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Новости Война
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Сын Главного Раввина Антон Самборский погиб на фронте, защищая Украину

Загинув син Головного Рабина України

Защищая Украину, погиб сын Главного Раввина Украины Антон Самборский. Прощание с ним состоится 12 сентября в Центральной синагоге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Главного Раввина Украины Моше Реувена Асмана.

"Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину", - написал он.

Антон Самборський

Автор: 

евреи (311) смерть (9218) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+120
Справжній украінський герой. Мої співчуття ребе та його родині.
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11.09.2024 16:40
+117
яке горе... вічна пам'ять...
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11.09.2024 16:38
+115
Шана і Повага! Вічна пам'ять, Солдате! Ти достойно прославив свій народ на новій Батьківдині.
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11.09.2024 16:39
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яке горе... вічна пам'ять...
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11.09.2024 16:38 Ответить
Шана і Повага! Вічна пам'ять, Солдате! Ти достойно прославив свій народ на новій Батьківдині.
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11.09.2024 16:39 Ответить
На какой 'новiй'? Евреи в Украине живут со времени хазарского коганата
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11.09.2024 19:16 Ответить
Не має значення хто ти і з якого часу живеш в Україні, має значення що Україна для тебе - Батьківщина,

Матітьягу-Антін був українським євреєм, чи єврейським українцем - це НЕ має значення.
Він був Громадянином України ! Одним із нас !

Пам'ятаймо ! Кріпко пам'ятаймо, що Матітьягу-Антін був Воїн-Герой, який віддав життя у тому числі і заради нас !

чи варті ми самопожертви його і десятків тисяч Воїнів ?
пам'ятаймо !!!
і НЕ зраджуймо їх памьять....
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11.09.2024 19:42 Ответить
Близько 1000 років євреї живуть на території України.
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11.09.2024 21:34 Ответить
Евреї, були і є значною частиною багатонаціонального Народу України.
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11.09.2024 22:08 Ответить
Справжній украінський герой. Мої співчуття ребе та його родині.
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11.09.2024 16:40 Ответить
Достойный воин Украины и достойный сын народа Вечности.
Вечная память за исполнение высшего Долга защитника родной земли.

Родителям глубокое сочувствие. Дай им Господь душевных сил выдержать такую горькую утрату.
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11.09.2024 22:34 Ответить
Шана і повага. і СПІВЧУТТЯ !
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11.09.2024 16:47 Ответить
Шана і вічна пам"ять. Яке горе батькам.
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11.09.2024 16:49 Ответить
Який героїчний син двох народів України та Ізраїлю!
Співчуття батькам, родині та повага їм за виховання справжнього Героя!
Ганьба маміримі та папісаші...
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11.09.2024 16:51 Ответить
+1.
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11.09.2024 17:00 Ответить
Хочеться приєднатися до Вашого посту. Тому й +1.
Дякую Вам, що висловили наші думки.
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11.09.2024 17:02 Ответить
Упокій ,Господи,його душу в мирі. і створи вічну пам'ять .в душах живих
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11.09.2024 16:52 Ответить
мог поїхати до Ізраіля, але пішов захищати Вітчизну. Тому соромно чути кожен день про втікачів, ухилянтів. Вічна пам'ять нашому захиснику
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11.09.2024 16:55 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/11/7474549/ "...Родина рабина всиновила Матітьягу у 2002 році, коли йому було 11-років. Хлопчика, який залишився сиротою, звали Антон Самборський, сім'я Асман дала сину єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв..."
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11.09.2024 18:48 Ответить
Вічна Слава Герою! Співчуття рідним. Простіть нас...
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11.09.2024 16:56 Ответить
Родина рабина всиновила Матітьягу у 2002 році, коли йому було 11-років. Хлопчика, який залишився сиротою, звали Антон Самборський, сім'я Асман дала сину єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому - події, які лягли в основу свята Хануки, пояснював Асман.

У Матітьягу залишилася дружина і маленька донька, яка народилася в травні 2024 року.

Його призвали до армії через тиждень після народження дитини.
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11.09.2024 17:01 Ответить
дякую за коментар. це більшою мірою відповідає на мої здивування
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11.09.2024 17:12 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

Велике горе !
Щирі співчуття родині і всім близьким Героя ....

йдуть Найкращі !
«Мотя одружився, і в травні цього року у нього народилася донька. Але через тиждень після народження дитини Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову....» - рабі Моше Реувен Асман

Мотя віддав своє життя за право вільно жити в Україні своїй донечці, дружині, батькам і всім нам.
Пам'ятаймо...
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11.09.2024 17:03 Ответить
Вічна пам'ять Великому сину України та Ізраїлю..
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11.09.2024 17:05 Ответить
Упокій Господи душу воїна-героя...
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11.09.2024 17:08 Ответить
R.I.P. герою
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11.09.2024 17:13 Ответить
Упокой , Господи, его душу в покоях Твоих. Вечная память.
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11.09.2024 17:17 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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11.09.2024 17:19 Ответить
Земля пухом и ему и всем погибшим солдатам Украины.
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11.09.2024 17:19 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава Герою.
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11.09.2024 17:27 Ответить
Є українці і є хохли. Одні йдуть захищати Батьківщину, інші шукають відмазку і дають хабарі щоб звалити.
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11.09.2024 18:54 Ответить
Хохли - це хлопці з чубами! Якщо значення слова не знаєш - краще би промовчав, а не розносив кацапську пропаганду.
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11.09.2024 21:14 Ответить
Вічна пам'ять, Герою!
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11.09.2024 17:33 Ответить
Вічна подяка і пошана Герою Двох Народів ! Співчуття батькам, дружині та донечці. Тато вже не побачить як вона вчиться ходити, сміятися, не поведе до школи, не поведе під вінець . . .

Будьте кляті, собачі москалі !
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11.09.2024 17:41 Ответить
Славетному воїну шана, слава, вічна пам'ять.
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11.09.2024 17:44 Ответить
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11.09.2024 18:01 Ответить
Господи, прийми його Душу.
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11.09.2024 18:02 Ответить
Герої не вмирають!
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11.09.2024 18:06 Ответить
Любив Україну Герой, як і його Батько!

Боженька, прийми Чисту Душу та Велике Серце!
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11.09.2024 18:10 Ответить
Антон с достоинством и с Честью исполнил всё земное в пределах земных:

пусть примет Господь в селении праведников светлую душу павшего воина, отдавшего жизнь за правду, народ и Отечество.
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11.09.2024 22:38 Ответить
Шана герою!
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11.09.2024 18:19 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 😢🇮🇱❤️🇺🇦
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11.09.2024 18:23 Ответить
Є порядні Евреї.А є коломойський...............
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11.09.2024 18:33 Ответить
Сейчас тебе лучше помолчать, не то время что б про Коломойского вспоминать
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11.09.2024 19:19 Ответить
Засунь себе свои советы в жо Может еще и криворогое гундосое чмо не вспоминать?
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11.09.2024 22:30 Ответить
Низький уклін, Родині, Героя-Захисника України!!
Памятаймо Героя та підтримуймо Родину!
Слава Україні!!
Десь, мабуть під Кринками, і Гройсман з дубілєтом та своїми віце-прем'єрами і іншимичлЄнами, по службі на посадах, воюють за Свободу України!!??
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11.09.2024 18:41 Ответить
він був прийомний син, і до гройсманів з дубілетами відношення не мав
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11.09.2024 22:31 Ответить
"...19 січня, коли ішли найтяжчі бої в Донецькому аеропорті, з прикарпатського селища Перегінське в Росію виїхали 26 автобусів заробітчан. У цьому селі військову службу за роки незалежності пройшов тільки один чоловік, який став єдиним добровольцем і зараз воює на Сході..."
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11.09.2024 18:43 Ответить
🙏🏼
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11.09.2024 19:32 Ответить
Плачу, сумую...
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11.09.2024 19:34 Ответить
Євреїв вбивають ФАШИСТИ!
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11.09.2024 20:22 Ответить
Слава герою.
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11.09.2024 20:26 Ответить
Герою вічна шана!
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11.09.2024 20:32 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.09.2024 20:57 Ответить
На вказаному нижче і на деяких інших сайтах, сказано, що то його прийомний син
https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/106560289.html
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11.09.2024 22:49 Ответить
ТАК ДАЙТЕ ДЕНЕГ МОССАДУ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ УКРАИНСКИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ - ПРЕДАТЕЛЕЙ !!!
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11.09.2024 23:26 Ответить
Вічна пам'ять Герою України!
Співчуття родині...
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11.09.2024 23:52 Ответить
Якщо це головний рабін то хто тоді Шмуель Каменецький?
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11.09.2024 23:53 Ответить
Невже так важко скористатися гуглом?
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12.09.2024 07:40 Ответить
Це дуже прикра втрата...
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12.09.2024 01:35 Ответить
.ברוך דיין האמת
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12.09.2024 05:51 Ответить
 
 