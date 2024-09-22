В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, возгорание ликвидировали. ФОТО

В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции. Две улицы областного центра остались без света.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о взрыве на улице Лукияновича в Тернополе поступило на номер экстренного вызова в 21:01.

"Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли к месту чрезвычайного происшествия. Они установили, что произошел взрыв изолятора СВ-110 на трансформаторной подстанции 110 кВт, в результате чего возникло горение масла на площади 1 м кв", - говорится в сообщении.

Две улицы города - Черновола и Франко остались без света.

Как сообщает "Суспільне Тернопіль", по состоянию на 22:00 возгорание ликвидировали.

Впоследствии "Тернопольоблэнерго" сообщило, что по состоянию на 22:15 питание электроустановок всех потребителей восстановлено. На месте происшествия продолжают работать энергетики с соответствующими службами.

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