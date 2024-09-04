Україна евакуювала з Лівану 25 українців та одного громадянина Чехії, - МЗС. ФОТО

Україна евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Цьому сприяли Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки Міноборони.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що евакуйовані благополучно прибули до Польщі, отримують всю необхідну допомогу та прямуватимуть в Україну.

"Одним з головних пріоритетів України завжди була і буде безпека її громадян, як вдома, так і за кордоном", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС заявили, що продовжуватимуть надавати допомогу громадянам України в Лівані. Українське посольство у Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати та шукають додаткові варіанти евакуації.

У міністерстві також надали контакти для громадян України в Лівані, які потребують евакуації або ж перебувають у небезпеці.

"Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, повинні звертатися до посольства (+9615921668, [email protected]) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, [email protected])", - йдеться у повідомленні.

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