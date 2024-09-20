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Сбежал с поля боя и "сливал" рашистам позиции ВСУ под Бахмутом: К 16 годам тюрьмы приговорен дезертир, - СБУ. ФОТО

Реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который действовал в Донецкой области. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые вели бои под Бахмутом.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российского агента задержали в марте 2023 года. Им оказался 29-летний бывший контрактник одной из воинских частей Украины, который в первый день полномасштабной войны сбежал с места службы и скрывался на прифронтовой территории Донецкой области. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

До 16 років в’язниці засуджено зрадника-дезертира

Чтобы не "засветиться" во время выполнения вражеских задач, агент "втемную" привлек своего знакомого к сбору информации о местах временного базирования и маршрутах движения Сил обороны. Больше всего врага интересовали ориентировочные координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, которая держала под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, атаковавших Бахмут. Агент разведывал также информацию о последствиях вражеских обстрелов по территории района.

Сообщается, что для коммуникации с российской спецслужбой фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Кроме текстовых сообщений, он передавал информацию в виде голосовых сообщений.

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Во время задержания у предателя изъяли 5 мобильных телефонов и ноутбук с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В СБУ добавили, что учитывая непогашенную судимость за незаконное хранение оружия, ему назначено до 16 лет лишения свободы.

Также установлена личность сотрудника ФСБ, который курировал агента. Проверяется разведактивность российского спецслужбиста на разных направлениях его подрывной деятельности против Украины.

Также смотрите: Сержант ВСУ дезертировал и выманил у жены пленного 70 тыс. грн, пообещав освободить того из плена. ФОТО

Автор: 

СБУ (19924) Бахмут (1602) дезертирство (333)


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Топ комментарии
+5
5001 -й пейджер йому в ....
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20.09.2024 16:57
+5
******, аж до 16 років! Через рік він буде вагітний а там Удо, проголосує за ,,Сватів", розмешит Гоміка, сходить на 69 квартал, **** зиграе на цимбалах ,,Ой у лузі..", ........... Президент.
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20.09.2024 18:09
+4
А почему не пожизненное?
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20.09.2024 16:51
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А почему не пожизненное?
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20.09.2024 16:51 Ответить
Патамушта - цапорилий, сЦуді своіх жаліють!!
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20.09.2024 16:58 Ответить
5001 -й пейджер йому в ....
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20.09.2024 16:57 Ответить
На розмінування. Херсонщина має бути "чистою", бо ж кавуни ******* усі.
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20.09.2024 17:56 Ответить
Краще посадіть його на одну годину на палю .
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20.09.2024 17:57 Ответить
"для комунікації з російською спецслужбою фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових повідомлень, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень"©
https://uk.tgstat.com/ Телега "Телеграм" Дурова?
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20.09.2024 18:02 Ответить
******, аж до 16 років! Через рік він буде вагітний а там Удо, проголосує за ,,Сватів", розмешит Гоміка, сходить на 69 квартал, **** зиграе на цимбалах ,,Ой у лузі..", ........... Президент.
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20.09.2024 18:09 Ответить
довіряти нікому не можна
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20.09.2024 20:44 Ответить
Особливо кацапам, і їхнім каЦапорилим чмирям, з укр.паспортами, НАВІТЬ якщо вони в ЗСУ, і навіть на передовій!!!!
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20.09.2024 22:04 Ответить
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22.09.2024 18:44 Ответить
 
 