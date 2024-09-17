Головний рабин України відвідав пораненого захисника Ігоря Тиша, який втратив руку під час бойового завдання. ФОТО
Головний рабин України Моше Асман відвідав важкопораненого захисника в одній із лікарень.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Разом зі своїм молодшим сином Шнеором, відвідав героя, який тільки вчора прийшов до тями після важкого поранення.
Яків-Давид (Ігор Тиш) служив в армії оборони Ізраїлю, на початку російського вторгнення в Україну, він вступив до лав ЗСУ і нещодавно під час виконання бойового завдання втратив руку і був у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Наразі воїн йде на поправку та готується до протезування.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що син Головного Рабина Антон Самборський загинув на фронті, захищаючи Україну.
Топ коментарі
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А мужньому воїну - одужання.
Більше читай і знайомся зі світом який навколо тебе щеня.
Пшол нафіг звідсіля прокажений.
Вічна пам'ять герою. Слава Україні !
Ти думаєш ти єврей тому що пройшов обряд Моїсея ?
Для Бога єврей це той хто слухає Його заповіді і прийняв Ісуса своїм Богом і Спасителем,
а не той хто вважає помершого у 1994 Менахема Шнеєрсона за Бога Месію
І по-шосте, краще немеліть дурниць, коли геть зовсім не розумієтесь на питанні) Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)
🤣🤣🤣🤣
Ти в ту Біблію хоч заглядав ? ))))
Ви навіть гадки не маєте як перекладаєтья слово Машиах (Месія)
Відповідь для одарьоних - МАБУТЬ ПОМАЗАНИК 🤣
Буде сперечатися експерд ?
Я був вДніпрі, бачив розкошну синагогу і бачив БОМЖАТСЬКИЙ САВДЕПІВСЬКИЙ Дніпро, який у зрівняні навіть з Харковом єаналогом українського Чєлябінска, тому закрий свій писок і не смерди.
Хто знає, чи пішов би воювати за Україну син рабина як що б він був не прийомний, а рідним сином. Це відкрите питання.
Слава Україні!
раджу подивиться відео від ортодоксального рабіна який вірить в Христа Месію.
Шалом Їзраїль
https://www.youtube.com/watch?v=LXOsPfa9x9Q
Навіть в Біблії Ісус Христос називався Раві - Вчителем, що ти тут лєчіш.
Кретин там чорним по білому вказані дати від часу коли Артаксеркс видав наказ про побудову другогу храму в Єрусалімі і далі, ну то інформація для тих хто думає, а не копіпастить хабадовські методічкі.
Равіна свого спитай про заборонені пророцтва пророка Данила як що він не такий же тупий як і ти 🤣
Там дат знайдеш багато як що вмієш читати, хоча я сумніваюсь в цьому.