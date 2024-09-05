Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти обстріляли 7 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв міста Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, села Даченське, Новодмитрівка: двоє загиблих і 10 поранених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

Курахове росіяни обстріляли дроном та артилерією – вбили людину, пошкодили три багатоквартирних будинки.

По Костянтинівці ворог вдарив з артилерії та РСЗВ "Смерч" - загинула цивільна особа, ще 6 зазнали поранень. Пошкоджено 10 приватних будинків, торгові павільйони, цех, адмінбудівлю, комунікації.

У Торецьку Росія дроном атакувала цивільне авто – травмовано трьох мешканців.

На Покровськ окупанти скинули три авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – поранили мирного жителя, пошкодили магазин і підприємство.

У Даченському внаслідок удару бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК руйнувань зазнало агропідприємство.

Крім того, сьогодні вночі війська РФ вдарили по Дробишевому, де пошкодили 4 приватних оселі, а під ранок обстріляли Покровськ, пошкодили критичну інфраструктуру. Попередньо - без постраждалих.

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