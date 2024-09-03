В Україні побудували перший підземний шпиталь для поранених воїнів. ФОТОрепортаж

"Метінвест" побудував перший в Україні сталевий підземний стабілізаційний пункт для порятунку життів захисників на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Цей шпиталь забезпечую реанімацію, лікування та утримання пацієнтів до їхньої виписки або евакуації до іншого стаціонарного медичного закладу.

Інвестиції в побудову підземного шпиталю та його комплектацію необхідним обладнанням становлять понад 20 млн грн.

Базою для шпиталю стали сталеві бункери-"криївки", які розробив Метінвест, модернізовані та конструктивно змінені згідно з потребами військових медиків. Укомплектованість шпиталю відповідає рівню польових шпиталів другого ешелону (Role/Echelon 2) згідно зі стандартами НАТО.

"Медичний шпиталь на глибині багатьох метрів під землею - найамбітніший і найскладніший проєкт, який нам доводилося реалізувати від початку повномасштабного вторгнення", - заявив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Шпиталь укомплектовано кисневими концентраторами, апаратом ШВЛ, кардіомоніторами, дефібриляторами, операційним устаткуванням та освітленням, стерилізаторами, системами обігріву пацієнта, медичними меблями тощо на загальну суму понад 7 млн грн.

Його спроєктовано на базі шести сталевих бункерів збільшеного розміру, та обладнано системами вентиляції, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення. Також його додатково обладнано системами РЕБ високої потужності та альтернативними джерелами живлення.

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Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн, з яких 4 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Компанія виробляє велику кількість виробів, які передають для потреб армії. Окрім бункерів-"криївок", серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, "ловці ланцетів", пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок.