Наслідки ворожого удару по Ізмаїлу Одеської області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок чергової ворожої атаки по Одещині загинуло 3 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Одеської області.

"Сьогодні вночі країна-агресор здійснила масований обстріл міста Ізмаїл, внаслідок якого пошкоджено житлові будинки, господарчі та інші споруди, автомобілі. Також виникли пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 22 рятувальники.

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