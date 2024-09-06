В Одессе неизвестный несколько раз выстрелил в прохожего и скрылся. ФОТО
Сегодня утром, 6 сентября, в Киевском районе Одессы неизвестный мужчина устроил стрельбу, несколько раз выстрелил в прохожего и скрылся.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около девяти часов на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся. Пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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Підрахуй, з портновим та лукаш і мусорами, їх захищали, а вони стріляли за спинами мусорських по Патріотах України!,
Безкарність їх, суддівським кланом, породила КРОВ тепер!
бо думав що то чеченець