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В Одессе неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего и скрылся. ФОТО

Сегодня утром, 6 сентября, в Киевском районе Одессы неизвестный мужчина устроил стрельбу, несколько раз выстрелил в прохожего и скрылся.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около девяти часов на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся. Пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Также читайте: В Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Пострадал мужчина, - полиция

В Одесі чоловік вистрелив у перехожого
В Одесі чоловік вистрелив у перехожого

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Одесса (7897) Нацполиция (16487) стрельба (3256)


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Чомусь є здогадка, що стріляв не просто так, а навмисно та заплановано, і "перехожий" був саме його ціллю. Кримінал це, чи якісь інші мотиви, але злочинець повинен бути затриманим, та покараним!!!
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06.09.2024 12:25 Ответить
знову сафарі на Стерненко?
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06.09.2024 12:26 Ответить
Він давно вже не в Одесі...
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06.09.2024 14:42 Ответить
..таке стається, коли барижить телефонне кривосуддя Зєлєнскага-Підєрмачного та їхнього "кілера чеченців" зрадника татарова?..
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06.09.2024 12:31 Ответить
Це ті особи-тітухи, що гадили Україні, ще у 2014 році!!
Підрахуй, з портновим та лукаш і мусорами, їх захищали, а вони стріляли за спинами мусорських по Патріотах України!,
Безкарність їх, суддівським кланом, породила КРОВ тепер!
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06.09.2024 12:33 Ответить
це татаров стріляв
бо думав що то чеченець
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06.09.2024 12:41 Ответить
якщо перехожий тСЦИкун чи сміття - то не дивно
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06.09.2024 13:50 Ответить
Сміття? Злізай кaцaпчuкy, приїхали 😂😂😂 нічого не видавало Штірліца, якби не Гугл перекладач
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06.09.2024 14:45 Ответить
 
 