Во всех учебных заведениях, где круглосуточно живут дети, проверят возможные факты насилия или нарушения других прав, - Жолнович

Национальная социальная сервисная служба Украины проведет проверки во всех заведениях, где живут дети, на возможные факты насилия или нарушения других прав.

Об этом сообщила в соцсети Facebook министр социальной политики Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отреагировала на факты возможного насилия в отношении детей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.

"Сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ на Львовщине, шокирует. И очевидно, нужно установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных", - заявила чиновница.

Жолнович подчеркнула, что все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве.

Учитывая это, она поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех заведениях, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления возможных фактов насилия в отношении них или нарушения других прав.

"Для этого служба разработала специальный опросник, чтобы экологическим способом выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей", - рассказала министр.

Также Жолнович отметила, что лучше, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные потребности, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой.

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"К сожалению, сейчас таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых всего несколько в области. Понятно, что к ним невозможно добираться ежедневно, поэтому нужны не отдельные заведения, а классы в общих школах. Тогда родители смогут выбрать учебное заведение рядом с домом", - говорится в заявлении.

Напоследок чиновница призвала увеличивать количество семейных форм воспитания в громадах и развивать инклюзивные и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не надо было обращаться далеко от дома и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе.

"Тогда это будут системные изменения, которые могли бы исправить проблему во всех учреждениях и обеспечить нормальное воспитание и развитие всех детей", - добавила министр соцполитики.

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Что предшествовало?

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Офис Генпрокурора начал уголовное производство.

Руководителя учебно-реабилитационного центра во Львовской области отстранили от работы на время проверки по факту возможного насилия в отношении детей в учебном заведении.

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