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В Одесі невідомий кілька разів вистрелив у перехожого і втік. ФОТО

Сьогодні вранці, 6 вересня, у Київському районі Одеси невідомий чоловік влаштував стрілянину, кілька разів вистрелив у перехожого і втік.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько дев’ятої години на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який повідомив, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік. Потерпілого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські встановлюють обставини події.

Також читайте: У Голосіївському районі Києва відбулась стрілянина. Постраждав чоловік, - поліція

В Одесі чоловік вистрелив у перехожого
В Одесі чоловік вистрелив у перехожого

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Одеса (5472) Нацполіція (15193) стрілянина (1783)


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Чомусь є здогадка, що стріляв не просто так, а навмисно та заплановано, і "перехожий" був саме його ціллю. Кримінал це, чи якісь інші мотиви, але злочинець повинен бути затриманим, та покараним!!!
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06.09.2024 12:25 Відповісти
знову сафарі на Стерненко?
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06.09.2024 12:26 Відповісти
Він давно вже не в Одесі...
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06.09.2024 14:42 Відповісти
..таке стається, коли барижить телефонне кривосуддя Зєлєнскага-Підєрмачного та їхнього "кілера чеченців" зрадника татарова?..
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06.09.2024 12:31 Відповісти
Це ті особи-тітухи, що гадили Україні, ще у 2014 році!!
Підрахуй, з портновим та лукаш і мусорами, їх захищали, а вони стріляли за спинами мусорських по Патріотах України!,
Безкарність їх, суддівським кланом, породила КРОВ тепер!
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06.09.2024 12:33 Відповісти
це татаров стріляв
бо думав що то чеченець
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06.09.2024 12:41 Відповісти
якщо перехожий тСЦИкун чи сміття - то не дивно
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06.09.2024 13:50 Відповісти
Сміття? Злізай кaцaпчuкy, приїхали 😂😂😂 нічого не видавало Штірліца, якби не Гугл перекладач
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06.09.2024 14:45 Відповісти
 
 