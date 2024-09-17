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Новости Фото Война
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Главный раввин Украины посетил раненого защитника Игоря Тиша, потерявшего руку во время боевого задания. ФОТО

Главный раввин Украины Моше Асман посетил тяжелораненного защитника в одной из больниц.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе со своим младшим сыном Шнеором, посетил героя, который только вчера пришел в себя после тяжелого ранения.

Яков-Давид (Игорь Тиш) служил в армии обороны Израиля, в начале российского вторжения в Украину, он вступил в ряды ВСУ и недавно во время выполнения боевого задания потерял руку и был в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Головний рабин України Моше Асман відвідав пораненого захисника

Сейчас воин идет на поправку и готовится к протезированию.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Главного Раввина Антон Самборский погиб на фронте, защищая Украину.

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Головний рабин України Моше Асман відвідав пораненого захисника

Автор: 

евреи (311) военнослужащие (6142) Асман Моше Реувен (16)


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Топ комментарии
+26
Велика шана пану раввіну. Та вічна памʼять його сину, який загинув за Україну.
А мужньому воїну - одужання.
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17.09.2024 12:46
+21
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17.09.2024 12:44
+18
Героям Слава !
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17.09.2024 12:43
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Героям Слава !
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17.09.2024 12:43 Ответить
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17.09.2024 12:44 Ответить
Велика шана пану раввіну. Та вічна памʼять його сину, який загинув за Україну.
А мужньому воїну - одужання.
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17.09.2024 12:46 Ответить
Євреї не вороги Україна - секта "Хабад" то вже інша справа.
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17.09.2024 12:57 Ответить
дебіле, він рабин саме від ХАБАДу, а ти мабуть фанат недоумка/покидька Ходоса?
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17.09.2024 13:13 Ответить
Дебіли твої мама і папа що виховували такого упоротого.
Більше читай і знайомся зі світом який навколо тебе щеня.
Пшол нафіг звідсіля прокажений.
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17.09.2024 13:16 Ответить
бачу дупа в тебе добряче запалала!
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17.09.2024 13:18 Ответить
Чмо тупе з налитими кровю очами як у хряка, ти мені щось хочеш розказати про прийомного сина Головного рабина ?
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17.09.2024 13:36 Ответить
дебіле, якщо його всиновив рабин, то все було зроблено згідно Законам Тори, тобто і бріт-міла (обрізання), і омовіння у мікві! а скоріш за все він відпочатку народився у єврейскій родині. експерд ти недоношений!
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17.09.2024 13:43 Ответить
Слабенький "аргумент" як що чесно. Закони Тори не заміняють людині патріотизму, думаю люди за покликом серця йдуть захищати свою батьківщину, а не тому що є ритуали Тори.
Вічна пам'ять герою. Слава Україні !
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17.09.2024 14:52 Ответить
Саме закони Тори в іудаїзмі все й вирішують!!! не Вам вчити єврея, як бути євреєм!
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21.09.2024 00:12 Ответить
Про патріотизм в Торі ні слова
Ти думаєш ти єврей тому що пройшов обряд Моїсея ?

Для Бога єврей це той хто слухає Його заповіді і прийняв Ісуса своїм Богом і Спасителем,
а не той хто вважає помершого у 1994 Менахема Шнеєрсона за Бога Месію
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29.09.2024 21:23 Ответить
По-перше, навіть Ісус ніколи не казав що він Бог(бо взагалі невідомо що він казав), по-друге людина не може бути, стати, народитися Богом (це сюр якийсь), по третє Шнеєрсона ніхто не вважає за Бога Месію), по-четверте Боіг це Бог, а Машиах(давньогрецькою Месія) це лише людина, завдяки якій закони Всевишнього (так взагалі коректніше) прийме увесь світ, тоді коли Він прийде і саме при його житті і ніхто його не буде прибивати цвяхами до хреста, вішати, розстрілювати, тощо... по-п'яте, Ви мабуть читали Тору, ТАНАХ, тобто володієте івритом? Талмуд теж вивчаєте, Мішну, Галаху...?
І по-шосте, краще немеліть дурниць, коли геть зовсім не розумієтесь на питанні) Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)
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30.09.2024 20:33 Ответить
По-перше, навіть Ісус ніколи не казав що він Бог

🤣🤣🤣🤣
Ти в ту Біблію хоч заглядав ? ))))

Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)

Відповідь для одарьоних - МАБУТЬ ПОМАЗАНИК 🤣
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11.10.2024 02:15 Ответить
в Україні майже всі синагоги Хабад Любавич
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17.09.2024 13:14 Ответить
це ти мабуть про себе? експерд кімнатний з Хабаду
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17.09.2024 13:21 Ответить
Хабад є сектою яка неоднарозово висказувала своє негативне ставлення до України і ії нації.
Буде сперечатися експерд ?
Я був вДніпрі, бачив розкошну синагогу і бачив БОМЖАТСЬКИЙ САВДЕПІВСЬКИЙ Дніпро, який у зрівняні навіть з Харковом єаналогом українського Чєлябінска, тому закрий свій писок і не смерди.
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17.09.2024 13:39 Ответить
лох тупий, повторюю питання: так цей рабин і його покійний прийомний син негативно ставиться/ставився до України?
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17.09.2024 13:46 Ответить
Думаю опонент тобі хотів сказати що це приватний випадок і тому релігійну течію Хабад не треба вважати Проукраїнською.
Хто знає, чи пішов би воювати за Україну син рабина як що б він був не прийомний, а рідним сином. Це відкрите питання.
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17.09.2024 14:47 Ответить
"Лох тупий" - секта Хабад негативно ставиться до незалежності України.
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20.09.2024 21:46 Ответить
Доземний уклін Воїну за захист України і найшвидшого одужання!
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17.09.2024 13:00 Ответить
Одужання вояку.
Слава Україні!
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17.09.2024 14:42 Ответить
⚪🔵
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17.09.2024 14:58 Ответить
Чим течія фінансована Хабад відрізняється від ортодоксального (класичного) Юдаїзму,
раджу подивиться відео від ортодоксального рабіна який вірить в Христа Месію.
Шалом Їзраїль
https://www.youtube.com/watch?v=LXOsPfa9x9Q
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17.09.2024 15:23 Ответить
це ніяк не "ортодоксальний рабин", не може ортодоксальний рабин вірити в христа месія, ніяк, від слова зовсім, а саме цей персонаж взагалі ніякий не рабин, а самозванець! рабином він ніколи не визнавався, цим займається головний рабинат Ізраїля!!! це звичайний шахрай! звуть його Олег Коцар, він з Закарпаття.
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10.10.2024 08:11 Ответить
Та ну 🤣
Навіть в Біблії Ісус Христос називався Раві - Вчителем, що ти тут лєчіш.
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11.10.2024 02:11 Ответить
те що навигадували в так званому "Новому Завіті" мене мало цікавить, хай він там називався хоч буддійським монахом, якось байдуже особливо враховуючи що повний текст цього "нового завіту" з'явився значно пізніше ніж жив Йошуа та його учні!
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11.10.2024 18:31 Ответить
Хабаднік, проків треба було читати типу Ісайї коли з'явиться Месія, а не на Шнеєрсона як Месію уповати.
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14.10.2024 22:16 Ответить
недоумок, саме у пророцтвах Ісайі де йдеться мова про Машиаха, ну геть ніяк не сходиться з акробатом на хресті! До речі, бовдуре, тиж ці пророцтва чилато якою мовою? від перекладу дуже багато чого залежить!
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15.10.2024 12:01 Ответить
мама твоя недоумок що народила такого кретина як ти 😄
Кретин там чорним по білому вказані дати від часу коли Артаксеркс видав наказ про побудову другогу храму в Єрусалімі і далі, ну то інформація для тих хто думає, а не копіпастить хабадовські методічкі.
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16.10.2024 13:36 Ответить
балаболка, нема там жодної дати! тим паче що ти тварюка дурноголова жодного слова на івриті не розумієш, як ти можеш тлумачити будь що взагалі написане у ТАНАХу?
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16.10.2024 21:46 Ответить
Відкіля ти таке недорозвинуте ?
Равіна свого спитай про заборонені пророцтва пророка Данила як що він не такий же тупий як і ти 🤣
Там дат знайдеш багато як що вмієш читати, хоча я сумніваюсь в цьому.
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18.10.2024 02:28 Ответить
 
 