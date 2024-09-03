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Новини Фото Війна
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В Україні побудували перший підземний шпиталь для поранених воїнів. ФОТОрепортаж

"Метінвест" побудував перший в Україні сталевий підземний стабілізаційний пункт для порятунку життів захисників на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Цей шпиталь забезпечую реанімацію, лікування та утримання пацієнтів до їхньої виписки або евакуації до іншого стаціонарного медичного закладу.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

Інвестиції в побудову підземного шпиталю та його комплектацію необхідним обладнанням становлять понад 20 млн грн.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

Базою для шпиталю стали сталеві бункери-"криївки", які розробив Метінвест, модернізовані та конструктивно змінені згідно з потребами військових медиків. Укомплектованість шпиталю відповідає рівню польових шпиталів другого ешелону (Role/Echelon 2) згідно зі стандартами НАТО.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

"Медичний шпиталь на глибині багатьох метрів під землею - найамбітніший і найскладніший проєкт, який нам доводилося реалізувати від початку повномасштабного вторгнення", - заявив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Шпиталь укомплектовано кисневими концентраторами, апаратом ШВЛ, кардіомоніторами, дефібриляторами, операційним устаткуванням та освітленням, стерилізаторами, системами обігріву пацієнта, медичними меблями тощо на загальну суму понад 7 млн грн.

Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

Його спроєктовано на базі шести сталевих бункерів збільшеного розміру, та обладнано системами вентиляції, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення. Також його додатково обладнано системами РЕБ високої потужності та альтернативними джерелами живлення.

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Перший підземний шпиталь для воїнів збудували в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн, з яких 4 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Компанія виробляє велику кількість виробів, які передають для потреб армії. Окрім бункерів-"криївок", серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, "ловці ланцетів", пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок.

Автор: 

медицина (2118) Метінвест (932)


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З 2019 року, зеленському було акакаяразніца..
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03.09.2024 13:30 Відповісти
их детям (донецких, о которых вы пишете, намекая на высказывание Пороха) подвалы только сняться, они уже в мясорубке буйла

как-то так
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03.09.2024 15:20 Відповісти
мабуть біля покровська?
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03.09.2024 14:01 Відповісти
Такі шпиталі могли б бути у КОЖНОМУ місті аби ЗЕкоМанда вірно розподіляли фінансування та не крали, мородерили!
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03.09.2024 14:11 Відповісти
То коли вже запустять станції "Либідська" і "Деміївська" без автобуса ?
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03.09.2024 14:14 Відповісти
спочатку ЗЄля здасть Покровськ, а після нього Клич "здасть" метро на Теремки
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03.09.2024 15:22 Відповісти
Рашистам згодиться...
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03.09.2024 14:30 Відповісти
 
 