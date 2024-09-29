Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: ранена женщина. ФОТОрепортаж
Вечером 29 сентября оккупанты ударили артиллерией по Никополю на Днепропетровщине и ранили женщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг не успокаивается. Снова выпустил по Никополю более полудюжины артснарядов. Из-за этого пострадала 69-летняя женщина. У нее - акубаротравма и осколочное ранение", - рассказал Лысак.
Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести. Пока она будет оставаться в больнице.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что россияне атаковали Никопольщину более 10 раз в течение дня: погиб 1 человек.
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