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Экс-глава Черкасской ОГА Сергийчук погиб в результате удара РФ по Кривому Рогу

Загинув ексглава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук

Бывший глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук погиб в результате удара РФ по Кривому Рогу 27 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Печальная весть для нашей Черкасской области. Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Защитник Украины", - говорится в сообщении.

Загинув ексглава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук

По данным издания "Антенна", Сергийчук погиб в результате ночного ракетного удара по гостинице "Аврора" в Кривом Роге 27 августа.

Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве. Он был работником СБУ, участником боевых действий в АТО и председателем Черкасской ОГА с 28 августа 2020 по 29 декабря 2020. В Кривом Роге он находился в служебной командировке.

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Удар по Кривому Рогу 27 августа

Известно, что россияне ударили по зданию гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

В результате удара РФ по отелю погибли 4 человека, 5 пострадали.

28 августа объявлено днем траура в городе.

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Автор: 

смерть (9214) Сергийчук (4) Черниговская область (1122)


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Дуже жалко загинувших від кацапів.

але єпитання- вони використовували Телеграм??як кацапи знають координати перебування службовців ?
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28.08.2024 13:44 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.08.2024 14:13 Ответить
СБУ плохо работает. Я вот в Ютубе, на канале орков случайно наткнулся на комментарий который одобряет убийство украинских военных.
Вообщем чувак лоханулся, и я узнал его фамилию имя, адрес и телефон.
И сам он из Кривого Рога. Вполне может быть наводчиком.
И куда мне его данные скидывать, что бы его проверили компетентные органы?
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28.08.2024 14:42 Ответить
да СБУ пох, они "ухылянтов" ловят все дружно
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28.08.2024 15:04 Ответить
 
 