Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: ранена женщина. ФОТОрепортаж

Вечером 29 сентября оккупанты ударили артиллерией по Никополю на Днепропетровщине и ранили женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг не успокаивается. Снова выпустил по Никополю более полудюжины артснарядов. Из-за этого пострадала 69-летняя женщина. У нее - акубаротравма и осколочное ранение", - рассказал Лысак.

Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести. Пока она будет оставаться в больнице.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что россияне атаковали Никопольщину более 10 раз в течение дня: погиб 1 человек.

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