В Черниговском горсовете идут следственные действия по делу о незаконном выделении земельного участка, - ДСР Нацполиции. ФОТО

Полиция проводит следственные действия в городском совете Чернигова по делу относительно незаконного выделения земельного участка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Где проходят обыски?

Как отмечается, санкционированные обыски проводятся в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местах проживания ее руководителей. По результатам следственный действий будут приниматься процессуальные решения.

"Оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области и следователи Черниговского управления полиции разоблачили факт незаконного отчуждения земли территориальной громады города, чем нанесли убытки в значительных размерах. Должностные лица без проведения аукциона, как предусматривает закон, предоставили громаде безвозмездное право застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС", - говорится в сообщении.









По факту злоупотребления должностными лицами своим служебным положением было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, и.о. городского головы Александр Ломако сообщил, что силовики пришли с обысками в мэрию Чернигова, работа парализована.