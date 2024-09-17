Головний рабин України відвідав пораненого захисника Ігоря Тиша, який втратив руку під час бойового завдання. ФОТО

Головний рабин України Моше Асман відвідав важкопораненого захисника в одній із лікарень.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Разом зі своїм молодшим сином Шнеором, відвідав героя, який тільки вчора прийшов до тями після важкого поранення.

Яків-Давид (Ігор Тиш) служив в армії оборони Ізраїлю, на початку російського вторгнення в Україну, він вступив до лав ЗСУ і нещодавно під час виконання бойового завдання втратив руку і був у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Наразі воїн йде на поправку та готується до протезування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що син Головного Рабина Антон Самборський загинув на фронті, захищаючи Україну.

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