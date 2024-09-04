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Україна евакуювала з Лівану 25 українців та одного громадянина Чехії, - МЗС. ФОТО

Україна евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Цьому сприяли Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки Міноборони.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що евакуйовані благополучно прибули до Польщі, отримують всю необхідну допомогу та прямуватимуть в Україну.

"Одним з головних пріоритетів України завжди була і буде безпека її громадян, як вдома, так і за кордоном", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Україна евакуювала з Лівану 25 українців та одного громадянина Чехії, - МЗС

У МЗС заявили, що продовжуватимуть надавати допомогу громадянам України в Лівані. Українське посольство у Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати та шукають додаткові варіанти евакуації.

У міністерстві також надали контакти для громадян України в Лівані, які потребують евакуації або ж перебувають у небезпеці.

"Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, повинні звертатися до посольства (+9615921668, [email protected]) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, [email protected])", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: 30 громадян України евакуйовано з Лівану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Ліван (122) МЗС (4123) евакуація (2312)


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И зачем они здесь нужны? Это потенциальные агенты Хезболлы!
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04.09.2024 19:14 Відповісти
ето прості "чирнильніці"
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04.09.2024 20:48 Відповісти
Таке враження що в Україні яку кожен день ворог обстрілює безпечніше чим в Лівані.
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04.09.2024 19:18 Відповісти
А хто сказав, що їх евакуювали до України?
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04.09.2024 19:59 Відповісти
В третьому абзаці написано що евакуювали до Польщі.
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04.09.2024 20:13 Відповісти
Навряд чи вони потраплять в Україну, будіть в Європі ошиватися, Хесболу плодити.
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04.09.2024 21:46 Відповісти
Вот ЧТО они делали в Ливане? С детьми?!!
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04.09.2024 22:32 Відповісти
СЮР ЯКИСЬ
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04.09.2024 22:44 Відповісти
 
 