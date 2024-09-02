Сапери ДСНС вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 у Києві. ФОТО
У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі столиці.
"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря – земля", - ідеться у повідомленні.
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Dombass
показати весь коментар02.09.2024 21:14 Відповісти Мені подобається 8
Алекс Мышкевич
показати весь коментар02.09.2024 21:55 Відповісти Мені подобається 6
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