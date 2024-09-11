Син Головного Рабина Антон Самборський загинув на фронті, захищаючи Україну

Захищаючи Україну, загинув син Головного Рабина України Антон Самборський. Прощання із ним відбудеться 12 вересня в Центральній синагозі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного Рабина України Моше Реувена Асмана.

"Завтра в Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті захищаючи Україну", - написав він.

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