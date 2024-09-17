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Новини Фото Війна
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Головний рабин України відвідав пораненого захисника Ігоря Тиша, який втратив руку під час бойового завдання. ФОТО

Головний рабин України Моше Асман відвідав важкопораненого захисника в одній із лікарень.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Разом зі своїм молодшим сином Шнеором, відвідав героя, який тільки вчора прийшов до тями після важкого поранення.

Яків-Давид (Ігор Тиш) служив в армії оборони Ізраїлю, на початку російського вторгнення в Україну, він вступив до лав ЗСУ і нещодавно під час виконання бойового завдання втратив руку і був у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Головний рабин України Моше Асман відвідав пораненого захисника

Наразі воїн йде на поправку та готується до протезування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що син Головного Рабина Антон Самборський загинув на фронті, захищаючи Україну.

Також дивіться: Головний рабин України потрапив під обстріл росіян у Херсоні. ВIДЕО

Головний рабин України Моше Асман відвідав пораненого захисника

Автор: 

євреї (124) військовослужбовці (4756) Асман Моше Реувен (17)


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Топ коментарі
+26
Велика шана пану раввіну. Та вічна памʼять його сину, який загинув за Україну.
А мужньому воїну - одужання.
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17.09.2024 12:46
+21
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17.09.2024 12:44
+18
Героям Слава !
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17.09.2024 12:43
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17.09.2024 12:43 Відповісти
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17.09.2024 12:44 Відповісти
Велика шана пану раввіну. Та вічна памʼять його сину, який загинув за Україну.
А мужньому воїну - одужання.
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17.09.2024 12:46 Відповісти
Євреї не вороги Україна - секта "Хабад" то вже інша справа.
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17.09.2024 12:57 Відповісти
дебіле, він рабин саме від ХАБАДу, а ти мабуть фанат недоумка/покидька Ходоса?
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17.09.2024 13:13 Відповісти
Дебіли твої мама і папа що виховували такого упоротого.
Більше читай і знайомся зі світом який навколо тебе щеня.
Пшол нафіг звідсіля прокажений.
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17.09.2024 13:16 Відповісти
бачу дупа в тебе добряче запалала!
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17.09.2024 13:18 Відповісти
Чмо тупе з налитими кровю очами як у хряка, ти мені щось хочеш розказати про прийомного сина Головного рабина ?
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17.09.2024 13:36 Відповісти
дебіле, якщо його всиновив рабин, то все було зроблено згідно Законам Тори, тобто і бріт-міла (обрізання), і омовіння у мікві! а скоріш за все він відпочатку народився у єврейскій родині. експерд ти недоношений!
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17.09.2024 13:43 Відповісти
Слабенький "аргумент" як що чесно. Закони Тори не заміняють людині патріотизму, думаю люди за покликом серця йдуть захищати свою батьківщину, а не тому що є ритуали Тори.
Вічна пам'ять герою. Слава Україні !
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17.09.2024 14:52 Відповісти
Саме закони Тори в іудаїзмі все й вирішують!!! не Вам вчити єврея, як бути євреєм!
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21.09.2024 00:12 Відповісти
Про патріотизм в Торі ні слова
Ти думаєш ти єврей тому що пройшов обряд Моїсея ?

Для Бога єврей це той хто слухає Його заповіді і прийняв Ісуса своїм Богом і Спасителем,
а не той хто вважає помершого у 1994 Менахема Шнеєрсона за Бога Месію
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29.09.2024 21:23 Відповісти
По-перше, навіть Ісус ніколи не казав що він Бог(бо взагалі невідомо що він казав), по-друге людина не може бути, стати, народитися Богом (це сюр якийсь), по третє Шнеєрсона ніхто не вважає за Бога Месію), по-четверте Боіг це Бог, а Машиах(давньогрецькою Месія) це лише людина, завдяки якій закони Всевишнього (так взагалі коректніше) прийме увесь світ, тоді коли Він прийде і саме при його житті і ніхто його не буде прибивати цвяхами до хреста, вішати, розстрілювати, тощо... по-п'яте, Ви мабуть читали Тору, ТАНАХ, тобто володієте івритом? Талмуд теж вивчаєте, Мішну, Галаху...?
І по-шосте, краще немеліть дурниць, коли геть зовсім не розумієтесь на питанні) Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)
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30.09.2024 20:33 Відповісти
По-перше, навіть Ісус ніколи не казав що він Бог

🤣🤣🤣🤣
Ти в ту Біблію хоч заглядав ? ))))

Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)

Відповідь для одарьоних - МАБУТЬ ПОМАЗАНИК 🤣
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11.10.2024 02:15 Відповісти
в Україні майже всі синагоги Хабад Любавич
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17.09.2024 13:14 Відповісти
це ти мабуть про себе? експерд кімнатний з Хабаду
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17.09.2024 13:21 Відповісти
Хабад є сектою яка неоднарозово висказувала своє негативне ставлення до України і ії нації.
Буде сперечатися експерд ?
Я був вДніпрі, бачив розкошну синагогу і бачив БОМЖАТСЬКИЙ САВДЕПІВСЬКИЙ Дніпро, який у зрівняні навіть з Харковом єаналогом українського Чєлябінска, тому закрий свій писок і не смерди.
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17.09.2024 13:39 Відповісти
лох тупий, повторюю питання: так цей рабин і його покійний прийомний син негативно ставиться/ставився до України?
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17.09.2024 13:46 Відповісти
Думаю опонент тобі хотів сказати що це приватний випадок і тому релігійну течію Хабад не треба вважати Проукраїнською.
Хто знає, чи пішов би воювати за Україну син рабина як що б він був не прийомний, а рідним сином. Це відкрите питання.
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17.09.2024 14:47 Відповісти
"Лох тупий" - секта Хабад негативно ставиться до незалежності України.
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20.09.2024 21:46 Відповісти
Доземний уклін Воїну за захист України і найшвидшого одужання!
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17.09.2024 13:00 Відповісти
Одужання вояку.
Слава Україні!
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17.09.2024 14:42 Відповісти
⚪🔵
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17.09.2024 14:58 Відповісти
Чим течія фінансована Хабад відрізняється від ортодоксального (класичного) Юдаїзму,
раджу подивиться відео від ортодоксального рабіна який вірить в Христа Месію.
Шалом Їзраїль
https://www.youtube.com/watch?v=LXOsPfa9x9Q
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17.09.2024 15:23 Відповісти
це ніяк не "ортодоксальний рабин", не може ортодоксальний рабин вірити в христа месія, ніяк, від слова зовсім, а саме цей персонаж взагалі ніякий не рабин, а самозванець! рабином він ніколи не визнавався, цим займається головний рабинат Ізраїля!!! це звичайний шахрай! звуть його Олег Коцар, він з Закарпаття.
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10.10.2024 08:11 Відповісти
Та ну 🤣
Навіть в Біблії Ісус Христос називався Раві - Вчителем, що ти тут лєчіш.
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11.10.2024 02:11 Відповісти
те що навигадували в так званому "Новому Завіті" мене мало цікавить, хай він там називався хоч буддійським монахом, якось байдуже особливо враховуючи що повний текст цього "нового завіту" з'явився значно пізніше ніж жив Йошуа та його учні!
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11.10.2024 18:31 Відповісти
Хабаднік, проків треба було читати типу Ісайї коли з'явиться Месія, а не на Шнеєрсона як Месію уповати.
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14.10.2024 22:16 Відповісти
недоумок, саме у пророцтвах Ісайі де йдеться мова про Машиаха, ну геть ніяк не сходиться з акробатом на хресті! До речі, бовдуре, тиж ці пророцтва чилато якою мовою? від перекладу дуже багато чого залежить!
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15.10.2024 12:01 Відповісти
мама твоя недоумок що народила такого кретина як ти 😄
Кретин там чорним по білому вказані дати від часу коли Артаксеркс видав наказ про побудову другогу храму в Єрусалімі і далі, ну то інформація для тих хто думає, а не копіпастить хабадовські методічкі.
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16.10.2024 13:36 Відповісти
балаболка, нема там жодної дати! тим паче що ти тварюка дурноголова жодного слова на івриті не розумієш, як ти можеш тлумачити будь що взагалі написане у ТАНАХу?
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16.10.2024 21:46 Відповісти
Відкіля ти таке недорозвинуте ?
Равіна свого спитай про заборонені пророцтва пророка Данила як що він не такий же тупий як і ти 🤣
Там дат знайдеш багато як що вмієш читати, хоча я сумніваюсь в цьому.
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18.10.2024 02:28 Відповісти
 
 