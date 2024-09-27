Последствия вражеского удара по Измаилу Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате очередной вражеской атаки по Одесской области погибли 3 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Одесской области.
"Сегодня ночью страна-агрессор осуществила массированный обстрел города Измаил, в результате которого повреждены жилые дома, хозяйственные и другие постройки, автомобили. Также возникли пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлекалось 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.
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