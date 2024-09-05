Доба на Донеччині: окупанти вбили двох жителів у Костянтинівці та Кураховому

За 4 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Кураховому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому загинула людина, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; також пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гірнику. Під постійними обстрілами Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

Краматорський район

У Костянтинівці 1 людина загинула і 6 поранено, пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство, адмінбудівля, 5 торгових павільйонів, 2 лінії електропередач і газогін.

Бахмутський район

У Торецьку поранено 3 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2182 людини, у тому числі 232 дитини.

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