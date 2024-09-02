Саперы ГСЧС изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101 в Киеве. ФОТО

В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пиротехнический расчет работал над ликвидацией последствий ракетного обстрела в Святошинском районе столицы.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля", - говорится в сообщении.

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