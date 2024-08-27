Над Черкасщиной сбито 6 вражеских БПЛА: без пострадавших и разрушений инфраструктуры
Силы ПВО уничтожили 6 вражеских дронов над Черкасской областью.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Опять тревоги из-за угрозы с воздуха. Все же имеем утешительные новости от наших защитников. С ночи в небе над областью они минусовали шесть вражеских БпЛА. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 26 августа в Черкасской области в результате обстрела РФ возник пожар в одном из районов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль