Блинкен и Лемми прибыли в Киев. ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже прибыли с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Соответствующая фотография уже распространяется в соцсетях.

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Как сообщалось, в столице они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Блинкен и глава МИД Великобритании Лемми посетят на этой неделе Киев.