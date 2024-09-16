Некачественная плата в FPV-дронах "Феникс", которые поставляют в ВСУ по госконтрактам, привела к гибели и ранениям военнослужащих, - Стерненко. ФОТО
Несоответствующее качество FPV-дронов "Феникс", которые поставляются в ВСУ по госконтрактам, привело к гибели и ранениям военнослужащих.
Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание операторов FPV! В ваши подразделения могут по госконтрактам поставляться FPV дроны "Феникс" с модулем цифровой связи. Из-за того, что производитель ставит цель урвать денег (цена завышена более чем на 250%), забив на безопасность людей, фиксируем уже несколько случаев самоподрывов.
Из-за срабатывания платы инициации со всеми поставленными предохранителями, несколько воинов получили ранения, в том числе, тяжелые. Один военнослужащий погиб", - написал Стерненко в фейсбуке.
По словам волонтера, производитель знает о проблеме, но его продукция продолжает поставляться в войска, что несет угрозу для украинских военных. Он рекомендует не использовать "Феникс" с платами от производителя. Предлагает заменить плату или переставить модуль связи на безопасный дрон с платой, в которой вы уверены.
"Государство должно немедленно отозвать опасное изделие из войск. Производитель должен сесть в тюрьму", - отмечает Стерненко.
Пожалуйста, подождите...
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Сяде хіба якийсь хлоп з викруткою.
Пан звично здрисне з харошими грошима.
Сісти на довічне з конфіскацією.
якпо команді, співає в унісон з безуглою, і це не випадковий збіг. Мабуть така синергії пов'язана з кримінальною справою про вбивство, яка вірить на Стерненкові.
і це не випадковий збіг
гуглю Павло Йовенко і бачу що ти ніхто і звати тебе ніяк
так просто, трьохкопієчна курва на підхваті у зелених покидьків
хоча, якщо наполегливість тупорилих "зелених безумних тищенків" вжЕ зашкалює - то що?..
- скаржитися тупорилому Найвеличнівшивому-Підєрмакському, який усе ЦЕ й влаштував на Вироку-2019 і Стерненко тодІІІ це ще й підтримав.. і не чухається.. - а тільки чєлобітні сцарю "клепає"?...
дайте бригадам самим замовляти собі обладнання
Сісти має винуватець, визнаний судом. На підставі зібраних доказів, а не прямих звинувачень.
Повинні бути перевірені очевидні версії інциденту, від диверсії ворога до кримінального поділу ринку військової продукції між конкурентами.
То вже це під час війни - злочин, за котрий потрібно карати.
Це ті самі "яйки по 17".
Собівартість дрону з цифровим модулем звʼязку може бути вища, ніж з аналоговим (за умови інших однакових ТТХ). Перевагою якісного цифрового каналу може бути криптографічний захист від ворога, який перехоплює не зашифроване аналогове відео з наших дронів.
З його методами тільки кретин буде щось робити для армії.
Коли ти поставиш до ЗСУ хоч десяту частину того - будеш мати право відкривати на нього своє хайло. А доки ти й одного дрону на фронт не передав - то закрий пельку.
Вомбат Насіння #2.
А так - він знайшов виробників, домовився з ними, забеспечив регулярну оплату за замовлення (до 300 штук на добу) - у тому числі за донати, забеспечив доставку до підрозділів і фідбек від підрозділів і тд.
Тобто він замінив сбір коштів + відділ закупок + логістику + зворотній зв'язок користувачів з виробниками. А що зробило ти? Нічого, вірно? Тільки іплом торгуєш і обсираєш тих, хто працює на перемогу України.
Було б цікаво подивитись на плати (розробку їх) і на збірку.
Бо плати вже не одну сотню замовляю у чинаї, питань до якості немає.
Зєлю геть. Вибори. Інакше буде ЖОРА
Юлю, Юлю в президенти
і він може довести, що і за свої
а от ти не можеш довести, що хоч копійку дав на армію
Перше питання має бути до військових які приймають неякісні дрони а не првертають виробникам на доопрацювання
А яж казав...
2. Такие компании - это очень не маленькие компании с ЦО и структурой менеджмента. И в этой структуре есть менеджеры поставщики-снабженцы. И у них з/п не космос, т.к. на таких предприятиях есть бронирование, что, по мнению руководства компании, уже является заменой всех мотиваций (т.е. достойную з/п можно уже и не платить). Вот менеджеры и занимаются "самомотивцией", т.е. воруют. Поэтому партия некачественных плат вполне может быть произведением подобного менеджера. А компания не при делах.
Это не снимает ответственности с компании, т.к. при должной организации в подобной компании должна быть и служба СБ и отдел контроля качества, которые и не должны были этого допустить. Но учитывая п.1, что-то мне подсказывает, что подобных структур в этой компании нет. Ну, либо есть чисто "для галочки" и эффективность их работы равна нулю.
3. Ответить должны: ответсвенный за контроль качества комплектующих (если есть), менеджер по контролю качества готовой продукции (если есть), директор предприятия - в любом случае.
Уровень требований к изделиям по известным причинам пониженный, в сравнении с ВП государственных предприятий ОПК. Следствие - больше уязвимостей в жизненном цикле изделий, которые может использовать враг для диверсий.
Производители и поставщики конкурируют, и вполне возможны попытки компроментации конкурентов незаконными методами.
Не исключены и непреднамеренные ошибки персонала, исполнителей, отказы оборудования, некачественные комплектующие и материалы, отклонения от требований конструкторской и технологической документации. Оборудование (стенды) для контроля чипов с достаточной полнотой контроля стоят огромных денег, поэтому многие зарубежные электронные компоненты, купленные на рынках Китая, как правило поставляются без надлежащего входного контроля, перекладывая решение проблемы надежности изделия на конечного пользователя.
Наиболее вероятной считаю атаку на цепочку поставок, при которой в процессе поставки устройства инициации произошла подмена оригинальных изделий на специально подготовленные для поражения персонала или операторов БПЛА. Целью диверсантов был личный состав, а если диверсия дело рук конкурентов, то цель - компроментация конкурента.
Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових.
Нещодавно один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних «Мавіків». Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави ЗА ОСТАННІ 30 ДНІВ.
Також тут мікросхеми для виробництва 2000 «Ванільних цукорків», які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. Ми вже передали тисячу штук та зовсім скоро очікуємо на ще одну партію деталей для їх виробництва. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 «Цукорків».
Уже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу.
Починаючи з січня 2024 року, ми завезли та передали військовим 40'000 FPV-дронів, 1000 «Цукорків», а також 1500 денних та 260 нічних «Мавіків». Загальна вартість всієї цієї техніки - 800'000'000 гривень.
Вкотре закликаю державу: наздоганяйте!
А, може, Притула таким стане...
А, може, і сам д"Ермак...