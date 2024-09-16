Некачественная плата в FPV-дронах "Феникс", которые поставляют в ВСУ по госконтрактам, привела к гибели и ранениям военнослужащих, - Стерненко. ФОТО

Несоответствующее качество FPV-дронов "Феникс", которые поставляются в ВСУ по госконтрактам, привело к гибели и ранениям военнослужащих.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание операторов FPV! В ваши подразделения могут по госконтрактам поставляться FPV дроны "Феникс" с модулем цифровой связи. Из-за того, что производитель ставит цель урвать денег (цена завышена более чем на 250%), забив на безопасность людей, фиксируем уже несколько случаев самоподрывов.

Из-за срабатывания платы инициации со всеми поставленными предохранителями, несколько воинов получили ранения, в том числе, тяжелые. Один военнослужащий погиб", - написал Стерненко в фейсбуке.

По словам волонтера, производитель знает о проблеме, но его продукция продолжает поставляться в войска, что несет угрозу для украинских военных. Он рекомендует не использовать "Феникс" с платами от производителя. Предлагает заменить плату или переставить модуль связи на безопасный дрон с платой, в которой вы уверены.

"Государство должно немедленно отозвать опасное изделие из войск. Производитель должен сесть в тюрьму", - отмечает Стерненко.

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