Неякісна плата у FPV-дронах "Фенікс", які постачають у ЗСУ за держконтрактами, призвела до загибелі та поранень військовослужбовців, - Стерненко. ФОТО

Невідповідна якість FPV-дронів "Фенікс", які постачають у ЗСУ за держконтрактами, призвела до загибелі та поранень військовослужбовців.

Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги операторів FPV! У ваші підрозділи можуть за держконтрактами постачатись FPV дрони "Фенікс" з модулем цифрового звʼязку. Через те, що виробник ставить за мету урвати грошей (ціна завищена на понад 250%), забивши на безпеку людей, фіксуємо вже декілька випадків самопідривів.

Через спрацювання плати ініціації із усіма поставленими запобіжниками, декілька воїнів отримали поранення, у тому числі тяжкі. Один військовослужбовець загинув", - написав Стерненко у фейсбуці.

За словами волонтера, виробник знає про проблему, але його продукція і далі постачається у війська, що несе загрозу для українських військових. Він рекомендує не використовувати "Фенікс" із платами від виробника. Пропонує замінити плату або переставити модуль звʼязку на безпечний дрон із платою, в якій ви впевнені.

"Держава має негайно відкликати небезпечний виріб з військ. Виробник має сісти у вʼязницю", - наголошує Стерненко.

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