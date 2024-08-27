Над Черкасщиной сбито 6 вражеских БПЛА: без пострадавших и разрушений инфраструктуры

Силы ПВО уничтожили 6 вражеских дронов над Черкасской областью.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять тревоги из-за угрозы с воздуха. Все же имеем утешительные новости от наших защитников. С ночи в небе над областью они минусовали шесть вражеских БпЛА. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 26 августа в Черкасской области в результате обстрела РФ возник пожар в одном из районов.