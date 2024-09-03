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Новости Фото Война
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В Украине построили первый подземный госпиталь для раненых воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Метинвест" построил первый в Украине стальной подземный стабилизационный пункт для спасения жизней защитников на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Этот госпиталь обеспечивает реанимацию, лечение и содержание пациентов до их выписки или эвакуации в другое стационарное медицинское учреждение.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

Инвестиции в строительство подземного госпиталя и его комплектацию необходимым оборудованием составляют более 20 млн грн.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

Базой для госпиталя стали стальные бункеры-"укрытия", которые разработал Метинвест, модернизированные и конструктивно измененные согласно потребностям военных медиков. Укомплектованность госпиталя соответствует уровню полевых госпиталей второго эшелона (Role/Echelon 2) согласно стандартам НАТО.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

"Медицинский госпиталь на глубине многих метров под землей - самый амбициозный и сложный проект, который нам приходилось реализовать с начала полномасштабного вторжения", - заявил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Госпиталь укомплектован кислородными концентраторами, аппаратом ИВЛ, кардиомониторами, дефибрилляторами, операционным оборудованием и освещением, стерилизаторами, системами обогрева пациента, медицинской мебелью и т.д. на общую сумму более 7 млн грн.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

Он спроектирован на базе шести стальных бункеров увеличенного размера, и оборудован системами вентиляции, водоснабжения, водоотведения и энергообеспечения. Также он дополнительно оборудован системами РЭБ высокой мощности и альтернативными источниками питания.

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Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

С начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 7,5 млрд грн, из которых 4 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Компания производит большое количество изделий, которые передаются для нужд армии. Кроме бункеров-"укрытий", среди них - противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, "ловцы ланцетов", пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей.

Автор: 

медицина (2519) Метинвест (186)


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З 2019 року, зеленському було акакаяразніца..
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03.09.2024 13:30 Ответить
их детям (донецких, о которых вы пишете, намекая на высказывание Пороха) подвалы только сняться, они уже в мясорубке буйла

как-то так
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03.09.2024 15:20 Ответить
мабуть біля покровська?
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03.09.2024 14:01 Ответить
Такі шпиталі могли б бути у КОЖНОМУ місті аби ЗЕкоМанда вірно розподіляли фінансування та не крали, мородерили!
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03.09.2024 14:11 Ответить
То коли вже запустять станції "Либідська" і "Деміївська" без автобуса ?
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03.09.2024 14:14 Ответить
спочатку ЗЄля здасть Покровськ, а після нього Клич "здасть" метро на Теремки
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03.09.2024 15:22 Ответить
Рашистам згодиться...
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03.09.2024 14:30 Ответить
 
 