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В Черниговском горсовете идут следственные действия по делу о незаконном выделении земельного участка, - ДСР Нацполиции. ФОТО

Полиция проводит следственные действия в городском совете Чернигова по делу относительно незаконного выделения земельного участка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Где проходят обыски?

Как отмечается, санкционированные обыски проводятся в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местах проживания ее руководителей. По результатам следственный действий будут приниматься процессуальные решения.

"Оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области и следователи Черниговского управления полиции разоблачили факт незаконного отчуждения земли территориальной громады города, чем нанесли убытки в значительных размерах. Должностные лица без проведения аукциона, как предусматривает закон, предоставили громаде безвозмездное право застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС", - говорится в сообщении.

Обшуки в Чернігівській міськраді
Обшуки в Чернігівській міськраді
Обшуки в Чернігівській міськраді
Обшуки в Чернігівській міськраді

По факту злоупотребления должностными лицами своим служебным положением было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, и.о. городского головы Александр Ломако сообщил, что силовики пришли с обысками в мэрию Чернигова, работа парализована.

Автор: 

горсовет (667) обыск (1897) Нацполиция (16484) Чернигов (885)


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Поліція розбирається у "суперфіціях"?! Навіть не смішно!
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05.09.2024 12:44 Ответить
Потужно, на вигляд тім бочкам років сто. А розібратись з тими хто закрив у 2019м., державну ракетну програму не пробували?
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05.09.2024 12:46 Ответить
Видно - "нові обличчя" не вирішили питання з "відкатами" Вирішили, що мало отримують А "торгаші" не погодилися От їх і "кинули під танки"!
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05.09.2024 12:56 Ответить
Які нові обличчя, місцеві вибори давно були, ці люди обрані чернігівцями в 2020 році, ЗЕ набрали тільки 9%, тому і бісяться. Війскова обласна адміністрація, скрізь хоче своє ЗЕлене рило вставити.
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05.09.2024 13:01 Ответить
Військову адміністрацію за дрони в драм театрі потрібно садити.
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05.09.2024 13:48 Ответить
Поки що тотальна безкарність, трагедія в Полтаві ще один приклад..
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05.09.2024 14:00 Ответить
Так я ж саме про них і кажу!
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05.09.2024 13:03 Ответить
ЧОМУ ДО КЕРІВНИКІВ ТЦК НЕ РОБЛЯТЬ МАСОВИХ НАВІДУВАНЬ??? ЯК ЖИВУТЬ?? ЗА ЩО ЖИВУТЬ??? СКІЛЬКИ АВТІВОК?? СКІЛЬКИ ВДК ЗРОБИЛО ІНВАЛІДІВ І ДЕ ВОНИ???
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05.09.2024 13:16 Ответить
 
 