Войска РФ нанесли авиационный удар по Сумам: 2 человека погибли, 4 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 8 сентября 2024 года, ночью войска РФ нанесли авиационный удар по городу Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Жертвы вражеского обстрела

По данным ОВА, в результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, среди них - двое детей.

Последствия удара

Повреждены частные дома и автомобили.

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"Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в ОВА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 3 сентября 2024 года около 21:35 РФ сбросила на один из корпусов высшего учебного заведения г. Сумы управляемую авиационную бомбу.