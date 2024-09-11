Сын Главного Раввина Антон Самборский погиб на фронте, защищая Украину
Защищая Украину, погиб сын Главного Раввина Украины Антон Самборский. Прощание с ним состоится 12 сентября в Центральной синагоге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Главного Раввина Украины Моше Реувена Асмана.
"Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину", - написал он.
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Матітьягу-Антін був українським євреєм, чи єврейським українцем - це НЕ має значення.
Він був Громадянином України ! Одним із нас !
Пам'ятаймо ! Кріпко пам'ятаймо, що Матітьягу-Антін був Воїн-Герой, який віддав життя у тому числі і заради нас !
чи варті ми самопожертви його і десятків тисяч Воїнів ?
пам'ятаймо !!!
і НЕ зраджуймо їх памьять....
Вечная память за исполнение высшего Долга защитника родной земли.
Родителям глубокое сочувствие. Дай им Господь душевных сил выдержать такую горькую утрату.
Співчуття батькам, родині та повага їм за виховання справжнього Героя!
Ганьба маміримі та папісаші...
Дякую Вам, що висловили наші думки.
У Матітьягу залишилася дружина і маленька донька, яка народилася в травні 2024 року.
Його призвали до армії через тиждень після народження дитини.
Герою Слава !
Велике горе !
Щирі співчуття родині і всім близьким Героя ....
йдуть Найкращі !
«Мотя одружився, і в травні цього року у нього народилася донька. Але через тиждень після народження дитини Мотю призвали до армії. Після швидкого курсу молодого бійця його одразу направили на передову....» - рабі Моше Реувен Асман
Мотя віддав своє життя за право вільно жити в Україні своїй донечці, дружині, батькам і всім нам.
Пам'ятаймо...
Будьте кляті, собачі москалі !
Боженька, прийми Чисту Душу та Велике Серце!
пусть примет Господь в селении праведников светлую душу павшего воина, отдавшего жизнь за правду, народ и Отечество.
Памятаймо Героя та підтримуймо Родину!
Слава Україні!!
Десь, мабуть під Кринками, і Гройсман з дубілєтом та своїми віце-прем'єрами і іншимичлЄнами, по службі на посадах, воюють за Свободу України!!??
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/106560289.html
Співчуття родині...