Украина эвакуировала из Ливана 25 украинцев и одного гражданина Чехии, - МИД. ФОТО
Украина эвакуировала из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Этому способствовали Министерство иностранных дел и Главное управление разведки Минобороны.
Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эвакуированные благополучно прибыли в Польшу, получают всю необходимую помощь и будут направляться в Украину.
"Одним из главных приоритетов Украины всегда была и будет безопасность ее граждан, как дома, так и за рубежом", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД заявили, что будут продолжать оказывать помощь гражданам Украины в Ливане. Украинское посольство в Ливане остается на связи с гражданами, которые намерены выехать и ищут дополнительные варианты эвакуации.
В министерстве также предоставили контакты для граждан Украины в Ливане, которые нуждаются в эвакуации или же находятся в опасности.
"Граждане Украины в Ливане, которые нуждаются в эвакуации или находятся в опасности, должны обращаться в посольство (+9615921668, [email protected]) или на горячую линию МИД (+380442381657, [email protected])", - говорится в сообщении.
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