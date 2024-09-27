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Последствия вражеского удара по Измаилу Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате очередной вражеской атаки по Одесской области погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

"Сегодня ночью страна-агрессор осуществила массированный обстрел города Измаил, в результате которого повреждены жилые дома, хозяйственные и другие постройки, автомобили. Также возникли пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.

Также смотрите: Рашисты массированно атаковали Одесщину беспилотниками, три человека погибли. ФОТО

Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу

Автор: 

Измаил (151) Одесская область (3588)


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27.09.2024 09:49 Ответить
"Береженого і Бог береже". Керівництвом України не організована і не забезпечена ППО і ПРО оборона країни, зокрема Ізмаїла: стріляли зі стрілкової зброї у нічне небо наосліп. Приєднуюся до Ваших численних молитв: хай воздасть їм Господь за їхні діла (і бездіяльність)...
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27.09.2024 09:57 Ответить
Чим більше в місті руцкомовних, тім частіше ***** його обстртілює. А казали, що ***** руцьких людей захищає та визволяє. Ну, то скільки він вже звільнив від життя рускомовних мешканців "руцьких" міст - Харківа, Одеси, Дніпра, Херсону та інш?
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27.09.2024 09:52 Ответить
кабами по суджі - захист топ-левел
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27.09.2024 10:02 Ответить
***** накидаєш? з якою метою?
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27.09.2024 11:29 Ответить
що і на кого?
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27.09.2024 11:51 Ответить
Шкода простих людей, кацапи стріляють по їх будівлях, а реального захисту немає. Я пам'ятаю у 2018 році наша минула влада домовилася з турками створити спільний компрлекс дальньої, середньої і ближньої системи ППО по збиттю ракет, літаків, гелікоптерів, дронів і навіть підписали угоду, але у 2019 році простой парень від наріду 73%, в тому числі і міста Ізмаїл, вирішили угоду розірвати і гроші закатати в асфальт. Сьогодні в місті Ізмаїл до цього часу стоїть пам'ятник вбивці козаків суворову, тільки його прикрили якоюсь тряпкою і чекають моменту, коли відкрити.
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27.09.2024 10:10 Ответить
90% ППО-ПРО захищають дупу *********** та зелених хвойд у ВР. До інших у них нема справ
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27.09.2024 11:53 Ответить
 
 