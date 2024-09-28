У всіх навчальних закладах, де цілодобово живуть діти, перевірять можливі факти насильства або порушення інших прав, - Жолнович

Національна соціальна сервісна служба України проведе перевірки в усіх закладах, де мешкають діти, на можливі факти насильства або порушення інших прав.

Про це повідомила у соцмережі Facebook міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерка відреагувала на факти можливого насильства щодо дітей у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

"Повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній із спеціальних шкіл на Львівщині, шокує. І очевидно, потрібно встановити всі обставини і притягнути до відповідальності усіх винуватих", - заявила урядовиця.

Жолнович наголосила, що всі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі.

З огляду на це, вона доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово мешкають діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них або порушення інших прав.

"Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей", - розповіла міністерка.

Також Жолнович зауважила, що краще, щоб усі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися ближче до своїх домівок і щовечора повертатися додому.

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"На жаль, зараз таких дітей змушені відправляти до спецшкіл, яких лише кілька в області. Зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня, тому потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді батьки зможуть обрати навчальний заклад поруч із домом", - йдеться у заяві.

Наостанок урядовиця закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах і розвивати інклюзивні та спеціальні класи в загальних школах, щоб по освітню послугу не треба було звертатися далеко від дому і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час у школі.

"Тоді це будуть системні зміни, які могли б виправити проблему в усіх закладах і забезпечити нормальне виховання і розвиток усіх дітей", - додала міністерка соцполітики.

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Що передувало?

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження.

Керівника навчально-реабілітаційного центру у Львівській області відсторонили від роботи на час перевірки за фактом можливого насильства щодо дітей у навчальному закладі.

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