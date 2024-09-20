Сбежал с поля боя и "сливал" рашистам позиции ВСУ под Бахмутом: К 16 годам тюрьмы приговорен дезертир, - СБУ. ФОТО

Реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, который действовал в Донецкой области. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые вели бои под Бахмутом.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российского агента задержали в марте 2023 года. Им оказался 29-летний бывший контрактник одной из воинских частей Украины, который в первый день полномасштабной войны сбежал с места службы и скрывался на прифронтовой территории Донецкой области. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

Чтобы не "засветиться" во время выполнения вражеских задач, агент "втемную" привлек своего знакомого к сбору информации о местах временного базирования и маршрутах движения Сил обороны. Больше всего врага интересовали ориентировочные координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, которая держала под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, атаковавших Бахмут. Агент разведывал также информацию о последствиях вражеских обстрелов по территории района.

Сообщается, что для коммуникации с российской спецслужбой фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Кроме текстовых сообщений, он передавал информацию в виде голосовых сообщений.

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Во время задержания у предателя изъяли 5 мобильных телефонов и ноутбук с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В СБУ добавили, что учитывая непогашенную судимость за незаконное хранение оружия, ему назначено до 16 лет лишения свободы.

Также установлена личность сотрудника ФСБ, который курировал агента. Проверяется разведактивность российского спецслужбиста на разных направлениях его подрывной деятельности против Украины.

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