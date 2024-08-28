Экс-глава Черкасской ОГА Сергийчук погиб в результате удара РФ по Кривому Рогу

Бывший глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук погиб в результате удара РФ по Кривому Рогу 27 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Печальная весть для нашей Черкасской области. Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Защитник Украины", - говорится в сообщении.

По данным издания "Антенна", Сергийчук погиб в результате ночного ракетного удара по гостинице "Аврора" в Кривом Роге 27 августа.

Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве. Он был работником СБУ, участником боевых действий в АТО и председателем Черкасской ОГА с 28 августа 2020 по 29 декабря 2020. В Кривом Роге он находился в служебной командировке.

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Удар по Кривому Рогу 27 августа

Известно, что россияне ударили по зданию гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

В результате удара РФ по отелю погибли 4 человека, 5 пострадали.

28 августа объявлено днем траура в городе.

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