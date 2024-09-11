Син Головного Рабина Антон Самборський загинув на фронті, захищаючи Україну
Захищаючи Україну, загинув син Головного Рабина України Антон Самборський. Прощання із ним відбудеться 12 вересня в Центральній синагозі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного Рабина України Моше Реувена Асмана.
"Завтра в Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті захищаючи Україну", - написав він.
Топ коментарі
+120 kharkov1000
показати весь коментар11.09.2024 16:40
+117 Hanka Panyanka
показати весь коментар11.09.2024 16:38
+115 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар11.09.2024 16:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Матітьягу-Антін був українським євреєм, чи єврейським українцем - це НЕ має значення.
Він був Громадянином України ! Одним із нас !
Пам'ятаймо ! Кріпко пам'ятаймо, що Матітьягу-Антін був Воїн-Герой, який віддав життя у тому числі і заради нас !
чи варті ми самопожертви його і десятків тисяч Воїнів ?
пам'ятаймо !!!
і НЕ зраджуймо їх памьять....
Вечная память за исполнение высшего Долга защитника родной земли.
Родителям глубокое сочувствие. Дай им Господь душевных сил выдержать такую горькую утрату.
Співчуття батькам, родині та повага їм за виховання справжнього Героя!
Ганьба маміримі та папісаші...
Дякую Вам, що висловили наші думки.
У Матітьягу залишилася дружина і маленька донька, яка народилася в травні 2024 року.
Його призвали до армії через тиждень після народження дитини.
Герою Слава !
Велике горе !
Щирі співчуття родині і всім близьким Героя ....
йдуть Найкращі !
«Мотя одружився, і в травні цього року у нього народилася донька. Але через тиждень після народження дитини Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову....» - рабі Моше Реувен Асман
Мотя віддав своє життя за право вільно жити в Україні своїй донечці, дружині, батькам і всім нам.
Пам'ятаймо...
Будьте кляті, собачі москалі !
Боженька, прийми Чисту Душу та Велике Серце!
пусть примет Господь в селении праведников светлую душу павшего воина, отдавшего жизнь за правду, народ и Отечество.
Памятаймо Героя та підтримуймо Родину!
Слава Україні!!
Десь, мабуть під Кринками, і Гройсман з дубілєтом та своїми віце-прем'єрами і іншимичлЄнами, по службі на посадах, воюють за Свободу України!!??
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/106560289.html
Співчуття родині...