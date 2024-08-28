Ексглава Черкаської ОДА Сергійчук загинув внаслідок удару РФ по Кривому Рогу

Колишній глава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук загинув внаслідок удару РФ по Кривому Рогу 27 серпня.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", - йдеться в повідомленні.

За даними видання "Антена", Сергійчук загинув наслідок нічного ракетного удару по готелю "Аврора" у Кривому Розі 27 серпня.

Сергій Сергійчук народився 22 грудня 1970 року у Києві. Він був працівником СБУ, учасником бойових дій в АТО та головою Черкаської ОДА із 28 серпня 2020 по 29 грудня 2020. У Кривому Розі він перебував у службовому відрядженні.

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Удар по Кривому Рогу 27 серпня

Відомо, що росіяни вдарили по будівлі цивільної інфраструктури в Кривому Розі.

Внаслідок удару РФ по готелю загинули 4 особи, 5 постраждали.

28 серпня оголошено днем жалоби у місті.

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