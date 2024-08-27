Над Черкащиною збито 6 ворожих БпЛА: без потерпілих і руйнацій інфраструктури

Сили ППО знищили 6 ворожих дронів над Черкащиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову тривоги через загрози з повітря. Усе ж маємо втішні новини від наших оборонців. З ночі в небі над областю вони мінуснули шість ворожих БпЛА. Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 26 серпня на Черкащині внаслідок обстрілу РФ виникла пожежа в одному з районів.