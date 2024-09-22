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В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, возгорание ликвидировали. ФОТО

В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции. Две улицы областного центра остались без света.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о взрыве на улице Лукияновича в Тернополе поступило на номер экстренного вызова в 21:01.

"Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли к месту чрезвычайного происшествия. Они установили, что произошел взрыв изолятора СВ-110 на трансформаторной подстанции 110 кВт, в результате чего возникло горение масла на площади 1 м кв", - говорится в сообщении.

Две улицы города - Черновола и Франко остались без света.

У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції

Как сообщает "Суспільне Тернопіль", по состоянию на 22:00 возгорание ликвидировали.

Впоследствии "Тернопольоблэнерго" сообщило, что по состоянию на 22:15 питание электроустановок всех потребителей восстановлено. На месте происшествия продолжают работать энергетики с соответствующими службами.

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взрыв (6771) Тернополь (769)


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Якесь куйло прокацапське або коктейль молотова зробила, або ще щось. 99%
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22.09.2024 22:27 Ответить
саме так-дуже схоже на диверсію...
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22.09.2024 22:38 Ответить
Тут щоб наше доблесне ТЦК з поліцією, яких 2-3 бригади займається бойовою роботою з вилову неуважних покупців АТБ, почали б патрулювання ночами разом із засідками біля військових машин.
Але вночі їм стрьомнувато, краще в день роз'їжджати на халявному бензині та відкупні збивати...
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22.09.2024 22:49 Ответить
Скорей всего - банальная авария... Сейчас мало занимаются реальными ремонтами, типа зачем тратить деньги, все равно разбомбят. Деньги освоили, на бумаге сделали, 3 уровня "защиты" поставили и все.
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22.09.2024 22:44 Ответить
И это возможно, кстати. "Война спишет"
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22.09.2024 22:52 Ответить
банальна аварія через перевантаження.
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22.09.2024 23:04 Ответить
Так чи інакше такі об'єкти повинні мати озброєну охорону.
Мер Тернополя заснув ?
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23.09.2024 09:23 Ответить
 
 