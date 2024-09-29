На Волині дитина впала в зерносховище: Хлопчика не вдалося врятувати. ФОТОрепортаж

У селі Майдан Волинської області загинула дитина, впавши в зерносховище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління ДСНС у Волинській області у Facebook.

Трагедія сталася 28 вересня у селі Майдан Ковельського району. Рятувальники отримали повідомлення про падіння дитини у зерносховище.

На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби.

На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося.

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