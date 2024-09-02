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Влада РФ заявила про атаку на Бєлгород: російської ППО пошкоджені цивільні об’єкти. ФОТО

Уранці 2 вересня в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. У місті згодом спалахнули пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

скрін,гладков

Він  заявив, що працювала російська протиповітряна оборона - уламки впали зокрема на будівлю дитячого садочка.

Росіяни опублікували відео з Бєлгорода, на одному з яких голос за кадром стверджує, що прилетіло "прям по даху садочка".

Згодом Гладков виступив з офіційною заявою: "Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО".

Є пошкодження багатоквартирного будинку, пожежа у приватному. Також горять автівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді пролунали вибухи, у кількох місцях розпочалися пожежі. ВIДЕО

2 вересня в Бєлгороді пролунала серія вибухів
2 вересня в Бєлгороді пролунала серія вибухів
2 вересня в Бєлгороді пролунала серія вибухів

Автор: 

обстріл (28472) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+22
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02.09.2024 07:32
+15
Хорошо, но пока что недостаточно. Не останавливайтесь.
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02.09.2024 07:28
+14
На парашиї такії бєлгородів і судж - тисячі.
Щоб була реакція кацапів треба бомбить мацкву і підєр
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02.09.2024 07:30
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Хорошо, но пока что недостаточно. Не останавливайтесь.
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02.09.2024 07:28 Відповісти
На парашиї такії бєлгородів і судж - тисячі.
Щоб була реакція кацапів треба бомбить мацкву і підєр
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02.09.2024 07:30 Відповісти
Судж може і тисячі, а Білгородів ні. Треба бомбити всіх.
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02.09.2024 08:32 Відповісти
Якщо розглядати міста з населенням від 200 тисяч до 400 тисяч осіб, то в Росії таких налічується приблизно 60. До цієї категорії входять міста середнього розміру, такі як Мурманськ, Якутськ, Хабаровськ, Іваново, Липецьк, Курган, Братськ та інші. Кількість може трохи змінюватися в залежності від актуальних демографічних даних.
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02.09.2024 08:38 Відповісти
Ну ось, а ти кажеш тисячі белгородів.
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02.09.2024 12:47 Відповісти
СЕЛИДОВЕ - ГОЛОВНИЙ РУБІЖ ОБОРОНИ | 2 ВЕРЕСНЯ ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка
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02.09.2024 08:03 Відповісти
Оккупантов связали. Покровск - ловушка. Лариса Волошина о стратегии Украины и информационном безумии
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02.09.2024 08:04 Відповісти
*****🤣🤣🤣
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02.09.2024 08:46 Відповісти
На Бєлгород налетіла россіцська ПВО? Хто це писав?
Власне нічого дивного, цеж цензор.нет
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02.09.2024 07:29 Відповісти
Ви ще текст губернатора не читали,там російсько-українська. Заголовок, то палата 6 відпочивпє
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02.09.2024 07:36 Відповісти
Я зовсiм не зрозумiла, що то таке? Це дiйсно написано
росiйскiм губернатором? Вiн з переляку i мову згадав? 😁😂
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02.09.2024 11:06 Відповісти
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02.09.2024 07:32 Відповісти
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02.09.2024 08:01 Відповісти
В дитсадку була база іранських найманців. Це ж очевидно.
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02.09.2024 08:02 Відповісти
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02.09.2024 08:09 Відповісти
а шо случілось??
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02.09.2024 08:20 Відповісти
сильно ***? приїжджай, перевіриш.
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02.09.2024 09:45 Відповісти
Щось незрозуміле ..цей губернатор прямо так українською і пише в Телеграмі?
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02.09.2024 08:34 Відповісти
Теж не зрозумів. Невже це в них вже приколи такі... Чи то вони нас так тролять?...
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02.09.2024 10:29 Відповісти
Це з переляку написав на бiлгородському суржику...
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02.09.2024 11:09 Відповісти
казинский диалект которого в міре нікто не понимает 🤣
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02.09.2024 13:19 Відповісти
Бачила це вiдео... Дiвчинка чудово розмовляе мовою-правда вона не знае, що це не дiалект, а укр. мова...☺️
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02.09.2024 15:50 Відповісти
 
 