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На Волыни ребенок упал в зернохранилище: Мальчика не удалось спасти. ФОТОрепортаж

В селе Майдан Волынской области погиб ребенок, он упал в зернохранилище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление ГСЧС в Волынской области в Facebook.

Трагедия произошла 28 сентября в селе Майдан Ковельского района. Спасатели получили сообщение о падении ребенка в зернохранилище.

На место происшествия прибыли спасатели 21-го ДПРП поселка Голобы, которые выгребли зерно из хранилища, что позволило достать ребенка и передать его работникам медицинской службы.

К сожалению, реанимировать мальчика не удалось.

Также читайте: Во всех учебных заведениях, где круглосуточно живут дети, проверят возможные факты насилия или нарушения других прав, - Жолнович

У Волинській області дитина впала у зерносховище
У Волинській області дитина впала у зерносховище
У Волинській області дитина впала у зерносховище

Автор: 

дети (6522) ГСЧС (4985) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+35
мужики - це чудом виживші мальчики, якшо ти не знала. Я в дитинстві так чудив, шо страшно згадувати
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29.09.2024 16:06
+14
100 відсотків. В мене син, років в 13, з товаришем на озері трохи не втопились, за 3 метри від берега. На кризі дуркували взимку. Добре, що з ним пес був. Який їх витяг повідком. В пса мізків побільше було. Він на лід не поперся, а повідок метрів 5 був..
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29.09.2024 16:28
+9
100%. Взрывал, поджигал, запускал ракеты, стрелял из самопала, изготавливал взрывпакеты, порох, пытался изготовить динамит, игданит.. Все свалки, стройки, болота в районе .. Пытался изготовить воздушный шар(на водороде!). Сейчас переходя дорогу держу сына за руку. Как то так.. И никогда ему об этом не буду рассказывать.
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29.09.2024 17:44
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Батьків під суд за недогляд
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29.09.2024 16:04 Ответить
мужики - це чудом виживші мальчики, якшо ти не знала. Я в дитинстві так чудив, шо страшно згадувати
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29.09.2024 16:06 Ответить
Нас потому и рождается, в среднем, процентов на 10 больше.
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29.09.2024 16:14 Ответить
Угу, коли Вас більше - ви починаєте війну .природний процес
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29.09.2024 18:02 Ответить
Эволюция
мiръ против войны.
Всех агрессивных, пассионарных выбивает на войне.
Міъ принадлежит хитрожопым, которые пересидели войну под бабским подолом. Обосра.....еся ухилянты вернутся из за границы и не допустят новой войны.
И так пока не вырастет новое поколение смельчаков.
Красная Армия тевтонов выбила на 70 лет вперед.
Власть у поколения Шредера, Меркель, Шольца.
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29.09.2024 20:52 Ответить
Такие страхи на ніч пишите
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29.09.2024 21:56 Ответить
100 відсотків. В мене син, років в 13, з товаришем на озері трохи не втопились, за 3 метри від берега. На кризі дуркували взимку. Добре, що з ним пес був. Який їх витяг повідком. В пса мізків побільше було. Він на лід не поперся, а повідок метрів 5 був..
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29.09.2024 16:28 Ответить
Мій в 10 років\ плавати не вмів, з пластиковими пляшками під пахвами, верхом на однокласнику перепливав на острів. Пляшки намокли і вислизнули. Так і плили, один під водою, а другий зверху. Добре, що старшокласник витягнув. Там дорослому по шию було.
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29.09.2024 17:30 Ответить
Я дочку, перепуганную из холодильника "Донбасс" (с ручкой защёлкой) вытаскивал. Холодильник не работающий был. В прятки играли.
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29.09.2024 20:40 Ответить
неработающий
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30.09.2024 01:57 Ответить
Извините.
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30.09.2024 09:44 Ответить
вірно, але чоловіки, досить вже цих кацапізмів у всьому.
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29.09.2024 16:53 Ответить
100%. Взрывал, поджигал, запускал ракеты, стрелял из самопала, изготавливал взрывпакеты, порох, пытался изготовить динамит, игданит.. Все свалки, стройки, болота в районе .. Пытался изготовить воздушный шар(на водороде!). Сейчас переходя дорогу держу сына за руку. Как то так.. И никогда ему об этом не буду рассказывать.
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29.09.2024 17:44 Ответить
А я в 14 дома нитроглицерин пытался сделать но слава Богу не завершил процесс смесь загорелась и прожгло руку до кости шрам до сих пор
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29.09.2024 17:55 Ответить
У меня тоже обожженные пальцы с детства на правой руке.. А еще у меня было ох.ружье одностволка 16к. (1937г. выпуска) с которым я с другом "ходил на кабана".. Нам повезло тогда , кабана мы не встретили. Хотя могли, в том месте они приходили на водопой.. Мне тогда было 15..
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29.09.2024 18:10 Ответить
Ну зрозумiло...😁🥺 А своiх на повiдку тримаемо... Вашим батькам, а особливо мамi, здоров'я! Пережили ще те. А скiльки ми ще за синочкiв не знаемо... Моя мама казала:"Радiй, що малий i за ручку водиш, а виросте, руку вiдпустиш i вже не твiй"...🥺
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29.09.2024 18:33 Ответить
Ось не полінуйтеся і послухайте це відео , особливо жиночку. Дуже цікаво про віру у Бога в США
АРЕСТОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ! Проблеми Зеленського в США. Трамп шокував! Відставка посла. Корчинський
https://youtu.be/121_I3mrloU?si=gnRnMiCYh3mY17EE

своїх нащадків бережуть усі розвинути нації . І тількі у дикунів : Бог дав, Бог взяв, дав білу Ладу
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29.09.2024 18:09 Ответить
чим займалися, куди дивилися дорослі?.. іноді перед нерозумними дітьми вАрто, краще вже!, бути не "добрЄнькім", а злим-поганим дядьком.. це - не мультики про Скруджа-МакДака, що пірнає у сховище із золотими монетами ...
...коли був малим, ще за Совка, у нас, на Донбасі, двійко дорослих "потонули" у зерновому бункері насмерть.... дурна-нагла смерть... (
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29.09.2024 16:12 Ответить
Малим дітям треба пояснювати чим можуть закінчитися їх пустощі і тоді менше смертей буде.
А ті дорослі мабуть бухі були, при здоровому глузді ніхто цього не зробить.
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29.09.2024 17:07 Ответить
Так , алкоголь . Багато випадків на відпочинку : батьки пьют - діти тонуть. В Австрії за це садять увязницю
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29.09.2024 18:11 Ответить
Не вслiдиш...🥺 Не треба ВИНИТИ батькiв-ми не знаемо всiх обставин... У людей велике горе...😢 Давайте будемо добрiше...
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29.09.2024 18:40 Ответить
звинувачую не сАме батьків, а тих дорослих (звісно, то могли бути й батьки - тоді і їх), хто допустив гульки-баловство на потенційно небезпечному об'єкті..
дивно, що ТУТ доводиться пояснювати елементарні речі.. втім, у 2019му навіть пояснення багатьом дорослим (нібито) людям елементарних речей не завадило зеленій катастрофі після Вироку на стадіоні..
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29.09.2024 19:01 Ответить
схоже що це не сховище, а зерноочисний компекс, т.з. ЗАВ...тому і трагедія сталася....
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29.09.2024 17:01 Ответить
Горе 😥
Замикати тре такі речі , дітям скільки не кажи а буде тягнути на пригоди
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29.09.2024 17:21 Ответить
Господи , вы что нн знаете что это смерть ??? это как пальцы в розетку всунуть !!! это не игрушки !!!((( капец !!!(((
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29.09.2024 17:22 Ответить
Технику безпеки треба у дітсадках починати вчити. Також Пластунів вчать техніці виживання . Як і скаутів.
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29.09.2024 18:13 Ответить
А Ви уявіть. Якщо дітям не повернути/ввести щось на кшталт совєцької початкової військової підготовки - то капець буде. Будуть знаходити й розбирати, до кострищ кидати, приносити до дому/садочка/школи..в менн поряд ліс - то дуже добре пам'ятаю, як на прикінці 90х діти знайшли там гранату..часів 2 світової..і погрались..насмерть..
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29.09.2024 18:26 Ответить
Ви праві .
того міністра освіти пора звільняти - загрався в бизнес з підручниками , А ПРО ТАКІ ВАЖЛИВІ ТЕМИ НЕ ДУМАЕ, та і міністра МВС теж
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29.09.2024 18:36 Ответить
Ви не праві.
В школі вивчають предмет: БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
Є і підручник на 448 сторінок.
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30.09.2024 00:41 Ответить
🥺😢
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29.09.2024 18:42 Ответить
Мої з усієї вулиці дітей з 10 принесли міну мінометну у двір " Тату диви що ми знайшли!" І стоять такі усі від 2 до 7 рочків . Ото був переляк і зараз мороз по тілу .
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29.09.2024 19:28 Ответить
В мене так у батька учень в ПТУ у 70-х загинув. Були у колгоспі на типових тоді для студентах 'трудоднях' чи як їх там...
Під час обідньої перерви коли вчитель був відсутнім, один студент захотів виєбнутись перед іншими і стрибнув у зерно на елеваторі...
Батька не посадили тільки тому що по закону на обідній перерві куратор не відповідає за студентів.
Але після того випадку на викладацькій кар'єрі поставлено хрест
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30.09.2024 01:31 Ответить
 
 