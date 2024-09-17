Главный раввин Украины посетил раненого защитника Игоря Тиша, потерявшего руку во время боевого задания. ФОТО
Главный раввин Украины Моше Асман посетил тяжелораненного защитника в одной из больниц.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе со своим младшим сыном Шнеором, посетил героя, который только вчера пришел в себя после тяжелого ранения.
Яков-Давид (Игорь Тиш) служил в армии обороны Израиля, в начале российского вторжения в Украину, он вступил в ряды ВСУ и недавно во время выполнения боевого задания потерял руку и был в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Сейчас воин идет на поправку и готовится к протезированию.
Напомним, ранее сообщалось, что сын Главного Раввина Антон Самборский погиб на фронте, защищая Украину.
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А мужньому воїну - одужання.
Більше читай і знайомся зі світом який навколо тебе щеня.
Пшол нафіг звідсіля прокажений.
Вічна пам'ять герою. Слава Україні !
Ти думаєш ти єврей тому що пройшов обряд Моїсея ?
Для Бога єврей це той хто слухає Його заповіді і прийняв Ісуса своїм Богом і Спасителем,
а не той хто вважає помершого у 1994 Менахема Шнеєрсона за Бога Месію
І по-шосте, краще немеліть дурниць, коли геть зовсім не розумієтесь на питанні) Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)
🤣🤣🤣🤣
Ти в ту Біблію хоч заглядав ? ))))
Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)
Відповідь для одарьоних - МАБУТЬ ПОМАЗАНИК 🤣
Буде сперечатися експерд ?
Я був вДніпрі, бачив розкошну синагогу і бачив БОМЖАТСЬКИЙ САВДЕПІВСЬКИЙ Дніпро, який у зрівняні навіть з Харковом єаналогом українського Чєлябінска, тому закрий свій писок і не смерди.
Хто знає, чи пішов би воювати за Україну син рабина як що б він був не прийомний, а рідним сином. Це відкрите питання.
Слава Україні!
раджу подивиться відео від ортодоксального рабіна який вірить в Христа Месію.
Шалом Їзраїль
https://www.youtube.com/watch?v=LXOsPfa9x9Q
Навіть в Біблії Ісус Христос називався Раві - Вчителем, що ти тут лєчіш.
Кретин там чорним по білому вказані дати від часу коли Артаксеркс видав наказ про побудову другогу храму в Єрусалімі і далі, ну то інформація для тих хто думає, а не копіпастить хабадовські методічкі.
Равіна свого спитай про заборонені пророцтва пророка Данила як що він не такий же тупий як і ти 🤣
Там дат знайдеш багато як що вмієш читати, хоча я сумніваюсь в цьому.