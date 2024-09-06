В Одесі невідомий кілька разів вистрелив у перехожого і втік. ФОТО

Сьогодні вранці, 6 вересня, у Київському районі Одеси невідомий чоловік влаштував стрілянину, кілька разів вистрелив у перехожого і втік.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько дев’ятої години на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який повідомив, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік. Потерпілого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські встановлюють обставини події.

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