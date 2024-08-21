В большинстве районов Тернополя качество воздуха пришло в норму, небольшие отклонения остаются у пруда, - ОВА

Ситуация с содержанием хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе в Тернополе находится в пределах нормы по состоянию на 18:00 среды, 21 августа.

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что незначительное превышение показателей наблюдается лишь в отдельных микрорайонах вблизи Тернопольского пруда.

"Также по результатам мониторинга структурными подразделениями Козовского и Теребовлянского отделов Тернопольского горрайонного центра превышений не выявлено", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что специалисты областного центра контроля и профилактики болезней продолжают проводить замеры качества воздуха и воды в определенных точках.

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Атака дронов в Тернополе 20 августа

Напомним, в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.

После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.

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