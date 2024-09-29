На Волині дитина впала в зерносховище: Хлопчика не вдалося врятувати. ФОТОрепортаж
У селі Майдан Волинської області загинула дитина, впавши в зерносховище.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління ДСНС у Волинській області у Facebook.
Трагедія сталася 28 вересня у селі Майдан Ковельського району. Рятувальники отримали повідомлення про падіння дитини у зерносховище.
На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.
На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.
Топ коментарі
+35 133133
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+14 Марина Нєчаєва #561431
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+9 Зебра Зеброчка
показати весь коментар29.09.2024 17:44
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мiръ против войны.
Всех агрессивных, пассионарных выбивает на войне.
Міъ принадлежит хитрожопым, которые пересидели войну под бабским подолом. Обосра.....еся ухилянты вернутся из за границы и не допустят новой войны.
И так пока не вырастет новое поколение смельчаков.
Красная Армия тевтонов выбила на 70 лет вперед.
Власть у поколения Шредера, Меркель, Шольца.
АРЕСТОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ! Проблеми Зеленського в США. Трамп шокував! Відставка посла. Корчинський
https://youtu.be/121_I3mrloU?si=gnRnMiCYh3mY17EE
своїх нащадків бережуть усі розвинути нації . І тількі у дикунів : Бог дав, Бог взяв, дав білу Ладу
...коли був малим, ще за Совка, у нас, на Донбасі, двійко дорослих "потонули" у зерновому бункері насмерть.... дурна-нагла смерть... (
А ті дорослі мабуть бухі були, при здоровому глузді ніхто цього не зробить.
дивно, що ТУТ доводиться пояснювати елементарні речі.. втім, у 2019му навіть пояснення багатьом дорослим (нібито) людям елементарних речей не завадило зеленій катастрофі після Вироку на стадіоні..
Замикати тре такі речі , дітям скільки не кажи а буде тягнути на пригоди
того міністра освіти пора звільняти - загрався в бизнес з підручниками , А ПРО ТАКІ ВАЖЛИВІ ТЕМИ НЕ ДУМАЕ, та і міністра МВС теж
В школі вивчають предмет: БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
Є і підручник на 448 сторінок.
Під час обідньої перерви коли вчитель був відсутнім, один студент захотів виєбнутись перед іншими і стрибнув у зерно на елеваторі...
Батька не посадили тільки тому що по закону на обідній перерві куратор не відповідає за студентів.
Але після того випадку на викладацькій кар'єрі поставлено хрест