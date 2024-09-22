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У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, загоряння ліквідували. ФОТО

У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції. Дві вулиці обласного центру залишилися без світла.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про вибух на вулиці Лукіяновича у Тернополі надійшло на номер екстреного виклику о 21:01.

"Співробітники ДСНС оперативно прибули до місця надзвичайної події. Вони встановили, що відбувся вибух ізолятора СВ-110 на трансформаторній підстанції 110 кВт, внаслідок чого виникло горіння мастила на площі 1 м кв", - йдеться у повідомленні.

Дві вулиці міста - Чорновола та Франка залишилися без світла.

У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції

Як повідомляє "Суспільне Тернопіль", станом на 22:00 загоряння ліквідували.

Згодом "Тернопільобленерго" повідомило, що станом на 22:15 живлення електроустановок всіх споживачів відновлено. На місці події продовжують працювати енергетики з відповідними службами.

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Автор: 

вибух (4484) Тернопіль (401)


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Якесь куйло прокацапське або коктейль молотова зробила, або ще щось. 99%
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22.09.2024 22:27 Відповісти
саме так-дуже схоже на диверсію...
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22.09.2024 22:38 Відповісти
Тут щоб наше доблесне ТЦК з поліцією, яких 2-3 бригади займається бойовою роботою з вилову неуважних покупців АТБ, почали б патрулювання ночами разом із засідками біля військових машин.
Але вночі їм стрьомнувато, краще в день роз'їжджати на халявному бензині та відкупні збивати...
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22.09.2024 22:49 Відповісти
Скорей всего - банальная авария... Сейчас мало занимаются реальными ремонтами, типа зачем тратить деньги, все равно разбомбят. Деньги освоили, на бумаге сделали, 3 уровня "защиты" поставили и все.
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22.09.2024 22:44 Відповісти
И это возможно, кстати. "Война спишет"
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22.09.2024 22:52 Відповісти
банальна аварія через перевантаження.
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22.09.2024 23:04 Відповісти
Так чи інакше такі об'єкти повинні мати озброєну охорону.
Мер Тернополя заснув ?
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23.09.2024 09:23 Відповісти
 
 