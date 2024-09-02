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Сапери ДСНС вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 у Києві. ФОТО

У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі столиці.

уламки крилатої ракети Х101

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря – земля", - ідеться у повідомленні.

уламки крилатої ракети Х101

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія другу ніч поспіль завдає ракетно-шахедного удару по Україні, вибухи у Києві

Автор: 

Київ (19466) крилаті ракети (1073) ДСНС (5106)


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02.09.2024 21:14 Відповісти
щоб підкови здерти ? 😂👍
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02.09.2024 21:55 Відповісти
 
 