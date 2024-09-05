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Последствия вражеских обстрелов Донбасса: оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг обстрелял города Константиновка, Курахово, Мирноград, Покровск, Торецк, села Даченское, Новодмитровка: двое погибших и 10 раненых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Курахово россияне обстреляли дроном и артиллерией - убили человека, повредили три многоквартирных дома.

По Константиновке враг ударил из артиллерии и РСЗО "Смерч" - погиб гражданский человек, еще 6 получили ранения. Повреждены 10 частных домов, торговые павильоны, цех, админздание, коммуникации.

В Торецке Россия дроном атаковала гражданское авто - травмированы трое жителей.

На Покровск оккупанты сбросили три авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили мирного жителя, повредили магазин и предприятие.

В Даченском в результате удара бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК разрушениям подверглось агропредприятие.

Кроме того, сегодня ночью войска РФ ударили по Дробышево, где повредили 4 частных дома, а под утро обстреляли Покровск, повредили критическую инфраструктуру. Предварительно - без пострадавших.

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Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області
Обстріли Донецької області

Автор: 

обстрел (27275) Донецкая область (9710)


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