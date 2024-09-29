На Волыни ребенок упал в зернохранилище: Мальчика не удалось спасти. ФОТОрепортаж

В селе Майдан Волынской области погиб ребенок, он упал в зернохранилище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление ГСЧС в Волынской области в Facebook.

Трагедия произошла 28 сентября в селе Майдан Ковельского района. Спасатели получили сообщение о падении ребенка в зернохранилище.

На место происшествия прибыли спасатели 21-го ДПРП поселка Голобы, которые выгребли зерно из хранилища, что позволило достать ребенка и передать его работникам медицинской службы.

К сожалению, реанимировать мальчика не удалось.

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