Сапери ДСНС вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 у Києві. ФОТО

У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі столиці.

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря – земля", - ідеться у повідомленні.

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