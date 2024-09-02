Влада РФ заявила про атаку на Бєлгород: російської ППО пошкоджені цивільні об’єкти. ФОТО

Уранці 2 вересня в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. У місті згодом спалахнули пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Він заявив, що працювала російська протиповітряна оборона - уламки впали зокрема на будівлю дитячого садочка.

Росіяни опублікували відео з Бєлгорода, на одному з яких голос за кадром стверджує, що прилетіло "прям по даху садочка".

Згодом Гладков виступив з офіційною заявою: "Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО".

Є пошкодження багатоквартирного будинку, пожежа у приватному. Також горять автівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді пролунали вибухи, у кількох місцях розпочалися пожежі. ВIДЕО





