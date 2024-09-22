У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, загоряння ліквідували. ФОТО

У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції. Дві вулиці обласного центру залишилися без світла.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про вибух на вулиці Лукіяновича у Тернополі надійшло на номер екстреного виклику о 21:01.

"Співробітники ДСНС оперативно прибули до місця надзвичайної події. Вони встановили, що відбувся вибух ізолятора СВ-110 на трансформаторній підстанції 110 кВт, внаслідок чого виникло горіння мастила на площі 1 м кв", - йдеться у повідомленні.

Дві вулиці міста - Чорновола та Франка залишилися без світла.

Як повідомляє "Суспільне Тернопіль", станом на 22:00 загоряння ліквідували.

Згодом "Тернопільобленерго" повідомило, що станом на 22:15 живлення електроустановок всіх споживачів відновлено. На місці події продовжують працювати енергетики з відповідними службами.

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