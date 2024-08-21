У більшості районів Тернополя якість повітря прийшла в норму, невеликі відхилення залишаються біля ставу, - ОВА
Ситуація із вмістом хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі в Тернополі перебуває в межах норми станом на 18:00 середи, 21 серпня.
Про це повідомили у Тернопільській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що незначне перевищення показників спостерігається лише в окремих мікрорайонах поблизу Тернопільського ставу.
"Також за результатами моніторингу структурними підрозділами Козівського та Теребовлянського відділів Тернопільського міськрайонного центру перевищень не виявлено", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують проводити заміри якості повітря та води у визначених точках.
Атака дронів у Тернополі 20 серпня
Нагадаємо, у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.
Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.
Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.
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