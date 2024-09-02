Влада РФ заявила про атаку на Бєлгород: російської ППО пошкоджені цивільні об’єкти. ФОТО
Уранці 2 вересня в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. У місті згодом спалахнули пожежі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Він заявив, що працювала російська протиповітряна оборона - уламки впали зокрема на будівлю дитячого садочка.
Росіяни опублікували відео з Бєлгорода, на одному з яких голос за кадром стверджує, що прилетіло "прям по даху садочка".
Згодом Гладков виступив з офіційною заявою: "Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО".
Є пошкодження багатоквартирного будинку, пожежа у приватному. Також горять автівки.
Топ коментарі
+22 Виталий #548501
показати весь коментар02.09.2024 07:32
+15 Александр Кудренко #438142
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+14 Yevhenii
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Щоб була реакція кацапів треба бомбить мацкву і підєр
Власне нічого дивного, цеж цензор.нет
росiйскiм губернатором? Вiн з переляку i мову згадав? 😁😂