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Наслідки ворожого удару по Ізмаїлу Одеської області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок чергової ворожої атаки по Одещині загинуло 3 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Одеської області.

"Сьогодні вночі країна-агресор здійснила масований обстріл міста Ізмаїл, внаслідок якого пошкоджено житлові будинки, господарчі та інші споруди, автомобілі. Також виникли пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 22 рятувальники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти масовано атакували Одещину безпілотниками, три людини загинули. ФОТО

Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу
Удар по Ізмаїлу

Автор: 

Ізмаїл (167) Одеська область (3236)


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27.09.2024 09:49 Відповісти
"Береженого і Бог береже". Керівництвом України не організована і не забезпечена ППО і ПРО оборона країни, зокрема Ізмаїла: стріляли зі стрілкової зброї у нічне небо наосліп. Приєднуюся до Ваших численних молитв: хай воздасть їм Господь за їхні діла (і бездіяльність)...
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27.09.2024 09:57 Відповісти
Чим більше в місті руцкомовних, тім частіше ***** його обстртілює. А казали, що ***** руцьких людей захищає та визволяє. Ну, то скільки він вже звільнив від життя рускомовних мешканців "руцьких" міст - Харківа, Одеси, Дніпра, Херсону та інш?
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27.09.2024 09:52 Відповісти
кабами по суджі - захист топ-левел
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27.09.2024 10:02 Відповісти
***** накидаєш? з якою метою?
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27.09.2024 11:29 Відповісти
що і на кого?
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27.09.2024 11:51 Відповісти
Шкода простих людей, кацапи стріляють по їх будівлях, а реального захисту немає. Я пам'ятаю у 2018 році наша минула влада домовилася з турками створити спільний компрлекс дальньої, середньої і ближньої системи ППО по збиттю ракет, літаків, гелікоптерів, дронів і навіть підписали угоду, але у 2019 році простой парень від наріду 73%, в тому числі і міста Ізмаїл, вирішили угоду розірвати і гроші закатати в асфальт. Сьогодні в місті Ізмаїл до цього часу стоїть пам'ятник вбивці козаків суворову, тільки його прикрили якоюсь тряпкою і чекають моменту, коли відкрити.
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27.09.2024 10:10 Відповісти
90% ППО-ПРО захищають дупу *********** та зелених хвойд у ВР. До інших у них нема справ
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27.09.2024 11:53 Відповісти
 
 