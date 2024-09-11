Блинкен и Лемми прибыли в Киев. ФОТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже прибыли с официальным визитом в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Соответствующая фотография уже распространяется в соцсетях.
Как сообщалось, в столице они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Блинкен и глава МИД Великобритании Лемми посетят на этой неделе Киев.
Топ комментарии
+24 saimansay
показать весь комментарий11.09.2024 12:35
+13 Joshua Brooks
показать весь комментарий11.09.2024 13:22
+11 Володимир Кіндрат #581932
показать весь комментарий11.09.2024 12:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Офіційні повідомлення відсутні,хоча численні укр.інформресурси повідомляють про цю подію.
перед нами два политика с практическим опытом около 30 лет, они, эти политики, якобы не понимают того факта, который понятен любому шофёру-дальнобойщику?
Что нельзя вежливо уговаривать гопника-налётчика, нападающего на мирных людей на большой дороге, что его надо сразу мочить монтировкой по башке....
МакДональс чи Пузата Хата.