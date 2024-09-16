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Новости Фото Война
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Некачественная плата в FPV-дронах "Феникс", которые поставляют в ВСУ по госконтрактам, привела к гибели и ранениям военнослужащих, - Стерненко. ФОТО

Несоответствующее качество FPV-дронов "Феникс", которые поставляются в ВСУ по госконтрактам, привело к гибели и ранениям военнослужащих.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание операторов FPV! В ваши подразделения могут по госконтрактам поставляться FPV дроны "Феникс" с модулем цифровой связи. Из-за того, что производитель ставит цель урвать денег (цена завышена более чем на 250%), забив на безопасность людей, фиксируем уже несколько случаев самоподрывов.

Стерненко про дрони Фенікс

Из-за срабатывания платы инициации со всеми поставленными предохранителями, несколько воинов получили ранения, в том числе, тяжелые. Один военнослужащий погиб", - написал Стерненко в фейсбуке.

По словам волонтера, производитель знает о проблеме, но его продукция продолжает поставляться в войска, что несет угрозу для украинских военных. Он рекомендует не использовать "Феникс" с платами от производителя. Предлагает заменить плату или переставить модуль связи на безопасный дрон с платой, в которой вы уверены.

"Государство должно немедленно отозвать опасное изделие из войск. Производитель должен сесть в тюрьму", - отмечает Стерненко.

Также читайте: За месяц ВСУ получили от Минобороны только 50 дронов Mavic 3T. Ранее их снабжение измерялось тысячами, - Гудыменко

Автор: 

Стерненко Сергей (403) дроны (3980)


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Топ комментарии
+33
Капіталізм у Норвегії.у нас клоунізм.
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16.09.2024 18:36
+28
Мабуть контррозвідці доцільно негайно розслідувати інцидент. Не виключена організована диверсія ворога у ланцюжку постачання оборонної продукції.
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16.09.2024 18:22
+26
Зелені *****!
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16.09.2024 18:23
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Мабуть контррозвідці доцільно негайно розслідувати інцидент. Не виключена організована диверсія ворога у ланцюжку постачання оборонної продукції.
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16.09.2024 18:22 Ответить
Якби хтось, що це коментує, спробував витравити плату, ще й схему до неї придумати.... Просто радіотехніків молодшого покоління на всю країну одиниці. Питання що воно могло навіть не спершого десятку раз забракуватись...
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16.09.2024 19:41 Ответить
Мабуть трохи навпаки. Розробити схему, а потім плату до неї. У серійне виробництво виріб іде лише після ретельних і успішних випробувань. Готовий виріб повинен ретельно перевірятися, а комплектуючі та матеріали обовʼязково пройти вхідний контроль. На всіх етапах розробки, виробництва та постачання виробу військового призначення необхідні контррозвідувальні заходи проти можливих диверсій ворога.
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16.09.2024 20:15 Ответить
Виробник має сісти у вʼязницю

Сяде хіба якийсь хлоп з викруткою.
Пан звично здрисне з харошими грошима.

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16.09.2024 18:22 Ответить
Капіталізм у Норвегії.у нас клоунізм.
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16.09.2024 18:36 Ответить
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16.09.2024 19:20 Ответить
Зелені *****!
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16.09.2024 18:23 Ответить
"Держава має негайно відкликати небезпечний виріб з військ. Виробник має сісти у вʼязницю", - наголошує Стерненко. Джерело:

Сісти на довічне з конфіскацією.
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16.09.2024 18:25 Ответить
Прізвище у виробника є чи як завжди...
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16.09.2024 18:28 Ответить
старшно писати прізвище зеленого покидька, який контролює все виробництво дронів
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16.09.2024 18:53 Ответить
Не здивують якщо навіть через це, проти нього знов поновлять справу...
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17.09.2024 07:19 Ответить
Є такий собі Розенблат. Спер на дронах півмільярда державних грошей, і в вус не дує...
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16.09.2024 19:00 Ответить
Стерненко з тієї ж обойми Зельоних. Щури почали гризтись між собою, хто гірші дрони постачає?
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16.09.2024 18:28 Ответить
Стерненко щодня постачає до ЗСУ близько 300 дронів. А ти скільки?
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16.09.2024 18:33 Ответить
Так, Стерненко постачає дрони. Проте, інколи, як по команді, співає в унісон з безуглою, і це не випадковий збіг. Мабуть така синергії пов'язана з кримінальною справою про вбивство, яка вірить на Стерненкові.
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16.09.2024 18:41 Ответить
в данному коментарі синергію з безуглою робиш ти

і це не випадковий збіг

гуглю Павло Йовенко і бачу що ти ніхто і звати тебе ніяк
так просто, трьохкопієчна курва на підхваті у зелених покидьків
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16.09.2024 19:02 Ответить
Нічого від нього не приховаєш, таки викрив
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16.09.2024 20:04 Ответить
щоб йовенко робив, коли б його хотіли зарізати?
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16.09.2024 19:23 Ответить
Мова йде про те, що зараз робить Стерненко, а зараз він, окрім корисної пропаганди і зборів на дрони, ще на підтанцьовкі в ОПи.
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16.09.2024 20:02 Ответить
Поки що бачу як підтанцьовуєш ти.
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16.09.2024 20:51 Ответить
кого у нас представляє? російських вошів чи українських гнид?
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16.09.2024 18:58 Ответить
два в одном
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16.09.2024 19:18 Ответить
..ЦЕ, в принципі, - має бути питанням до незалежних інженерів, а не вкид в інфопростір емоційним філологам-заочникам та заробітчанам-коментаторам...
хоча, якщо наполегливість тупорилих "зелених безумних тищенків" вжЕ зашкалює - то що?..
- скаржитися тупорилому Найвеличнівшивому-Підєрмакському, який усе ЦЕ й влаштував на Вироку-2019 і Стерненко тодІІІ це ще й підтримав.. і не чухається.. - а тільки чєлобітні сцарю "клепає"?...
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16.09.2024 18:30 Ответить
зайвий приклад того, що все до чого торкається держава перетворюється на лайно.
дайте бригадам самим замовляти собі обладнання
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16.09.2024 18:31 Ответить
Хіба вина виробника Феніксів вже доведена?
Сісти має винуватець, визнаний судом. На підставі зібраних доказів, а не прямих звинувачень.
Повинні бути перевірені очевидні версії інциденту, від диверсії ворога до кримінального поділу ринку військової продукції між конкурентами.
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16.09.2024 18:53 Ответить
Якщо це правда: (ціна завищена на понад 250%)
То вже це під час війни - злочин, за котрий потрібно карати.
Це ті самі "яйки по 17".
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16.09.2024 19:03 Ответить
Згоден. Якщо злочин доведений і винний визнаний судом.
Собівартість дрону з цифровим модулем звʼязку може бути вища, ніж з аналоговим (за умови інших однакових ТТХ). Перевагою якісного цифрового каналу може бути криптографічний захист від ворога, який перехоплює не зашифроване аналогове відео з наших дронів.
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16.09.2024 19:40 Ответить
Ау, самий справедливий та гуманний, де ти????
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16.09.2024 20:55 Ответить
Звідки тобі диб*лу відомо з якої труби виготовлявся "Молот", чи так в методичці писали?
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16.09.2024 18:53 Ответить
Стерненко - неосвічений хайпожер, і завжди ним був і буде.
З його методами тільки кретин буде щось робити для армії.
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16.09.2024 19:29 Ответить
Стерненко поставив до ЗСУ вже майже 100 ТИСЯЧ ФПВ-дронів ().
Коли ти поставиш до ЗСУ хоч десяту частину того - будеш мати право відкривати на нього своє хайло. А доки ти й одного дрону на фронт не передав - то закрий пельку.
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16.09.2024 19:54 Ответить
Шо, сам забашляв, купив, зібрав, і поставив? Чи просто іпалом торгував в інстаграмі,
Вомбат Насіння #2.
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17.09.2024 03:37 Ответить
І забашляв також.
А так - він знайшов виробників, домовився з ними, забеспечив регулярну оплату за замовлення (до 300 штук на добу) - у тому числі за донати, забеспечив доставку до підрозділів і фідбек від підрозділів і тд.
Тобто він замінив сбір коштів + відділ закупок + логістику + зворотній зв'язок користувачів з виробниками. А що зробило ти? Нічого, вірно? Тільки іплом торгуєш і обсираєш тих, хто працює на перемогу України.
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17.09.2024 11:12 Ответить
Київський університет - вже не освіта? З його методами йому вдається доставляти нашим воїнам найбільше дронів. А от кретини тільки й можуть жовч виплескувати.
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16.09.2024 20:30 Ответить
Залежить від студента і спеціальності. Родичі і друзі вчились в універі ще коли там було кому викладати, тож вибірка у мене деяка є.
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17.09.2024 03:33 Ответить
Не меліть дурниць. Бо, так можна сказати, що у нас, взагалі, країна неосвічених. Син каже, що з його потоку небагато випускників стали програмістами. А решта працюють в інших галузях. То вони теж не освічені?
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17.09.2024 07:42 Ответить
Юрій Гудименко сьогодні написав,що за серпень у військо держава відправила 50 мавіків.хоча раніше були поставки на тисячі шт.це обіцяний мільйон дронів чи ще ні? Чи за справу взялись друзі ермака-татарова?
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16.09.2024 18:35 Ответить
5-6 ефективних менеджервв, майбутні сенатори в ерефії
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16.09.2024 18:44 Ответить
Думаю не в платі там справа, а в прошивці, ну і криворука збірка.
Було б цікаво подивитись на плати (розробку їх) і на збірку.
Бо плати вже не одну сотню замовляю у чинаї, питань до якості немає.
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16.09.2024 18:36 Ответить
І нікому нічого не буде
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16.09.2024 18:38 Ответить
Версій багато. Але хто буде слідчим? Татаров?

Зєлю геть. Вибори. Інакше буде ЖОРА
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16.09.2024 18:40 Ответить
Хто така ЖОРА?
Юлю, Юлю в президенти
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16.09.2024 18:57 Ответить
Фіг вам зелений, а не Юлю
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16.09.2024 21:09 Ответить
Напевно арахламідії контора
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16.09.2024 18:43 Ответить
Виробника потрібно на фронт хай сам пускає свої дрони
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16.09.2024 18:45 Ответить
Сісти має і виробник і закупщик.
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16.09.2024 18:47 Ответить
"Стерненко поставляє дрони". За свої гроші чи шо ? Та у нас збирачів донатів напополам з самими донатчиками. А тут "ст
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16.09.2024 18:54 Ответить
так

і він може довести, що і за свої

а от ти не можеш довести, що хоч копійку дав на армію
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16.09.2024 19:06 Ответить
не напополам. Дійсно ефективних всього 5-6.
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16.09.2024 19:06 Ответить
І за свої також. І не за свої. Але майже 100 тисяч вже поставив. І контролює якість того, що замовляє і поставляє.
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16.09.2024 19:55 Ответить
Ну, не вийшло здати Украiну за 2 тижнi, то вирiшили пiти таким шляхом. Хiба хтось може здивуватись зрадницьким дiям цих зелених бастардiв?
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16.09.2024 18:59 Ответить
Думаю що тут звичайний пох..., відкати через що здешевлюють виробництво

Перше питання має бути до військових які приймають неякісні дрони а не првертають виробникам на доопрацювання
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16.09.2024 19:26 Ответить
Перше питання до зеленого бастардо за руйнацiю Украiни як держави за всi цi роки, що воно граэ роль президента! Все решта - похiдне.
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16.09.2024 19:45 Ответить
Ні, треба власника і того хто прийняв, поставити снаряжати по 100 їхніх дронів. А якщо виживуть, то тоді вже на відпочинок в буцегарню.
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16.09.2024 19:21 Ответить
За це треба суддити мало того що 90% дронів постачаются вулантерами ,а ті що ніби держдава постачає виявились браковані,це злочин проти нашої армії.
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16.09.2024 19:21 Ответить
А пам'ятаєте як Федоров закликав збирати дрони на колінах після онлайн відеокурсів?
А яж казав...
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16.09.2024 19:27 Ответить
... може бути і диверсант.
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16.09.2024 20:24 Ответить
Крім необхідності визначити, в чому є брак (від неякісного монтажу окремих плат до неякісної розробки принципової схеми, розводки, тощо) здалося б і контролювати з чого складається завищена вартість. Підозрюю, що левова частка - завищені в рази ціни на електронні компоненти фірмами-посередниками з постачання комплектуючих. Але для цього повинні бути компетентні люди в контролюючих структурах, що мало імовірно.
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16.09.2024 20:46 Ответить
1. Госконтракты (с МО) получают только компании "своих людей". Это проблема № 1.
2. Такие компании - это очень не маленькие компании с ЦО и структурой менеджмента. И в этой структуре есть менеджеры поставщики-снабженцы. И у них з/п не космос, т.к. на таких предприятиях есть бронирование, что, по мнению руководства компании, уже является заменой всех мотиваций (т.е. достойную з/п можно уже и не платить). Вот менеджеры и занимаются "самомотивцией", т.е. воруют. Поэтому партия некачественных плат вполне может быть произведением подобного менеджера. А компания не при делах.
Это не снимает ответственности с компании, т.к. при должной организации в подобной компании должна быть и служба СБ и отдел контроля качества, которые и не должны были этого допустить. Но учитывая п.1, что-то мне подсказывает, что подобных структур в этой компании нет. Ну, либо есть чисто "для галочки" и эффективность их работы равна нулю.
3. Ответить должны: ответсвенный за контроль качества комплектующих (если есть), менеджер по контролю качества готовой продукции (если есть), директор предприятия - в любом случае.
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16.09.2024 21:00 Ответить
Сотни предпринимателей с кустарным и мануфактурным производством и десятки частных промышленных предприятий производят узлы и детали, собирают комплексы БПЛА.
Уровень требований к изделиям по известным причинам пониженный, в сравнении с ВП государственных предприятий ОПК. Следствие - больше уязвимостей в жизненном цикле изделий, которые может использовать враг для диверсий.
Производители и поставщики конкурируют, и вполне возможны попытки компроментации конкурентов незаконными методами.
Не исключены и непреднамеренные ошибки персонала, исполнителей, отказы оборудования, некачественные комплектующие и материалы, отклонения от требований конструкторской и технологической документации. Оборудование (стенды) для контроля чипов с достаточной полнотой контроля стоят огромных денег, поэтому многие зарубежные электронные компоненты, купленные на рынках Китая, как правило поставляются без надлежащего входного контроля, перекладывая решение проблемы надежности изделия на конечного пользователя.
Наиболее вероятной считаю атаку на цепочку поставок, при которой в процессе поставки устройства инициации произошла подмена оригинальных изделий на специально подготовленные для поражения персонала или операторов БПЛА. Целью диверсантов был личный состав, а если диверсия дело рук конкурентов, то цель - компроментация конкурента.
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16.09.2024 23:24 Ответить
Щось МО Дебіла Умєрова стає ще гірше за попереднє!
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16.09.2024 21:39 Ответить
Як лайно було допущене до використання? Хтось на цьому теж заробляє й немалі гроші…, треба озвучувати імена та прізвища, а ще краще адресу…
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16.09.2024 21:51 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10634 Петро Порошенко :
Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових.
Нещодавно один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних «Мавіків». Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави ЗА ОСТАННІ 30 ДНІВ.
Також тут мікросхеми для виробництва 2000 «Ванільних цукорків», які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. Ми вже передали тисячу штук та зовсім скоро очікуємо на ще одну партію деталей для їх виробництва. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 «Цукорків».
Уже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу.
Починаючи з січня 2024 року, ми завезли та передали військовим 40'000 FPV-дронів, 1000 «Цукорків», а також 1500 денних та 260 нічних «Мавіків». Загальна вартість всієї цієї техніки - 800'000'000 гривень.
Вкотре закликаю державу: наздоганяйте!
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16.09.2024 22:05 Ответить
Я так розумію, Стерненко буде наступним клоуном на Банковій, за якого 73/43%зебіли, апологети "ржать+срать+ржать" довіряться на всі залишки свого ІQ.
А, може, Притула таким стане...
А, може, і сам д"Ермак...
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16.09.2024 22:11 Ответить
 
 