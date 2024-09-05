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У Чернігівській міськраді - слідчі дії у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки, - ДСР Нацполіції. ФОТО

Поліція проводить слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Де проходять обшуки?

Як зазначається, санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешканні її керівників. За результатами слідчий дій прийматимуться процесуальні рішення.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській та слідчі Чернігівського управління поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах. Посадові особо без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС", - йдеться у повідомленні.

Обшуки в Чернігівській міськраді
Обшуки в Чернігівській міськраді
Обшуки в Чернігівській міськраді
Обшуки в Чернігівській міськраді

За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, в.о. міського голови Олександр Ломако повідомив, що силовики прийшли з обшуками до мерії Чернігова, роботу паралізовано.

Автор: 

міськрада (478) обшук (1973) Нацполіція (15190) Чернігів (788)


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Поліція розбирається у "суперфіціях"?! Навіть не смішно!
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05.09.2024 12:44 Відповісти
Потужно, на вигляд тім бочкам років сто. А розібратись з тими хто закрив у 2019м., державну ракетну програму не пробували?
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05.09.2024 12:46 Відповісти
Видно - "нові обличчя" не вирішили питання з "відкатами" Вирішили, що мало отримують А "торгаші" не погодилися От їх і "кинули під танки"!
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05.09.2024 12:56 Відповісти
Які нові обличчя, місцеві вибори давно були, ці люди обрані чернігівцями в 2020 році, ЗЕ набрали тільки 9%, тому і бісяться. Війскова обласна адміністрація, скрізь хоче своє ЗЕлене рило вставити.
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05.09.2024 13:01 Відповісти
Військову адміністрацію за дрони в драм театрі потрібно садити.
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05.09.2024 13:48 Відповісти
Поки що тотальна безкарність, трагедія в Полтаві ще один приклад..
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05.09.2024 14:00 Відповісти
Так я ж саме про них і кажу!
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05.09.2024 13:03 Відповісти
ЧОМУ ДО КЕРІВНИКІВ ТЦК НЕ РОБЛЯТЬ МАСОВИХ НАВІДУВАНЬ??? ЯК ЖИВУТЬ?? ЗА ЩО ЖИВУТЬ??? СКІЛЬКИ АВТІВОК?? СКІЛЬКИ ВДК ЗРОБИЛО ІНВАЛІДІВ І ДЕ ВОНИ???
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05.09.2024 13:16 Відповісти
 
 