответить
Якщо розглядати міста з населенням від 200 тисяч до 400 тисяч осіб, то в Росії таких налічується приблизно 60. До цієї категорії входять міста середнього розміру, такі як Мурманськ, Якутськ, Хабаровськ, Іваново, Липецьк, Курган, Братськ та інші. Кількість може трохи змінюватися в залежності від актуальних демографічних даних.
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02.09.2024 08:38 Ответить
Ну ось, а ти кажеш тисячі белгородів.
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02.09.2024 12:47 Ответить
СЕЛИДОВЕ - ГОЛОВНИЙ РУБІЖ ОБОРОНИ | 2 ВЕРЕСНЯ ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка
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02.09.2024 08:03 Ответить
Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии
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02.09.2024 08:04 Ответить
*****🤣🤣🤣
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02.09.2024 08:46 Ответить
На Бєлгород налетіла россіцська ПВО? Хто це писав?
Власне нічого дивного, цеж цензор.нет
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02.09.2024 07:29 Ответить
Ви ще текст губернатора не читали,там російсько-українська. Заголовок, то палата 6 відпочивпє
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02.09.2024 07:36 Ответить
Я зовсiм не зрозумiла, що то таке? Це дiйсно написано
росiйскiм губернатором? Вiн з переляку i мову згадав? 😁😂
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02.09.2024 11:06 Ответить
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02.09.2024 07:32 Ответить
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02.09.2024 08:01 Ответить
В дитсадку була база іранських найманців. Це ж очевидно.
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02.09.2024 08:02 Ответить
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02.09.2024 08:09 Ответить
а шо случілось??
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02.09.2024 08:20 Ответить
сильно ***? приїжджай, перевіриш.
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02.09.2024 09:45 Ответить
Щось незрозуміле ..цей губернатор прямо так українською і пише в Телеграмі?
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02.09.2024 08:34 Ответить
Теж не зрозумів. Невже це в них вже приколи такі... Чи то вони нас так тролять?...
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02.09.2024 10:29 Ответить
Це з переляку написав на бiлгородському суржику...
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02.09.2024 11:09 Ответить
казинский диалект которого в міре нікто не понимает 🤣
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02.09.2024 13:19 Ответить
Бачила це вiдео... Дiвчинка чудово розмовляе мовою-правда вона не знае, що це не дiалект, а укр. мова...☺️
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02.09.2024 15:50 Ответить
 
 