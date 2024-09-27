Наслідки ворожого удару по Ізмаїлу Одеської області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок чергової ворожої атаки по Одещині загинуло 3 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Одеської області.
"Сьогодні вночі країна-агресор здійснила масований обстріл міста Ізмаїл, внаслідок якого пошкоджено житлові будинки, господарчі та інші споруди, автомобілі. Також виникли пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техніки та 22 рятувальники.
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