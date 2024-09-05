У Чернігівській міськраді - слідчі дії у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки, - ДСР Нацполіції. ФОТО

Поліція проводить слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Де проходять обшуки?

Як зазначається, санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешканні її керівників. За результатами слідчий дій прийматимуться процесуальні рішення.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській та слідчі Чернігівського управління поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах. Посадові особо без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС", - йдеться у повідомленні.









За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, в.о. міського голови Олександр Ломако повідомив, що силовики прийшли з обшуками до мерії Чернігова, роботу паралізовано.