В Одесі невідомий кілька разів вистрелив у перехожого і втік. ФОТО
Сьогодні вранці, 6 вересня, у Київському районі Одеси невідомий чоловік влаштував стрілянину, кілька разів вистрелив у перехожого і втік.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько дев’ятої години на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який повідомив, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів у перехожого і втік. Потерпілого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поліцейські встановлюють обставини події.
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Підрахуй, з портновим та лукаш і мусорами, їх захищали, а вони стріляли за спинами мусорських по Патріотах України!,
Безкарність їх, суддівським кланом, породила КРОВ тепер!
бо думав що то чеченець