Саперы ГСЧС изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101 в Киеве. ФОТО
В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Пиротехнический расчет работал над ликвидацией последствий ракетного обстрела в Святошинском районе столицы.
"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля", - говорится в сообщении.
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Dombass
показать весь комментарий02.09.2024 21:14 Ответить Мне нравится 8
Алекс Мышкевич
показать весь комментарий02.09.2024 21:55 Ответить Мне нравится 6
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