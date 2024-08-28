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Ексглава Черкаської ОДА Сергійчук загинув внаслідок удару РФ по Кривому Рогу

Загинув ексглава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук

Колишній глава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук загинув внаслідок удару РФ по Кривому Рогу 27 серпня.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", - йдеться в повідомленні.

Загинув ексглава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук

За даними видання "Антена", Сергійчук загинув наслідок нічного ракетного удару по готелю "Аврора" у Кривому Розі 27 серпня.

Сергій Сергійчук народився 22 грудня 1970 року у Києві. Він був працівником СБУ, учасником бойових дій в АТО та головою Черкаської ОДА із 28 серпня 2020 по 29 грудня 2020. У Кривому Розі він перебував у службовому відрядженні.

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Удар по Кривому Рогу 27 серпня

Відомо, що росіяни вдарили по будівлі цивільної інфраструктури в Кривому Розі.

Внаслідок удару РФ по готелю загинули 4 особи, 5 постраждали.

28 серпня оголошено днем жалоби у місті.

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Автор: 

смерть (6743) Сергійчук Сергій (4) Чернігівська область (897)


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Дуже жалко загинувших від кацапів.

але єпитання- вони використовували Телеграм??як кацапи знають координати перебування службовців ?
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28.08.2024 13:44 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.08.2024 14:13 Відповісти
СБУ плохо работает. Я вот в Ютубе, на канале орков случайно наткнулся на комментарий который одобряет убийство украинских военных.
Вообщем чувак лоханулся, и я узнал его фамилию имя, адрес и телефон.
И сам он из Кривого Рога. Вполне может быть наводчиком.
И куда мне его данные скидывать, что бы его проверили компетентные органы?
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28.08.2024 14:42 Відповісти
да СБУ пох, они "ухылянтов" ловят все дружно
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28.08.2024 15:04 Відповісти
 
 