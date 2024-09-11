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Блинкен и Лемми прибыли в Киев. ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже прибыли с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Соответствующая фотография уже распространяется в соцсетях.

Также читайте: Блинкен и Лемми проведут встречу с Зеленским в Киеве, - Госдеп США

Блінкен Леммі у Києві

Как сообщалось, в столице они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Блинкен и глава МИД Великобритании Лемми посетят на этой неделе Киев.

Автор: 

США (26672) Блинкен Энтони (937) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+24
позаду Залужний...
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11.09.2024 12:35
+13
Вітаємо. Батько ЗАЛУЖНИЙ на Українській землі.
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11.09.2024 13:22
+11
Я зразу подумав що Блінкін з Остіном приїхали . А це британський голова МЗС
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11.09.2024 12:28
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Я зразу подумав що Блінкін з Остіном приїхали . А це британський голова МЗС
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11.09.2024 12:28 Ответить
позаду Залужний...
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11.09.2024 12:35 Ответить
Розчарування в чому, пердякало? Що нема заколоту і громадянської війни?
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11.09.2024 19:27 Ответить
Мабуть, ще запитають у зеленського, про важку долю резнікова, баканова, шуфрича з каламойшою, та >100млрд грн зниклих з України!?!?
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11.09.2024 12:30 Ответить
будуть уламувати на капітуляцію?...
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11.09.2024 12:30 Ответить
дадуть добро на 1500 км?
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11.09.2024 12:33 Ответить
Рос.війська почали контнаступ на курській території,хочуть заблокувати шляхи відступу,що було прогнозовано.
Офіційні повідомлення відсутні,хоча численні укр.інформресурси повідомляють про цю подію.
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11.09.2024 12:34 Ответить
То пан Залужний на фото?
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11.09.2024 12:34 Ответить
Не здивуюсь якщо наслідками цього візиту буде відступ українських сил з Курська і подальше посилення мобілізації. Американці переконують Україну що війна має йти в передбачуваному для них руслі і без всякої "ескалації".
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11.09.2024 12:37 Ответить
До виборів щоб ніяких сюрпризів
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11.09.2024 12:55 Ответить
https://nv.ua/ukr/opinion/tom-kuper-poyasniv-chomu-ssha-zaboronyayut-ukrajini-biti-atacms-po-rosiji-50449946.html
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11.09.2024 14:32 Ответить
Залужного привезли. Сейчас скажут Вова, прекращай свои кадровые пляски, возвращай вот этого парня на место. Без него вам никакое оружие впрок не идёт
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11.09.2024 12:59 Ответить
Наші вітання, панове.
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11.09.2024 13:03 Ответить
В Лондоні поправив здоровя,пройшов там обстеження і ніяких навіть признаків інвалідності.Повна підстава для повернення на посаду ГК.
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11.09.2024 13:06 Ответить
.."вставте вчоному піаністу пістона"... пліііііз, бо в нас зв'язані руки Великою Війною ВеликАга Найвеличнівшивого аби вдавити той криворожений викидень прямо на Банковій, разом з бандою його мародерів-зрадників...
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11.09.2024 13:17 Ответить
Не чипайте Залужного. Ви йго нігтя не варті.
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11.09.2024 13:19 Ответить
да невже? от прям всі не варті?
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11.09.2024 16:32 Ответить
Вітаємо. Батько ЗАЛУЖНИЙ на Українській землі.
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11.09.2024 13:22 Ответить
А сзади "Непридатный Валера"лыбу тянет.
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11.09.2024 13:33 Ответить
Аааа пан Залужний дома ! Ми вже скучили ! Зараз втрьох ( Блінкен , Леммі , Залужний ) будуть зелі мізки вправляти . Леммі схож на репера !
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11.09.2024 13:44 Ответить
Что привезли эти два важных гостя ?
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11.09.2024 13:56 Ответить
И обеспокоенность, переходящую в озабоченность ))
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11.09.2024 14:17 Ответить
Всё-таки странная, абсолютно ненормальная ситуация:

перед нами два политика с практическим опытом около 30 лет, они, эти политики, якобы не понимают того факта, который понятен любому шофёру-дальнобойщику?

Что нельзя вежливо уговаривать гопника-налётчика, нападающего на мирных людей на большой дороге, что его надо сразу мочить монтировкой по башке....
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11.09.2024 14:53 Ответить
Ща скажут "по раше стреляйте чем хотите и куда хотите!" Мы: "а ракеты где?!!!" Они: "так отож!"
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11.09.2024 14:18 Ответить
Будуть намагатися повернути Україну в русло "контрольованої ними війни", щоб ніяких курсков, бєлгородов і брянсков...
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11.09.2024 14:37 Ответить
Будуть ділити територію кремля і обговорювати що буде на місці мавзолею -
МакДональс чи Пузата Хата.
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11.09.2024 16:47 Ответить
Зачем они приехали? Решать сколько територий Украина должна подарить рф ???
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11.09.2024 16:57 Ответить
 
 