Главный раввин Украины посетил раненого защитника Игоря Тиша, потерявшего руку во время боевого задания. ФОТО

Главный раввин Украины Моше Асман посетил тяжелораненного защитника в одной из больниц.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе со своим младшим сыном Шнеором, посетил героя, который только вчера пришел в себя после тяжелого ранения.

Яков-Давид (Игорь Тиш) служил в армии обороны Израиля, в начале российского вторжения в Украину, он вступил в ряды ВСУ и недавно во время выполнения боевого задания потерял руку и был в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Сейчас воин идет на поправку и готовится к протезированию.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Главного Раввина Антон Самборский погиб на фронте, защищая Украину.

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