Последствия вражеского удара по Измаилу Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате очередной вражеской атаки по Одесской области погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

"Сегодня ночью страна-агрессор осуществила массированный обстрел города Измаил, в результате которого повреждены жилые дома, хозяйственные и другие постройки, автомобили. Также возникли пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.

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