У більшості районів Тернополя якість повітря прийшла в норму, невеликі відхилення залишаються біля ставу, - ОВА

Ситуація із вмістом хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі в Тернополі перебуває в межах норми станом на 18:00 середи, 21 серпня.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що незначне перевищення показників спостерігається лише в окремих мікрорайонах поблизу Тернопільського ставу.

"Також за результатами моніторингу структурними підрозділами Козівського та Теребовлянського відділів Тернопільського міськрайонного центру перевищень не виявлено", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують проводити заміри якості повітря та води у визначених точках.

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Атака дронів у Тернополі 20 серпня

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

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